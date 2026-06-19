'Gosti imaju manje novca, cijene u turizmu se moraju korigirati'

Ljeto kalendarski počinje za dva dana, a pred Hrvatskom je glavni dio turističke sezone. Iako je u prvih pet mjeseci zabilježen rast dolazaka i noćenja u odnosu na prošlu godinu, među iznajmljivačima i turističkim agencijama sve su češće procjene da je gostiju manje nego lani. O stanju u turizmu, novom promotivnom spotu Hrvatske s američkim glumcem s hrvatskim korijenima Johnom Malkovichem te očekivanjima od sezone govorio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina kod Mojmire Pastorčić u RTL Direktu.

Komentirajući novi promotivni film Hrvatske, koji je izazvao brojne reakcije, Glavina je rekao kako je redatelju Peteu Radovichu od početka ostavljena potpuna kreativna sloboda.

- Rekli smo da moramo stvoriti nešto izvanredno, potpuno izvan zadanih okvira, nešto što će možda biti i kontroverzno, što ljude neće ostaviti ravnodušnima - ili će im se svidjeti ili neće - rekao je ministar.

Potvrdio je i da je cijena spota iznosila oko 600 tisuća eura plus PDV. Istaknuo je kako je velik dio novca ostao u Hrvatskoj te da su i Radovich i Malkovich u projekt ušli prvenstveno zbog povezanosti s Hrvatskom.

- Da smo plaćali standardne tržišne cijene, ovo si ne bismo mogli priuštiti - kazao je Glavina.

Cilj nije bio još jednom prikazati hrvatske plaže i prirodne ljepote, kaže, nego predstaviti način života i karakter ljudi.

- Danas svi imaju lijepe fotografije, dronove i dobre videe, ali nemaju nužno emociju, priču i način života. U turizmu se danas najviše prodaje upravo način života - rekao je.

Ministar smatra da bi spot mogao povećati vidljivost Hrvatske na tržištima poput SAD-a, Azije i Bliskog istoka te privući novu strukturu gostiju. Govoreći o turističkoj sezoni, Glavina je poručio da su rezultati u prvih pet mjeseci vrlo dobri unatoč izazovnoj gospodarskoj i geopolitičkoj situaciji.

- U prvih pet mjeseci imamo izvanredne brojke, s oko četiri posto više gostiju i noćenja nego lani. Ipak, sve vezano uz cijene najviše će se osjetiti u srpnju i kolovozu - rekao je.

Na pitanje jesu li pružatelji usluga poslušali apele za korekcijom cijena, odgovorio je potvrdno.

- Želim zahvaliti pružateljima usluga smještaja jer vidimo da su pripremili dosta dobre ponude i akcije, pogotovo za glavni dio godine. To se odnosi na hotelijere, kampove i privatni smještaj - rekao je.

Dodao je kako očekuje da primjer smještajnog sektora slijede i drugi dionici turističkog lanca, ponajprije trgovci i ugostitelji, te poručio da će do korekcije cijena svakako doći, piše Net.hr.

- Do korekcije cijena će svakako doći, pitanje je samo koliko brzo i kako, jer konkurencija već nudi sniženja, akcije i prilagodbe. Gosti imaju manje novca, biraju bliže i jeftinije destinacije i tome se moramo prilagoditi - rekao je.

Za kraj razgovora Glavina se osvrnuo i na kontroverznu sudačku odluku s utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu.

- Ako se inzistira na tome da vratar mora ostati na crti do posljednjeg trenutka, onda se izvođaču jedanaesterca ne može dopustiti da zastajkuje u zaletu - rekao je ministar.

Unatoč porazu, poručio je da je ponosan na hrvatsku reprezentaciju te istaknuo njihovu važnu ulogu u promociji Hrvatske u svijetu.

- Naši sportaši su za Hrvatsku učinili ono što vjerojatno malo tko je napravio u svojoj zemlji. Dakle, nevjerojatni ambasadori. Mi smo im zahvalni na svaki mogući način - zaključio je Glavina.