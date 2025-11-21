Grad objavio novu regulaciju prometa oko Vjesnika

Nakon zatvaranja Slavonske avenije a nakon požara Vjesnika Grad Zagreb objavio je novu prometnu regulaciju. Gradski pročelnik Andro Pavuna rekao je kako će kao i do sada biti dvije trake prema zapadu, a osigurat će i dvije trake prema istoku.

- Protočnost Savske se neće mijenjati, ali protočnost istok-zapad će se podići s 30 sekundi na 80 sekundi. Sad favoriziramo promet istok-zapad preko raskrižja - rekao je.

Istaknuo je i kako će tako uspjeti vratiti dvije trećine redovnog prometa prema istoku. Također je potvrdio i kako se uklanjaju i stupići kako bi se povećala protočnost prometa.

- Autobus 107 će ekspresno dolaziti do Savske, neće ići preko Selske - rekao je pročelnik, dodajući i da će ZET pojačati tu liniju.

Osvrnuo se i na kaos na Ozaljskoj gdje su auti, kako je rekao, potpuno okupirali žute trake što je zakrčilo i tramvajski promet. Zahvalio je policiji koja je reagirala, a kako je naglasio, nastavit će to činiti i u idućim danima.

- Policija vas možda neće zaustaviti nego će vas snimiti i dobit ćete kaznu. Nemojte koristiti žute trake, nema nikakvog opravdanja za to, pogotovo u ovoj situaciji - kaže Pavuna.

Istaknuo je i kako će nova regulacija prometa trajati dok god je podvožnjak izvan funkcije.