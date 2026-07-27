Grad Zagreb brani spremnike na Trgu bana Jelačića: 'To je bila jedina moguća lokacija'

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj izjavila je da je Trg bana Jelačića najbolja moguća lokacija za podzemne spremnike s obzirom na podzemne instalacije i nadzemnu infrastrukturu ZET-a, da je lokacija prošla sve kriterije i konzervatora i svih gradskih ureda, a tu su i suglasnosti države. Živalj je istaknula kako je multidisciplinarni tim Grada Zagreba obišao sve moguće lokacije i da nijedna nije mogla poslužiti ovoj svrsi zbog instalacija.

"Imamo podzemne instalacije vode, struje, plina, telekomunikacija. Tu je i nadzemna infrastruktura ZET-a. To je ključni razlog zašto je odabrana ova lokacija koja je prošla sve kriterije i konzervatora i svih gradskih ureda. Imamo i suglasnosti države koje su bile potrebne, sva odobrenja su tu", izjavila je.

Na pitanje imaju li zaista sve dozvole s obzirom na žalbe da je taj cijeli prostor zaštićeno kulturno dobro i da se nije moglo tako graditi, odgovorila je kako Grad ima sva odobrenja.

Rekla je da će spremnici na Trgu biti isključivo za stanare.

"Uz uvjet da to dozvoljavaju tu je i udaljenost za stanare. Ona treba biti do 200 metara i zbog toga je ta lokacija izabrana i zato što odgovara svim ovim kriterijima", rekla je Živalj.

Podsjetila je kako je "to vrlo često situacija i u drugim europskim gradovima". "Ako odete u Ljubljanu, imate vrlo slično na Prešernovom trgu", poručila je Živalj.

Na pitanje hoće li Čistoća sa svojim kamionima blokirati tramvajsku prugu kada će te spremnike prazniti, rekla je kako vjeruje da neće, da to treba pitati Zagrebački Holding koji ima sve detalje, ali da su svi scenariji razmotreni i sve je detaljno prođeno.

"Dobro je poznato da na povijesnim lokacijama u centru grada već postoje podzemni spremnici. Imamo ih i na Zrinjevcu, na Kaptolu, na Marulićevom trgu i svugdje uredno funkcioniraju", istaknula je Živalj.

Dodala je i da podzemni spremnici imaju puno prednosti: od većeg volumena za otpad, urednosti javnog prostora oko njih, manjeg širenja neugodnih mirisa, ne privlače štetočine i puno lakše se prazne. Zato su oni puno bolje rješenje od vrećica koje su, rekla je, jedina druga alternativa.