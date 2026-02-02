Obavijesti

NAZVAO GA I 'RIGIDNIM LJEVIČAREM'

Jandroković: Tomašević glumi janješce. Jedan od najgorih postupaka otkad imamo državu

Piše Renato Jukić,
Jandroković: Tomašević glumi janješce. Jedan od najgorih postupaka otkad imamo državu
Foto: Patrik Macek/PIXSELL, Marko Prpic/PIXSELL, Canva

"Poruka građanima je jasna - ovako bi izgledala Hrvatska kada bi oni došli na vlast: kroz zabrane i ograničavanje prava onima koji misle i žive drukčije", kazao je Jandroković...

Nastavlja se kaos oko dočeka brončanih rukometnih reprezentativaca i Marka Perkovića Thompsona. 'Pola' političke scene diglo se na noge, iz jednog tabora prozivaju drugi, a iz rukometnog saveza tvrde da ne žele podjele...

Siniša Hajdaš Dončić o dočeku rukometaša 07:45
Siniša Hajdaš Dončić o dočeku rukometaša | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell

Podsjećamo, prvotno je iz grada Zagreba najavljeno kako će na dočeku nastupati Hrvatske ruže i Zaprešić Boysi. No rukometaši su inzistirali da im se pridruži i Marko Perković Thompson, što su iz grada Zagreba odbili i činilo se da dočeka neće biti. Hrvatski rukometni savez objavio je i kako su otkazali doček. Ali je onda Vlada odlučila da će oni organizirati doček, što je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nazvao kršenjem Ustava i zakona. Više o tome pročitajte OVDJE

O svemu se sad oglasio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Jandroković je rekao kako su sami igrači izrazili želju za određenim pjesmama. Kaže da nije vidio nijedan razlog zbog kojeg se ta želja ne bi ispoštovala. Kazao je kako je Thompson prije svega nekoliko dana dobio nagradu Cesarica te nastupio u Laubi, a sada mu, kako kaže, Grad Zagreb proizvoljno uskraćuje nastup koji traži hrvatska reprezentacija, javlja Dnevnik.hr.

POGLEDAJTE GALERIJU: Doček rukometaša u zračnoj luci

Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman
32
Foto: zeljko Lukunic /PIXSELL

Kaže kako je taj potez Tomaševića sramotan, kako Tomašević djeluje rigidno i isključivo...

- To je sramota i taj Tomašević koji glumi neko janješce, da je on sa svima dobar, on je ustvari jedan rigidni ljevičar koji zabranjuje drugima, onima koji nisu iz njegovog kruga, da nastupa i meni je to do sada jedan od najgorih postupaka otkad imamo hrvatsku državu - kazao je Jandroković, piše Dnevnik.hr.

TOMAŠEVIĆ SE JAVIO Tomašević: Je li normalno da policija komunalnim redarima na Trgu brani djelovanje?
Tomašević: Je li normalno da policija komunalnim redarima na Trgu brani djelovanje?

Na pitanje jesu li iz Vlade tražili suglasnost Grada Zagreba za održavanje proslave na Trgu bana Jelačića, Jandroković je kazao da se ne radi o lokalnom događaju, već o nacionalnom slavlju. Kaže kako bi glavni grad trebao biti središnje mjesto takve proslave i na državi je da organizira događaj. Podsjetimo, iz Grada Zagreba potvrdili su da nikakav zahtjev nisu primili.

Natrag na doček, koje kreće u 18 na glavnom zagrebačkom trgu.

INCIDENT U POGLAVARSTVU BIZARNA SNIMKA Tip je upao u Gradsko poglavarstvo i pustio na zvučnik pjesmu Čavoglave!
BIZARNA SNIMKA Tip je upao u Gradsko poglavarstvo i pustio na zvučnik pjesmu Čavoglave!

- Svi koji na dočeku budu koristili nedozvoljena obilježja ili uzvikivali zabranjene pokliče bit će sankcionirani u skladu sa zakonom - kazao je Jandroković.

Tvrdi da Možemo! i SDP na ovoj temi prikupljaju političke bodove...

- Poruka građanima je jasna - ovako bi izgledala Hrvatska kada bi oni došli na vlast: kroz zabrane i ograničavanje prava onima koji misle i žive drukčije - kaže Jandroković.

OPLEO PO PREMIJERU Hajdaš Dončić: 'Plenković je bio Jugoslaven, sada je ekstremni desničar. Što je sutra, pingvin?'
Hajdaš Dončić: 'Plenković je bio Jugoslaven, sada je ekstremni desničar. Što je sutra, pingvin?'

Prepucavanjima i optužbama sigurno nije kraj, nastavit će se ovo i dugo poslije dočeka...

Ovdje pratite sve oko dočeka iz minute u minutu

EVAKUACIJA NAKON DOJAVE O BOMBI FOTO Policija evakuirala zgradu Gradskog poglavarstva nakon jezivih prijetnji Tomaševiću
FOTO Policija evakuirala zgradu Gradskog poglavarstva nakon jezivih prijetnji Tomaševiću

