Grad Zagreb: Zbog nepravilnosti je raskinut ugovor s izvođačem radova na Domu sportova

Grad Zagreb je u siječnju raskinuo ugovor s izvođačem radova na Domu sportova nakon što je u prosincu 2025. saznanja o nepravilnostima u postupku javne nabave proslijedio DORH-u, te je odlučio raspisati novu, objedinjenu nabavu za radove, uz isti očekivani krajnji rok za rekonstrukciju.

O cijelom slučaju su ranije pisala 24sata.

"U prosincu 2025. godine, prije planiranog početka radova na drugoj fazi obnove, izvođač radova najavio je zamjenu ugovorom imenovanog inženjera gradilišta. Taj se postupak ponovio ukupno tri puta, ali predloženi zamjenski stručnjaci nisu zadovoljili kriterije iz postupka javne nabave, zbog čega je u siječnju ove godine raskinut ugovor s izvođačem radova", objasnili su u ponedjeljak u zagrebačkoj Gradskoj upravi razloge raskidanja ugovora.

Istaknuli su da je u sva tri slučaja zamjene stručnjaka ustanovljen veliki broj nepravilnosti u dostavljenim referencama i dokumentaciji kojom se dokazuje iskustvo predloženog stručnjaka. Zbog toga su, osim raskida ugovora s izvođačem, saznanja o nepravilnostima u postupku javne nabave u prosincu proslijedili DORH-u.

"Ujedno, Grad Zagreb odlučio je raspisati novu, objedinjenu nabavu za radove za fazu 2 i 3, uz isti očekivani krajnji rok za rekonstrukciju Doma sportova. Dodatno, bit će izvedena i nova ovojnica zgrade Doma sportova, uz koju će ovaj hram zagrebačkog sporta dobiti potpuno novo ruho i vizuru", poručili su iz Gradske uprave.

Foto: Grad zagreb

Dom sportova u Zagrebu najveći je multifunkcionalni sportski kompleks u Hrvatskoj, dom brojnim sportovima. Izgrađen je 1972. i od tada nije obnavljan. Na njegovu obnovu čeka se već najmanje jedno desetljeće, a potresi 2020. dodatno su utjecali na stanje njegove konstrukcije.

"Zbog iznimne važnosti Doma sportova za zagrebački, ali i hrvatski sport, kao i za kulturne događaje, ova Gradska uprava uvrstila je rekonstrukciju Doma sportova među svoje strateške projekte", istaknuli su u Gradskoj upravi.

Podsjetili su da je inicijalni plan bio rekonstrukcija u tri faze. Prva faza počela je 2024. i uključuje obnovu glavne dvorane, te dvorana 3 i 4.

Završetak radova prve faze sukladno planu očekuje se u prvoj polovici ove godine. Nakon toga je u planu rekonstrukcija dvorane 2, a iza toga bi slijedila treća faza koja obuhvaća energetsku obnovu i opremanje dvorane. Po prvotnom planu, druga faza trebala bi biti završene 2027., a treća faza 2028. godine, izvijestili su iz zagrebačke Gradske uprave.