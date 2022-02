Ponovno postavljanje velikog tkanja počelo je u subotu ujutro, rekao je izvor iz UN-a, a diplomati su izrazili olakšanje zbog povratka 7,5 metara širokog djela, koje je visjelo ispred prostorija Vijeća sigurnosti, kuda bi predsjednici, premijeri i veleposlanici redovito prolazili. Tapiserija je trebala služiti kao snažan podsjetnik na strahote rata.

Tapiseriju je 1955. naručio Nelson A. Rockefeller, a tkana je u francuskom ateljeu uz konzultacije sa samim Picassom, koji je originalnu „Guernicu” naslikao tijekom Španjolskog građanskog rata.

Slika predstavlja bombardiranje istoimenog španjolskog grada 26. travnja 1937., koje su izvršile nacistička Njemačka i fašistička Italija.

„Tapiserija Guernica svojom propitivačkom simbolikom – njezinim prizorom užasnih aspekata ljudske prirode – obrađuje okrutnost i tamu, ali i sjeme nade u čovječanstvo”, rekao je Nelson Rockefeller mlađi u izjavi, kojom je najavljen povratak umjetnine.

Dodao je kako je zahvalan što će tapiserija moći nastaviti dopirati do više ljudi i povećavati svoju sposobnost "da dirne živote i obrazuje".

U veljači 2021., kada je kriza covida-19 potresala svijet, a tisuće UN-ovih zaposlenika bile su prisiljene raditi od kuće, djelo je nestalo bez objašnjenja.

„Strašno je, strašno, što je nestala”, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, koji je i sam bio začuđen naglim nestankom.

U intervjuu za The New York Times objavljenom u subotu, Nelson Rockefeller mlađi priznao je da je došlo do nedostatka komunikacije i objasnio da je tapiseriju bilo potrebno očistiti i restaurirati.

Tapiserija „Guernica” je u UN-u na posudbi pod uvjetom da ju obitelj može preuzeti kako bi bila prikazana na izložbama u SAD-u ili drugdje u svijetu do šest mjeseci.