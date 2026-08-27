Gužve paralizirale Zagreb. 'Do početka škole sve će biti ok'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je u četvrtak prometni kolaps nakon povratka većine Zagrepčana s godišnjih odmora. Kako je istaknuo, gotovo svi radovi u Zagrebu trebali bi uskoro, točnije do početka nove školske godine, biti gotovi.

- Olakšat će se situacija jer će se asfaltirati potez na Ulici Izidora Kršnjavog, odnosno na zapadnom dijelu Zelenog vala prema istoku. Ključno je da se završe radovi na križanju Zvonimirove i Šubićeve, kao i na Ljudevita Posavskog... Vjerujem da će 90 posto biti gotovo do školske godine - rekao je Tomašević.

Također, gradonačelnik je istaknuo i kako imaju još određenih poteškoća na dijelu Vukovarske, u samom srcu Zagreba.

- Imamo nekakvih poteškoća od Trešnjevačkog placa do Florijana Andrašeca - rekao je gradonačelnik Tomašević.

Dodao je da će se radovi na nadvožnjaku na križanju Selske i Zagrebačke avenije nastaviti nešto kasnije, točnije u rujnu i listopadu, što je bilo planirano i prije ovih ljetnih radova.

- Jako će pomoći nova regulacija prometa koja će opet omogućiti promet u dva traka po Selskoj u svakom smjeru te će omogućiti skretanja - rekao je zagrebački gradonačelnik..

Na pitanje o otvorenju Sarajevske, Tomašević je rekao da će se to dogoditi uskoro, točnije u drugoj polovici rujna. Odgovorio je na pitanje o čestim prometnim nesrećama na mjestima radova na cesti, poput onih kad vozači upadaju u tramvajske pruge i tako na neko vrijeme blokiraju promet i stvaraju gužve.

- Tempirali smo sve radove da oni najgori budu tijekom ljeta, da završe do kraja godine. Konkretno, zabrana skretanja kraj nadvožnjaka na Selskoj ukinut će se danas popodne - rekao je gradonačelnik.

Nije odgovorio na pitanje o radovima, točnije planovima rekonstrukcije križanja Horvaćanske i Selske ceste.

- Mogu najaviti da ćemo detaljnije o tim rekonstrukcijama govoriti za tjedan dana - zaključio je gradonačelnik Tomašević.