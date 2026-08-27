Tomašević: 'Gotovo svi radovi na najvećim prometnicima bit će gotovi do početka škole...'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u četvrtak je poručio da će gotovo svi radovi na najvećim prometnicama biti završeni do početka školske godine, a za problem nezakonito odloženog otpada u Ježdovcu istaknuo je da je riječ o organiziranom kriminalu na koji je upozoravao.

- Po informacijama koje imamo gotovo sve će biti gotovo do početka školske godine. Sutra će se posebice olakšati situacija jer će završiti asfaltiranje ulice Izidora Kršnjavoga, odnosno zapadni dio Zelenog vala koji je u smjeru prema istoku. Ključno je i da se završe radovi na križanju Zvonimirove i Šubićeve kao i tramvajska pruga od Zvonimirove. Do početka školske godine trebala bi biti gotova i ulica Ljudevita Posavskog - poručio je Tomašević na konferenciji za novinare.

Vjeruje da će oko 90 posto radova biti gotovo u roku.

Kao najvažnije, istaknuo je otvaranje križanja Savske i Vukovarske, jednog od najprometnijih križanja u Zagrebu. Međutim, kako je kazao, na dijelu Vukovarske od Trešnjevačkog placa do Florijana Andrašeca još imaju određenih poteškoća.

Gradonačelnik je najavio da će sljedeći tjedan održati konferenciju za novinare gdje će prezentirati sve radove koji su odrađeni tijekom ljeta.

Dodao je da radovi na nadvožnjaku na križanju Selske i Zagrebačke avenije idu po planu i da će se nastaviti u rujnu sve do listopada, kada se očekuje završetak. Kaže da će pritom pomoći nova regulacija prometa koja će opet omogućiti dvije trake sjever-jug po Selskoj u svakom smjeru, kao i skretanja. Podsjetio je da je Selska ovaj tjedan puštena u promet u punom profilu.

Za Cimermanovu naveo je u postupku nabave ugovaranje glavnih projekata. Naglasio je da je produženje Cimermanove od Horvatove do Vatikanske uz zapadnu stranu naselja Podbrežje bitno jer se tamo grade stanovi za priuštivi najam, a nedavno se otvorio i dječji vrtić.

Tomašević je najavio da će Sarajevska ulica, i cesta i tramvajska pruga, biti otvorene u drugoj polovici rujna.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet najavio je da će danas ili sutra biti puštene u promet nove pokretne stepenice u Importanne centru.

Za bolnicu Srebrnjak rekao je da je obnova u toj bolnici komplicirana, da je išla sporo jer je bolnica cijelo vrijeme radila. Tomašević nema saznanja o opasnom otpadu ispod zemlje u Borovju Govoreći o otpadu, gradonačelnik je rekao da nema saznanja niti informacija o zakopanom opasnom otpadu ispod zemlje u Borovju.

Budući da se tamo nalaze i gradski vrtovi, Tomašević je rekao da je prva analiza tla bila 2013., izvršene su fizikalne i kemijske analize tla od strane zagrebačkog Agronomskog fakulteta a analiza ponovljena i u 2014. na 10 različitih lokacija te nije bilo nikakvih onečišćujućih tvari.

- Ako treba opet nešto provjeriti, bilo kakve prijave, naravno da ćemo to napraviti - poručio je Tomašević.

Usporediti Ježdovec s Gospićem je uspoređivanje krušak i jabuka

O nezakonitom odlagalištu otpada u Ježdovcu koje se uspoređuje s nezakonitim odlagalištem otpada u Gospiću, Tomašević kaže da je to uspoređivanje "krušaka i jabuka".

U Gospiću je situacije da se uvozi opasni otpad u Hrvatsku koji se nema gdje legalno odložiti niti obraditi, a Ježdovec je desetljećima ilegalno odlagalište.

Ističe da policija, komunalni redari i inspektorat rade na tome. Osim toga, napomenuo je da su u Gradskoj skupštini imali nekoliko planova i intervencija kako bi to spriječili, primjerice postavljanjem fizičkih barijera da kamioni ne mogu ulaziti, postavljanjem nadzorne kamere, pa čak i korištenjem dronova za identifikaciju kamiona.

"Međutim, ono što je ključno i što sam ja više puta javno govorio (...) da se radi o organiziranom kriminalu. Organizirani kriminal nije nešto što mi možemo rješavati putem komunalnih redara, a ne mogu niti druge institucije koje su se do sada time bavile", poručio je Tomašević, dodavši da su o tome obaviještene nadležne državne institucije koje se bave suzbijanjem organiziranog kriminaliteta.

Istaknuo je da je riječ o tvrtkama koje na tome zarađuju te da manje-više svi znaju o kojim se pojedincima ili grupi ljudi radi.

Što se tiče nezakonitog odlagališta otpada u bivšoj tvornici DIOKI, rekao je da je ono na privatnoj parceli i Grad tu nema nikakve nadležnosti, ali da su oko toga bili u intenzivnoj komunikaciji s Državnim inspektoratom. Rekao je i da je novi vlasnik počeo odvoziti otpad.

Za problem nezakonitog odlagališta otpada u Kosnici, Tomašević je rekao da se čuo s gradonačelnikom Velike Gorice koji je to prijavio nadležnim tijelima koja se bave organiziranim kriminalom.