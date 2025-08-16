Gužve prema moru, kolone i zastoji na autocestama

Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza, javlja Hrvatski autoklub (HAK).

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići zbog prometne nesreće na 160. km između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra, povremeno u oba smjera. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru juga te između čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene kratkotrajne zastoje. Kolona je ispred tunela Grič u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a ispred tunela Brezik u smjeru Zagreba oko 2 km. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja.

Na A2 Zagreb-Macelj kolona je na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga oko 1 km. Zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu) između čvorova Zagreb istok i Buzin u smjeru Bregane vozi se usporeno, u koloni, uz povremene zastoje. Na A4 Goričan-Zagreb kolona je ispred naplate Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km.

Pojačan je promet i na Istarskom ipsilonu u oba smjera, osobito prema Kaštelu i Plovaniji. Na Krčkom mostu (DC102) kolona prema otoku duga je od Križišća, a prema kopnu od Njivica. Na državnoj cesti DC1 zbog radova kod Udbine vozi se usporeno uz privremenu regulaciju prometa.