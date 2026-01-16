Obavijesti

Habijan kaže da mu Dropulić nije trener. Fotografije koje su sami objavili pokazuju da je bio

Foto: Screenshot 24sata

Ministar Habijan dva dana nije odgovorio na dva upita oko toga je li mu Dropulić trener, ili je bio. Dropulić je prvo za 24sata rekao da mu je Habijan klijent, a sad mijenja priču. Fotografije mogu razjasniti stvar

Ministar Damir Habijan tvrdi da mu Filip Dropulić nije trener, no nije odgovorio na pitanja 24sata kad je prestao biti. Sam Dropulić je na naše direktno pitanje ‘Je li on Vaš klijent?' jučer odgovorio: ‘Tako je, da’. Sad je promijenio priču i za Jutarnji list tvrdi da mu nije trener. 

U ovom prebacivanju loptice važne su fotografije koje su sam ministar Habijan i Dropulić objavljivali na svojim društvenim mrežama, kad već ministar nije htio odgovoriti na pitanja prije objave teksta u četvrtak navečer. 

KOMENTAR BORISA RAŠETE Visoki standardi jedan su od preduvjeta pravne sigurnosti
Naime, Dropulić je na svom Facebooku objavio dvije fotografije. Jedna, gotovo reklamna, u opisu ima 'Ako ministar ima vremena redovno trenirati, imate i vi'. Fotografija je snimljena u teretani u Zagrebu čiji je Dropulić, kako sam kaže, zaposlenik. I to zato što ima dozvolu za trenerski posao u teretani. Međutim, potvrda o zaposlenju koju nam je samoinicijativno poslao govori o tome da je zaposlen u tvrtki Bikini fit čija je direktorica njegova supruga. U sudskom registru, ta tvrtka i tvrtka koja je vlasnik teretane u kojoj 'radi' nisu povezane. 

Foto: Screenshot 24sata

Tu istu fotografiju je na svom Instagram profilu, u formi Instagram priče, objavio ministar Habijan uz tekst 'Danas na predavanju kod Filip Dropulić' te označio i Dropulića i teretanu. Priču je Dropulić podijelio i spremio u rubriku 'Život', pa je tako ostala vidljiva. 

KAKVA JE TO PORUKA ŽRTVAMA NASILJA? Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu
Foto: Screenshot 24sata

Tu je i fotografija koja je sve pokrenula, na kojoj Dropulić i Habijan večeraju. Ta fotografija nije nastala u teretani u kojoj je prijašnja, već na drugom kraju grada. Ima natpis 'Uz dobar trening ide i kalorična hrana' i označen je Damir Habijan. Kao što je vidljivo, ministar je odjeven kao da je trening odrađen nakon posla. 

Foto: Screenshot 24sata

Ništa od ovoga ne bi bilo u fokusu javnosti da je ministar Habijan odgovorio na naša pitanja je li mu Dropulić trener, te ako nije više, kad je bio. Ovo je važno za kontekst jer je ministar za Dropulićevu povijest saznao na ljeto 2025. godine, kad je snimljena i ova fotografija iz restorana.

OSUĐEN ZBOG NASILJA Habijan: Dropulić mi nije trener. Dropulić za 24sata: Klijent mi je
Ako je saznao nakon fotografije i završio s njim suradnju, njegov legitimitet nije upitan. No nije nam odgovorio. S druge strane, Filip Dropulić je jednu izjavu dao za 24sata prije objave teksta, a drugu Jutarnjem listu nakon objave.

I jednom i drugom smo poslali ponovno upit da razjasne što je na fotografijama i koji je vremenski slijed događaja. 

