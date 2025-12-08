Obavijesti

'TREBA RADITI NA PREVENCIJI'

Habijan: Ne vidim prostor za pooštravanje kazni za femicid

Kada je riječ o nasilju nad ženama, Habijan je istaknuo da svi dionici unutar sustava moraju dati veći doprinos da se femicid svede na najmanju moguću mjeru. Pojasnio je da misli na socijalu, MUP i pravosuđe.

Ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan izjavio je u utorak kako ne vidi prostor za daljnje pooštravanje kazni za femicid jer su već sada one maksimalne, naglasivši važnost prevencije i edukacije.

„Za teško ubojstvo ženske osobe kaznena sankcija je 40 godina zatvora. Više od 40 godina u hrvatskom kazneno-pravnom zakonodavstvu ne postoji, to je jednaka kazna kao za kazneno djelo genocida ili ratnog zločina. Ja ne vidim prostor za pooštravanje s obzirom da smo došli do maksimuma za to kazneno djelo”, kazao je Habijan nakon predstavljanja prvog broja časopisa” Državno odvjetništvo otvara razgovor”.

„Bez obzira koja visina kazne bila, očito to nije dovoljno...očito ovakva visoka kazna od 40 godina zatvora nema odvraćajući efekt”, dodao je.

Naglasio je također važnost prevencije i i edukacije. „Mislim da se po pitanju prevencije i edukacije, kada govorimo o nasilju nad ženama, može, i očito je potrebno,  učiniti puno više”.

Poručio je i da dobro surađuju s nevladinim udrugama, pogotovo po pitanju nasilja nad ženama, a konkretne slučajeve nije želio komentirati.

„Ako sada, kao predstavnik izvršne vlasti , krenem komentirati sudske odluke  ili rad  pravosudnih dužnosnika, onda ću izaći iz ustavnih povlasti trodiobe vlasti”, rekao je Habijan.

Govoreći o normativnom okviru podsjetio je na prošlogodišnje jasno propisivanje kazne za femicid, istražnog zatvora u slučaju kršenja mjera opreza, obavještavanje žrtve o izlasku počinitelja na slobodu. 

„Normativni okvir je posložen i vrlo jasan. Oni koji ga primjenjuju imaju mogućnosti  i sve moguće alate da ga iskoriste”, kazao je ministar.

„Ja mogu sada preći Rubikom i reći: koristite ono što vam je na raspolaganju, budite drastičniji u kažnjavanju, izričite veće kazne, koristite elemente koji mogu dovesti do toga, da netko tko ima 35 kaznih prijava, ne bude na  slobodi . To ja mogu reći i sada sam prekršio ustavno načelo trodiobe vlasti”, ustvrdio je i ocijenio da se sudbena vlast također mora otvoriti prema javnosti i odgovarati na pitanja.

"Nije sve na ministru, nije sve na Vladi, ima i drugih dionika unutra sustava", rekao je.

Uoči sutrašnjeg Dana borbe protiv korupcije Habijan je poslao poruku da institucije svoj posao rade samostalno, neovisno i da nema nedodirljivih . „Korupcija nema stranački predznak, a ima ime i prezime”, rekao je.

