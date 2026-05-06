NESREĆE NA AUTOCESTAMA

HAC: 'Dvojica vozača tragično su izgubili život. Pogađa nas to'

Piše Veronika Miloševski,
Zgrada Hrvatskih autocesta | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Hrvatske autoceste izražavaju iskrenu i duboku sućut obiteljima, prijateljima i kolegama dvojice vozača koji su jučer tragično izgubili život u prometnim nesrećama na autocestama, priopćili su iz Hrvatskih autocesta.

Navode kako ih svaki izgubljeni život na autocestama duboko pogađa i podsjeća na važnost odgovorne vožnje svih sudionika u prometu.

- Jedan od stradalih bio je profesionalni vozač teretnog vozila, a drugi vozač osobnog automobila. Obojica su, kao i svi korisnici autocesta, dio zajednice koja svakodnevno dijeli prometni prostor, i zato je naša obveza kontinuirano podsjećati na ključne sigurnosne rizike - dodaju.

Hrvatske autoceste su 2021. godine, u suradnji s nadležnim institucijama, provele edukativnu kampanju Veliki voze odgovorno - za volanom vožnja je jedina aktivnost, usmjerenu upravo na profesionalne vozače.

- Kampanja je naglašavala teme koje i danas ostaju presudne: umor, korištenje mobitela i drugih uređaja tijekom vožnje, držanje sigurnosnog razmaka te stalno praćenje prometne situacije. Ove poruke vrijede za sve vozače, bez iznimke. Svaka distrakcija, svako skretanje pogleda s ceste i svako podcjenjivanje umora može imati tragične posljedice - dodaju.

HAC će i dalje, kako navode, provoditi aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti, edukaciju i podizanje svijesti o odgovornom ponašanju u prometu.

- Naš zajednički cilj ostaje isti: smanjiti broj nesreća i osigurati da se svaki vozač sigurno vrati kući - zaključuju.


 

