Hajdaš Dončić: SDP neće pristati na ucjene i licitiranje imena oko izbora ustavnih sudaca

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je u utorak da SDP neće pristati na "ucjene i javno licitiranje imenima“ kandidata za ustavne suce, reagirajući na premijerovu izjavu da su vladajući spremni prihvatiti oporbenog kandidata ako prođu njihovi Željko Pajalić i Mladen Sučević. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković prethodno izjavio da HDZ i parlamentarna većina podržavaju suca Vrhovnog suda Željka Pajalića i odvjetnika Mladena Sučevića za suce Ustavnog suda te poručio da oporba može predložiti trećeg kandidata kojeg će vladajući podržati kako bi se sud popunio, uz poziv da se izbor ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda riješi u paketu.

"SDP otpočetka ima jasno komunicirano što je za nas prihvatljivo u ovom procesu. Osobni identitet nije bitan, ključno je poštuje li osoba Ustav i zakone, i tek tada možemo razgovarati“, rekao je Hajdaš Dončić na konferenciji za novinare te ponovio da SDP inzistira na razdvajanju dvaju procesa.

"Nulti korak je razdvajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda od izbora tri suca Ustavnog suda. Ustavni sud i s deset sudaca može normalno funkcionirati. Ono na što neću pristati su ucjene i laži“, poručio je.

Javno iznošenje imena kandidata je neprihvatljivo

Oštro je kritizirao Plenkovićevo javno iznošenje imena kandidata. "Ovo danas što je izveo radikalni desničar i kršitelj Ustava, a od danas i osoba koja ne priča istinu, neće proći. Javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za ustavne suce. Čemu taj potez ako o tome uopće nismo razgovarali? Nismo došli do te faze razgovora", istaknuo je predsjednik SDP-a.

Neprihvatljivim je ocijenio javno iznošenje imena kandidata, posebno kada je riječ o sucima poput člana Vrhovnog suda, jer se time, kako je rekao, podcjenjuju i dovode u nepovoljan položaj.

Smatra da takvo izlaganje "medijskoj areni“ može ugroziti njihove šanse u postupku izbora te sugerira da ih se na taj način želi eliminirati. Naglasio je da se o imenima ne govori javno u fazi pregovora te da SDP takvu praksu ne koristi niti će je koristiti.

Ustvrdio je da su politički pritisci i pokušaji dogovora, koji su, kako kaže, započeli prije nekoliko tjedana kroz različite kombinacije i špekulacije, promašili i sugovornika i stranku.

Poručio je da SDP na takav način neće pristati te naglasio da su spremni razgovarati isključivo u institucijama, poput saborskog odbora ili plenarne sjednice, i to na temelju dokaza, činjenica i argumenata, što smatra jedinim prihvatljivim pristupom.

HDZ je okupirao institucije

Osvrnuo se i na izjavu SDP-ova Saše Đujića da se u razgovorima iskristaliziralo sedam ili osam imena, naglasivši da ta imena nisu javno izrečena.

„Da li je gospodin Đujić javno izrekao ta imena? Nije. Bilo ih je 13, moglo se razgovarati o sedam ili osam, ali o tim imenima se ne licitira u javnosti. To je potpuno pogrešno“, rekao je Hajdaš Dončić.

Dodao je da se do konkretnih kandidata može doći tek kada se dogovore temeljna načela. Naglasio je da se treba vratiti institucionalnom okviru i raspravi na saborskim odborima, prije svega na Odboru za pravosuđe, kako bi se deblokirao izbor predsjednika Vrhovnog suda.

HDZ je optužio i za "okupaciju institucija“, proširivši kritiku i na sportske saveze, vatrogastvo i lovačka društva. "Okupacija sporta, vatrogastva, lovačkih društava i sada pokušaj okupacije Ustavnog suda – taj film nećemo gledati“, zaključio je Hajdaš Dončić.