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NEUSPJEŠNA UCJENA

Hakerski udar na farmaceutsku firmu Novo Nordisk: Ukradeno više od terabajta podataka

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Hakerski udar na farmaceutsku firmu Novo Nordisk: Ukradeno više od terabajta podataka
Foto: Tom Little

Skupina FulcrumSec tvrdi da je nakon neuspjele ucjene od 25 milijuna dolara ukrala osjetljive podatke o lijekovima, zaposlenicima i pacijentima.

Kibernetička skupina za iznudu ustvrdila je u utorak da je ukrala više od terabajta podataka farmaceutskog diva Novo Nordiska te da istražuje mogućnost prodaje dijela podataka nakon što nije uspjela iznuditi 25 milijuna dolara od tvrtke. FulcrumSec, kibernetička skupina za iznudu koja se pojavila u listopadu 2025., u dugoj poruci objavljenoj na svojoj web stranici izjavila je da je više od dva mjeseca krala podatke od tvrtke Novo Nordisk. Navela je da podaci uključuju izvorni kod tvrtke, vlasničke informacije o izdanim i neizdanim lijekovima, podatke o ispitivanjima, podatke o zaposlenicima, liječnicima i pacijentima, informacije vezane uz pogone za obradu tvrtke i informacije o internom modelu umjetne inteligencije. Glasnogovornik Novo Nordiska rekao je da tvrtka ozbiljno shvaća incident te da održava kontinuirani rad svojih glavnih platformi, kao i da je u kontaktu s nadležnim tijelima. 

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Reuters nije mogao odmah potvrditi autentičnost podataka koje je objavila hakerska skupina. FulcrumSec također nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentar.

Danska tvrtka otkrila je incident kibernetičke sigurnosti 11. lipnja za koji je rekla da uključuje neovlašteni pristup ograničenom broju internih IT sustava koji su uključivali pristup određenim osobnim podacima. 

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FulcrumSec je rekao da nakon što je Novo Nordisk odbio platiti 25 milijuna dolara, "istražuje privatnu prodaju" nekih podataka vezanih uz određene lijekove i druge interne podatke. 

Thomas Willkan, voditelj istraživanja u tvrtki za kibernetičku sigurnost Lab-1, koji je pomno pratio FulcrumSec, rekao je da je hakerska skupina "obično prilično legitimna u smislu svojih sposobnosti i svojih tvrdnji". 

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FulcrumSec je rekao da neće dijeliti neke od podataka koje je ukrao, uključujući informacije o tisućama zaposlenika i liječnika tvrtke te otprilike 11.500 pacijenata u kliničkim ispitivanjima.

Skupina je izjavila da će također zadržati podatke vezane uz operativnu tehnologiju i softver koji se koristi za interakciju sa senzorima i strojevima u proizvodnim pogonima Novo Nordiska kao dio svoje "strategije smanjenja štete". 

Novo Nordisk je poznat po svojim tretmanima za pretilost i dijabetes, posebno Wegovy i Ozempic.

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