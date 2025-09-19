Obavijesti

News

PRIPREMAJU SE ZA BITKE

Hamas: Izrael je izgubio svaku priliku da izvuče taoce zbog ofenzive koje su sad pokrenuli!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Hamas: Izrael je izgubio svaku priliku da izvuče taoce zbog ofenzive koje su sad pokrenuli!
Foto: Profimedia

Vaši zatvorenici raspoređeni su unutar četvrti grada Gaze i nećemo se brinuti za njihove živote sve dok je Netanyahu odlučio ubiti ih, poručuju iz Hamasa...

Kopnena ofenziva koju je Izrael pokrenuo u gradi Gazi znači da je Izrael izgubio svaku priliku da izvuče svoje taoce iz tog područja, žive ili mrtve, poručio je Hamas u najnovijoj poruci, piše CNN.

Iz Hamasa su poručili kako je izraelski premijer Benjamin Netanyahu potpisao smrtnu presudu taocima.

BRANE MLAĐEG BRATA SAD u UN-u ponovno stavio veto na nacrt rezolucije o Gazi
SAD u UN-u ponovno stavio veto na nacrt rezolucije o Gazi

- Vaši zatvorenici raspoređeni su unutar četvrti grada Gaze i nećemo se brinuti za njihove živote sve dok je Netanyahu odlučio ubiti ih. Početak ove zločinačke operacije i njezino širenje znači da nećete dobiti nijednog zatvorenika, ni živog ni mrtvog - poručuju iz Hamasa.

Iz Hamasa dodaju da se pripremaju za bitke.

SMRT I UNIŠTENJE Katastrofa pred očima svijeta: Gaza se pretvara u prah. Dva milijuna ljudi nema gdje...
Katastrofa pred očima svijeta: Gaza se pretvara u prah. Dva milijuna ljudi nema gdje...

- Gaza će biti groblje za vaše vojnike - poručili su Izraelcima.

Podsjećamo kako je rat počeo kad je Hamas upao u Izrael 7. listopada 2023. godine i ubio oko 1200 ljudi, a njih 250 oteo.

Izrael je odmah nakon toga pokrenuo žestoku vojnu akciju, često su ubijani civili. Vlasti Gaze poručuju kako je više od 65.000 ljudi ubijeno u Gazi od 7. listopada u izraelskim napadima.

PODJELE OKO IZRAELA... Milanović: Bosanac glasao kao svaki normalan čovjek! HDZ: Tako bi glasovala Jugoslavija...
Milanović: Bosanac glasao kao svaki normalan čovjek! HDZ: Tako bi glasovala Jugoslavija...

Istražitelji UN-a su izraelske akcije u Gazi nazvali genocidom.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
STRAVA U ZAGREBU

Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu znala zatvarati u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je ošamarila, a drugome ozlijedila ruku...
Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'
PREŽIVJETI POSKUPLJENJE

Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'

Ivanka Strbad čisti stan da 'pokrpa' mirovinu. 'Političari su nam zgazili dostojanstvo, a lijepo žive',, kažu ona i prijatelji s kuglanja
DRAMA NA A3 Ostao zarobljen u kamionu nakon teškog sudara!
FOTO

DRAMA NA A3 Ostao zarobljen u kamionu nakon teškog sudara!

Na teren su pozvali i policiju te im dojavili o zarobljenom muškarcu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025