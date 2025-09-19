Hamas: Izrael je izgubio svaku priliku da izvuče taoce zbog ofenzive koje su sad pokrenuli!

Kopnena ofenziva koju je Izrael pokrenuo u gradi Gazi znači da je Izrael izgubio svaku priliku da izvuče svoje taoce iz tog područja, žive ili mrtve, poručio je Hamas u najnovijoj poruci, piše CNN.

Iz Hamasa su poručili kako je izraelski premijer Benjamin Netanyahu potpisao smrtnu presudu taocima.

- Vaši zatvorenici raspoređeni su unutar četvrti grada Gaze i nećemo se brinuti za njihove živote sve dok je Netanyahu odlučio ubiti ih. Početak ove zločinačke operacije i njezino širenje znači da nećete dobiti nijednog zatvorenika, ni živog ni mrtvog - poručuju iz Hamasa.

Iz Hamasa dodaju da se pripremaju za bitke.

- Gaza će biti groblje za vaše vojnike - poručili su Izraelcima.

Podsjećamo kako je rat počeo kad je Hamas upao u Izrael 7. listopada 2023. godine i ubio oko 1200 ljudi, a njih 250 oteo.

Izrael je odmah nakon toga pokrenuo žestoku vojnu akciju, često su ubijani civili. Vlasti Gaze poručuju kako je više od 65.000 ljudi ubijeno u Gazi od 7. listopada u izraelskim napadima.

Istražitelji UN-a su izraelske akcije u Gazi nazvali genocidom.