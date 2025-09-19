Vaši zatvorenici raspoređeni su unutar četvrti grada Gaze i nećemo se brinuti za njihove živote sve dok je Netanyahu odlučio ubiti ih, poručuju iz Hamasa...
Hamas: Izrael je izgubio svaku priliku da izvuče taoce zbog ofenzive koje su sad pokrenuli!
Kopnena ofenziva koju je Izrael pokrenuo u gradi Gazi znači da je Izrael izgubio svaku priliku da izvuče svoje taoce iz tog područja, žive ili mrtve, poručio je Hamas u najnovijoj poruci, piše CNN.
Iz Hamasa su poručili kako je izraelski premijer Benjamin Netanyahu potpisao smrtnu presudu taocima.
- Vaši zatvorenici raspoređeni su unutar četvrti grada Gaze i nećemo se brinuti za njihove živote sve dok je Netanyahu odlučio ubiti ih. Početak ove zločinačke operacije i njezino širenje znači da nećete dobiti nijednog zatvorenika, ni živog ni mrtvog - poručuju iz Hamasa.
Iz Hamasa dodaju da se pripremaju za bitke.
- Gaza će biti groblje za vaše vojnike - poručili su Izraelcima.
Podsjećamo kako je rat počeo kad je Hamas upao u Izrael 7. listopada 2023. godine i ubio oko 1200 ljudi, a njih 250 oteo.
Izrael je odmah nakon toga pokrenuo žestoku vojnu akciju, često su ubijani civili. Vlasti Gaze poručuju kako je više od 65.000 ljudi ubijeno u Gazi od 7. listopada u izraelskim napadima.
Istražitelji UN-a su izraelske akcije u Gazi nazvali genocidom.
Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'
DRAMA NA A3 Ostao zarobljen u kamionu nakon teškog sudara!