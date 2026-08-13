HDZ-ov gradonačelnik Senja: 'Voda je ispravna, neki koriste situaciju i stvaraju paniku'

Gradonačelnik Senja Željko Tomljanović za N1 je komentirao ugovor sa Šincekovima, navodeći da je, prema informacijama kojima raspolaže, trajao oko godinu dana.

- Ugovor je bio za prekrivku, znači to je materijal kojim se mora prekriti otpad. Po tom su ugovoru oni besplatno ustupali prekrivku, s tim da su izuzimali neku plastiku koju su navodno mljeli, koja je njima bila korisna i po tom ugovoru su trebali napraviti burobrane i još neke dodatne elemente na tom odlagalištu kako bi ga zaštitili od bure - rekao je Tomljanović.

Prema njegovim riječima, Šincekovi nisu ispunili sve obveze iz ugovora, zbog čega je on, prema njegovim saznanjima, na kraju i raskinut. Kaže da direktorica Komunalca nije bila zadovoljna realizacijom dogovorenog.

"Od nekih 4000 tona prekrivke koje je bilo u ugovoru, mislim da je isporučeno nešto više od 2600 tona", otkrio je.

Tomljanović ističe da u vrijeme sklapanja i realizacije tog ugovora nije bio gradonačelnik. Nakon što je u javnosti izbila situacija povezana s otpadom u Gospiću, kontaktirao je direktoricu Komunalca kako bi dobio informacije koje je od njega zatražio N1.

- I ovo je dio koji sam saznao. Ono što je vrlo bitno, svi ovdje pričamo o vodi, vodi na području grada Senja i cijelog slivnog toka. To je Južni ogranak, isporučitelj vode za područje grada Senja, dio Primorsko-goranske županije i Ličko-senjske županije - rekao je i dodao da su napravljene analize na PFAS, iako još nije postojala zakonska obveza.

Tijekom 2025. godine analizirana su dva uzorka vode, jedan s otoka Raba, a drugi s otoka Paga, pri čemu PFAS nije utvrđen. Ove godine provedene su još dvije analize, na uzorcima iz Senja i Raba. Tomljanović kaže da je pritom utvrđena minimalna prisutnost PFAS elemenata, odnosno vrijednosti znatno ispod zakonski dopuštenih granica.

- Građani su s pravom zabrinuti, jer, nažalost, puno dezinformacija dolazi u zadnje vrijeme, od Gospića. Neki ljudi, nažalost, koriste tu situaciju za stvaranje, po meni, dijelom nepotrebne panike. Sigurno da sve nas zabrinjava ako voda nije dobra, ako stvarno dođe nešto u podzemne vode. Kažem još jednom, sve analize do sada su ispravne što se tiče vode na području grada Senja - kaže.

Tomljanović je naveo i da je Grad jučer sa Županijom potpisao ugovor o dodatnom monitoringu, odnosno dodatnim analizama vode. Istoga dana na području Senja uzeti su uzorci na dvije lokacije, a rezultate očekuju u narednim tjednima.

"Nadam se da ćemo kroz neki mjesec dana imati te rezultate. Ono što je vrlo bitno istaknuti, znači odlagalište otpada Sveti Juraj, koji se nalazi na području grada Senja, je sanirano 2018. godine. Na tom odlagalištu se nalazi zaštitna folija od geotekstila koja sprečava odlazak otpadnih voda u podzemlje", rekao je.

Dodao je da bi, nakon što je istraga proširena i na područje Senja, odnosno Svetog Jurja, trebalo biti jednostavnije doći do uzoraka ako oni postoje. Kao i javnost, očekuje da nadležna tijela što prije utvrde sve okolnosti.

"Mi službeno nismo dobili dopis od USKOK-a ili DORH-a. Ali smo sami od njih zatražili očitovanje da bi znali, da li ti izvidi sprečavaju sanaciju i da nas upoznaju s trenutnom situacijom", rekao je i zaključio da, iako je njihovo odlagalište sanirano i više nije u funkciji, njihova obveza je sanirati ga ponovno, uz sufinanciranje Ministarstva.