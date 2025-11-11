HDZ-ov Sokol prozvao Pupovca: 'Dejan Medaković je podupirao Miloševića, podržao Karadžića'

Republika Hrvatska kao razvijena europska demokracija treba financirati manjinsku kulturu, ali odlučno odbaciti sve pokušaje velikosrpske hegemonije. Nama se sada, nažalost, ovo drugo podvaljuje pod ovo prvo, a mi prečesto okrećemo glavu i pravimo se blesavi, poručio je u objavi na društvenim mrežama HDZ-ov europarlamentarac Tomislav Sokol.

U podužoj objavi komentirao je je zagrebačku izložbu Dejana Medakovića, otvorenu u petak u Srpskom kulturnom centru. Prije početka izložbe, podsjećamo, ispred lokacije se pojavila skupina od 50-ak maskiranih muškaraca koji su uzvikivali ZDS...

Sokolu je, očito, zasmetala izjava šefa SDSS-a Milorada Pupovca kako se za Medakovića nema potrebu ispričati.

- Ni srpski i hrvatski nacionalizam 90-ih nisu isti, kako to tvrdi Pupovac. Hrvatski je nacionalizam obrambeni, zaštitnički, slobodarski i pro-demokratski, a srpski je agresivan, zločinački i iskovan od mješavine svetosavske mitologije i komunističkih dogmi - poručio je Sokol.

Odmah je nastavio:

- Kad netko pomisli da u glavnom gradu Lijepe naše može proračunskim novcem, bez ikakvog kritičkog odmaka, postaviti izložbu o jednom od tvoraca Memoranduma SANU, prijatelju Dobrice Ćosića i podupiratelju Slobodana Miloševića, čovjeku koji se javno ograđivao od srpskih intelektualaca koji su predlagali mirno rješenje krize u Jugoslaviji i koji je i nakon Srebrenice otvoreno podržavao Karadžića, onda je jasno da taj netko u najmanju ruku zlorabi povjerenje hrvatskih institucija i svjesno vrijeđa hrvatski narod i državu. Dejan Medaković bio je jedan od onih koji su točili idejno gorivo u velikosrpski stroj i pomogli zatrovati srpski narod i uvesti ga u psihozu od koje se do danas nije oporavio. Lik i djelo takvog čovjeka u slobodnoj Hrvatskoj može se samo civilizirano kritizirati, a nikako "prati" umjetničkim postavima privatne kolekcije umjetnina. Ako ćemo odvajati lik od djela, mogli bismo organizirati puno događanja koja ističu umjetničku stranu javnih osoba čije političko nasljeđe ne pripada civiliziranom društvu. To je opasna praksa - poručio je Sokol.

Za kraj je napisao:

- Povjerenje između naroda i političkih faktora ne gradi se provokacijama ni intelektualnim vratolomijama kojima je svrha zamutiti vodu. Cilj je trenutne hajke destabilizacija ove Vlade desnoga centra jer ljevica je nakon Thompsonovog koncerta ovoga ljeta shvatila da dugoročno gubi. Sad bi rado zabranili Thompsona i srušili one koji su stvorili pretpostavke da se taj festival domoljublja na Hipodromu održi. Uvjeren sam da će vlada HDZ-a, DP-a i partnera imati pravi odgovor na ovu hajku, ne raspirujući niske strasti i štiteći nacionalni interes i ustavnopravni poredak - poručio je Sokol...

Što je kazao Pupovac?

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je u ponedjeljak da se nema potrebu ispričati zbog izložbe Dejana Medakovića u Zagrebu.

"Nemam se potrebu ispričati, ali imam potrebu voditi računa o tome kako možemo umanjiti štetu koja nastaje. Koja je nastala prije nego što je itko znao o kome je riječ. Nisu navijači u Splitu i Zagrebu došli zbog toga što ih je smetao memorandum, nego Kulturni centar i naši događaji", rekao je Pupovac u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

Pupovac je ocijenio da se "stvara nacionalistička kampanja koja je u velikoj mjeri antisrpska i koristi se, nažalost, stradanje građana Vukovara da bi se politički poentiralo i stvorila atmosfera u kojoj će različiti politički akteri imati neku vrstu političke koristi".

Na novinarsku tvrdnju da su na izložbu Dejana Medakovića došle kritike i od ljevice, Pupovac je rekao da oni to kritiziraju jer je Medaković u dobrom dijelu svog života bio nacionalist.

"To ne znači da mi dijelimo njegove nacionalističke stavove. Nama je nacionalizam stran. Izložbom smo dali omaž obitelji Medaković, a važna komponenta je njegova kolekcija slika srpskih slikara koji ovaj grad može vidjeti jer imaju svoju vrijednost", rekao je Pupovac.

Ne znamo, dodao je, koja je njegova uloga bila kad je po srijedi Memorandum te upitao koliko nacionalista ima u ovoj zemlji, politici i ovoj kulturi. Što ćemo sve njihove knjige slikare i umjetnička djela sada gledati zbog toga što su bili nacionalisti? Pa kako je ova država nastala nego iz nacionalističkog nastojanja, kazao je.

Na pitanje misli li da netko upravlja navijačima koji su se okupljali u Zagrebu i Splitu, odgovorio je da bi to trebali reći oni koji imaju višu moć nego on.

"Sasvim sigurno da postoje ljudi koji manipuliraju tim mladim ljudima. Ljudi koji jednako tako zloupotrebljavaju ratne strahote i održavaju atmosferu u kojoj ljudi ne mogu nikako do kraja živjeti, niti se na miru sjećati stradalih. Mi bismo se rado sjećali, ali tko bi to u ovoj atmosferi mogao napraviti", zaključio je.