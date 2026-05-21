HDZ uzvratio SDP-u i Možemo!: 'Plenkovićeva inflacija je cirkus'

Splitsko-dalmatinski HDZ-ovci odbacili su u četvrtak optužbe SDP-a i Možemo da je premijer Andrej Plenković odgovoran za visoku inflaciju u Hrvatskoj, ustvrdivši da je to politička demagogija lišena činjenica, i ocijenili da vodstva oporbenih stranaka rade "politički cirkus". Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić na konferenciji za novinare na splitskoj Rivi oštro su kritizirali gospodarsku politiku Vlade i premijera Andreja Plenkovića ističući da je ona dovela do visoke inflacije, koju su nazvali "Plenkovićevom inflacijom". HDZ-ov gradski vijećnik Josip Gojak održao je konferenciju za novinare također na splitskoj Rivi odmah nakon izjava Hajdaš Dončića i Sandre Benčić i optužio ih da su "došli u Split s demagogijom lišenom činjenica i nastavili politički cirkus".

U zadnjih deset godina, u vrijeme HDZ-ove Vlade premijera Plenkovića, u Hrvatskoj je otvoreno 300.000 novih radnih mjesta, istaknuo je Gojak i ustvrdio da je Hajdaš Dončić, koji je bio ministar mora, prometa i infrastrukture u SDP-ovoj Vladi Zorana Milanovića,"bio najgori ministar u najgoroj vladi".

Gojak je rekao kako je danas osobno otišao pozdraviti Hajdaš Dončića te mu je predao promemoriju o pokazateljima HDZ-ove politike. "Tom prigodom Hajdaš Dončić mi je rekao 'znate ja sam doktor i docent ekonomije', kad netko tako nastupa vidio sam da nema ništa od rasprave", kaže Gojak.

Vlada na čelu s premijerom Plenkovićem učinila je Hrvatsku gospodarski i politički otpornijom i na geopolitičke krize, dodao je.

Potpredsjednik splitsko-dalmatinskog HDZ-a i načelnik Općine Klis Jakov Vetma ustvrdio je kako Hajdaš Dončić, dok je bio ministar, nije pokrenuo nijedan konkretan projekt u Dalmaciji.

"SDP bi se trebao ispričati Dalmaciji jer su za vrijeme njegove Vlade blokirali apsolutno sve projekte u Dalmaciji - izgradnju Pelješkog mosta, izgradnju tunela Kozjak, a zagovarali su prodaju autocesta", naveo je Vetma.