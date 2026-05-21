Obavijesti

News

Komentari 1
'POLITIČKA DEMAGOGIJA'

HDZ uzvratio SDP-u i Možemo!: 'Plenkovićeva inflacija je cirkus'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
HDZ uzvratio SDP-u i Možemo!: 'Plenkovićeva inflacija je cirkus'
Splitski HDZ odgovorio SDP-u na kampanju o inflanciji | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Splitsko-dalmatinski HDZ odbacio je optužbe Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić da je premijer Andrej Plenković odgovoran za visoku inflaciju, poručivši da oporba ignorira gospodarske pokazatelje.

Splitsko-dalmatinski HDZ-ovci odbacili su u četvrtak optužbe SDP-a i Možemo da je premijer Andrej Plenković odgovoran za visoku inflaciju u Hrvatskoj, ustvrdivši da je to politička demagogija lišena činjenica, i ocijenili da vodstva oporbenih stranaka rade "politički cirkus". Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić na konferenciji za novinare na splitskoj Rivi oštro su kritizirali gospodarsku politiku Vlade i premijera Andreja Plenkovića ističući da je ona dovela do visoke inflacije, koju su nazvali "Plenkovićevom inflacijom". HDZ-ov gradski vijećnik Josip Gojak održao je konferenciju za novinare također na splitskoj Rivi odmah nakon izjava Hajdaš Dončića i Sandre Benčić i optužio ih da su "došli u Split s demagogijom lišenom činjenica i nastavili politički cirkus".

UDRUŽENI SDP I MOŽEMO! FOTO Predstavljena kampanja 'Plenkovićeva inflacija' u Splitu
FOTO Predstavljena kampanja 'Plenkovićeva inflacija' u Splitu

U zadnjih deset godina, u vrijeme HDZ-ove Vlade premijera  Plenkovića, u Hrvatskoj je otvoreno 300.000 novih radnih mjesta, istaknuo je Gojak i ustvrdio da je Hajdaš Dončić, koji je bio ministar mora, prometa i infrastrukture u SDP-ovoj Vladi Zorana  Milanovića,"bio najgori ministar u najgoroj vladi".

Gojak je rekao kako je danas osobno otišao pozdraviti Hajdaš Dončića te mu je predao promemoriju o pokazateljima HDZ-ove politike. "Tom prigodom Hajdaš Dončić mi je rekao 'znate ja sam doktor i docent ekonomije', kad netko tako nastupa vidio sam da nema ništa od rasprave", kaže Gojak.

KOMENTIRAO I UBOJSTVO Hajdaš Dončić žestoko o Mateši: 'Znam puno priča. Nije moguće da nije znao što se događa...'
Hajdaš Dončić žestoko o Mateši: 'Znam puno priča. Nije moguće da nije znao što se događa...'

Vlada na čelu s premijerom Plenkovićem učinila je Hrvatsku gospodarski i politički otpornijom i na geopolitičke krize, dodao je.

Potpredsjednik splitsko-dalmatinskog HDZ-a i načelnik Općine Klis Jakov Vetma ustvrdio je kako Hajdaš Dončić, dok je bio ministar, nije pokrenuo nijedan konkretan projekt u Dalmaciji.

FAŠISTI SU RADIKALNI DESNIČARI' Hajdaš Dončić: Inflacija ima ime i prezime - Andrej Plenković
Hajdaš Dončić: Inflacija ima ime i prezime - Andrej Plenković

"SDP bi se trebao ispričati Dalmaciji  jer su za vrijeme njegove Vlade blokirali apsolutno sve projekte u Dalmaciji - izgradnju Pelješkog mosta, izgradnju tunela Kozjak, a zagovarali su prodaju autocesta", naveo je Vetma.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast

Grad Drniš zavijen je u crno nakon stravičnog zločina u kojem je prerano završen život mladog maturanta Luke...
Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'
IZMJENE ZAKONA

Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'

Niz zemalja pokušao je riješiti problem recidivista i opasnih nasilnika koji prijete i nakon izlaska iz zatvora. Dio njih to je riješio izmjenama zakona. Kod nas tek pričaju o većim kaznama
Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona
HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO

Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona

Nadaju se kako će im se građani pridružiti u što većem broju. U Lukinu čast održat će se 19 minuta šutnje, pustit će i 19 bijelih balona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026