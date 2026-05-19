Hajdaš Dončić žestoko o Mateši: 'Znam puno priča. Nije moguće da nije znao što se događa...'

SDP i Možemo! u srijedu kreću na dvomjesečnu turneju po Hrvatskoj tijekom koje će fokus staviti na borbu protiv inflacije i razgovore s građanima. Uoči početka kampanje predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je komentirao stanje u pravosuđu, izvide protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora te najavio promjene koje njegova stranka priprema. Govoreći o izvidima protiv predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše i njegove supruge Blanke, Hajdaš Dončić rekao je kako ga cijela situacija nije iznenadila.

- Ne iznenađuje me jer znam puno priča i ljudi koji su se žalili na Olimpijski odbor - sami plaćali i putovanje, i dnevnice, karte za djecu koja nikad nisu uspjela ući u neki savez jer nisu imali dovoljno novca. A čovjek koji je 24 godine, koliko se sjećam, bio predsjednik istog tog krovnog saveza - nije moguće da nije znao što se događa - rekao je.

Posebno je prozvao pojedine sportske saveze za koje tvrdi da su godinama bili mjesto izvlačenja novca.

- Apsurdno je i nakaradno da su neki sportski savezi, kao što je Šahovski savez, kao što je Savez za obaranje ruke, za koji nisam znao ni da postoji, da se malo našalim, zapravo također bili leglo izvlačenja novaca, a o Skijaškom savezu da ne govorim - kazao je.

Smatra da problem nije izoliran slučaj nego posljedica loše postavljenog sustava.

- Ovo je problem sustava. Novac javnih tvrtki trebao bi ići u jedan fond iz kojeg bi se pomagalo talentiranoj djeci - poručio je.

Dodao je kako Hrvatska treba temeljite promjene.

- Ovaj sustav, politički, ekonomski i sportski, nije dobar. Sustav treba mijenjati od temelja - rekao je Hajdaš Dončić.

Osvrnuo se i na ubojstvo 19-godišnjaka iz Drniša te obitelji i prijateljima izrazio sućut. Poručio je da je država u ovom slučaju podbacila.

- Država je zakazala - rekao je kratko.

Najavio je i da SDP priprema vlastiti model reforme pravosuđa, na kojem rade s profesoricom Zlatom Đurđević.

- Ne želimo ići populistički, ali pripremamo dosta radikalan model promjena - rekao je.

Dodao je kako problem nisu samo kazne nego i sporost sudova.

- Nije normalno da se predmeti razvlače pet, deset ili petnaest godina, posebno kada su u pitanju HDZ-ovci. Želim da svaki građanin ima isti tretman pred državom - poručio je.

Govoreći o SDP-ovoj turneji protiv inflacije, rekao je kako se ne boji susreta s građanima ni njihovih kritika.

- Vozim se tramvajem i normalno hodam među ljudima. Ne bojim se komentara ni prijedloga - kazao je.

Tijekom obilaska Hrvatske građani će moći iznositi svoje prijedloge, a SDP ih planira uključiti u buduće politike.

- Bitno je da smo među ljudima i da nudimo rješenja - rekao je.

Na pitanje kako bi zaustavio rast cijena, Hajdaš Dončić istaknuo je porez na ekstraprofit i ulaganja u energetiku i javni prijevoz.

- Oni koji imaju više trebaju platiti više za društvo - poručio je.

Komentirao je i svoje objave na TikToku, među kojima je bila i ona u skijaškoj jakni usred afere u Skijaškom savezu. Kaže da tom platformom želi pokazati 'normalniju stranu' političara.

- TikTok služi da ljudi vide da smo normalni. Idem na utakmice, družim se s prijateljima i ne vidim problem u tome - rekao je.

Na kritike da takav način komunikacije djeluje neozbiljno, odgovorio je kratko:

- Mislim da sam i previše ozbiljan - zaključio je Hajdaš Dončić.