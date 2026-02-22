Obavijesti

'RAT MORA ZAVRŠITI'

Healey želi biti prvi ministar obrane koji će poslati britanske trupe u Ukrajinu

Healey želi biti prvi ministar obrane koji će poslati britanske trupe u Ukrajinu
Foto: Jeff Moore/PRESS ASSOCIATION

John Healey želi biti prvi ministar obrane Ujedinjenog Kraljevstva koji će poslati britanske trupe u Ukrajinu, poručujući: '2026. mora biti godina završetka ovog strašnog rata'

Admiral

U tekstu objavljenom u Telegraphu uoči četvrte godišnjice ruske invazije, rekao je: "Želim biti ministar obrane koji će rasporediti britanske trupe u Ukrajinu - jer će to značiti da je ovaj rat konačno završen. To će značiti da smo pregovorima postigli mir u Ukrajini. A sigurnoj Europi potrebna je snažna, suverena Ukrajina".

Britanija i Francuska predvode razgovore sa saveznicima o "koaliciji voljnih" koja bi rasporedila mirovne snage ako se postigne dogovor o završetku rata. Healey je rekao da "nema težeg tereta za bilo kojeg ministra obrane ili bilo koju vladu od slanja oružanih snaga u operacije".

Ranije u veljači, ministar obrane supredsjedao je sastancima u Bruxellesu s Kontaktnom skupinom za obranu Ukrajine koju čini 50 država i ministrima obrane NATO-a, tijekom kojih su savezničke zemlje obećale oko 35 milijardi dolara vojne potpore Ukrajini.

- Pojačavamo vojnu pomoć i dodatno ćemo pojačati pritisak na Putina - novim sankcijama i novim akcijama protiv ruske 'flote u sjeni. Ovaj rat pokazao je nama - i Putinu - jednu važnu stvar: nikada ne podcjenjujte volju ukrajinskog naroda - napisao je.

Njegove izjave dolaze nakon što je Boris Johnson rekao da bi Velika Britanija i saveznici već sada trebali poslati neborbene trupe u Ukrajinu kako bi pokazali potporu suverenitetu Kijeva.

Bivši premijer upozorio je da će ruski predsjednik Vladimir Putin vjerojatno „nastaviti“ sve dok se ne uvjeri u odlučnost Zapada da ratom razorena zemlja bude slobodna i neovisna.

Sjedeći uz bivšeg zapovjednika vojnog admirala Tonyja Radakina, Johnson je u emisiji BBC-a Sunday With Laura Kuenssberg rekao da „nema logičnog razloga“ zašto u bliskoj budućnosti ne bi trebalo biti neborbenih snaga na terenu u Ukrajini.

- Ako možemo imati plan za vojnike na terenu nakon rata, nakon što se Putin udostoji pristati na primirje, zašto to ne bismo učinili sada? - rekao je.

