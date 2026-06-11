Obavijesti

News

Komentari 3
'ZLOČINI NAD AMERIKANCIMA'

Hegseth zatražio pogubljenje pritvorenika u Guantanamu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hegseth zatražio pogubljenje pritvorenika u Guantanamu
Foto: Phil Stewart

Pete Hegseth izazvao je reakcije nakon izjave da bi zatvorenici iz Guantanama trebali biti pogubljeni zbog zločina nad Amerikancima, dok se dio postupaka i dalje vodi pred vojnim sudovima.

Američki ministar obrane Pete Hegseth u srijedu je izjavio kako vjeruje da su pritvorenici koji se još uvijek nalaze u zatvorskom logoru Guantanamo trebali biti pogubljeni zbog zločina počinjenih nad američkim građanima. U razgovoru s novinarima u Tampi na Floridi, nakon posjeta američkoj vojnoj bazi na Kubi, Hegsetha su pitali zašto 15 preostalih pritvorenika u Guantanamu nije pogubljeno kako bi se osigurala pravda za žrtve napada 11. rujna 2001. „Ovi pritvorenici iz Gitma trebali su biti pogubljeni, po mom osobnom mišljenju, davno prije, za zločine koje su počinili protiv američkog naroda“, rekao je. Prema podacima Pentagona objavljenim početkom 2025., samo su dvojica od 15 preostalih pritvorenika osuđena od strane vojnih sudova, dok su postupci protiv sedam drugih još uvijek u tijeku.

WALL STREET JOURNAL Amerika ostala bez 20 časnika? Pete Hegseth provjerava spol, rasu i odanost Trumpu
Amerika ostala bez 20 časnika? Pete Hegseth provjerava spol, rasu i odanost Trumpu

Pritvorski centar u Guantanamu osnovale su Sjedinjene Države nakon napada 11. rujna i u jednom je trenutku bilo gotovo 800 zatvorenika.

Osumnjičeni islamistički militanti bili su tamo zatočeni godinama, u nekim slučajevima bez suđenja, a navodi o mučenju izazvali su široke međunarodne kritike.

TEŠKE ODLUKE Hegseth ponovno udara po EU: 'Predugo ste ignorirali obranu'
Hegseth ponovno udara po EU: 'Predugo ste ignorirali obranu'

Napori nekoliko američkih administracija da zatvore zatvor dugo su se suočavali s preprekama, uključujući poteškoće u pronalaženju zemalja koje su spremne prihvatiti preostale pritvorenike.

Grupe za ljudska prava i dalje kritiziraju pritvor preostalih zatvorenika i korištenje vojnih sudova.

Vojna baza u zaljevu Guantanamo nalazi se na jugoistočnoj obali Kube.

TRUMPOV KRIŽAR CIRKUS KOLORADO Hegseth je citirao Bibliju, ali verziju iz filma 'Pakleni šund', a ne stvarnu
CIRKUS KOLORADO Hegseth je citirao Bibliju, ali verziju iz filma 'Pakleni šund', a ne stvarnu

Teritorij je pod kontrolom SAD-a od 1903. zbog kontroverznog ugovora o najmu.

Od Kubanske revolucije pod Fidelom Castrom 1959. Kuba smatra da je ugovor nevažeći.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
VIDEO Stiglo nevrijeme: Pala tuča na sjeveru Hrvatske
SVE SE ZABIJELILO

VIDEO Stiglo nevrijeme: Pala tuča na sjeveru Hrvatske

HRVATSKA - Snažno nevrijeme koje je tijekom srijede poharalo Sloveniju stiglo je tijekom večeri i u Hrvatsku. Na sjeveru zemlje lokalno je pala tuča, uz obilnu kišu, grmljavinu i jak vjetar. DHMZ je za više regija izdao upozorenja zbog mogućnosti novih grmljavinskih nevremena i bujičnih poplava.
Tko je Viktor Šimunić? Snimka 'kaj bi štel biti' ga proslavila. Bio je pizza majstor u Oroslavju
ZAGORSKI WATERGATE

Tko je Viktor Šimunić? Snimka 'kaj bi štel biti' ga proslavila. Bio je pizza majstor u Oroslavju

Inženjer informatike iz Oroslavja, aktivist i lokalni vijećnik (1991.) naizgled je bio samo još jedan mladić iz Zagorja, sve dok 2021. nije objavio tajnu audio snimku koja je potresla hrvatsku političku scenu, a o kojoj je prvi ekskluzivno pisao Ivan Pandžić za 24sata
VIDEO Trump: 'Danas ćemo vrlo žestoko napasti Iran'. Iranski predsjednik: 'To je očajno!'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

VIDEO Trump: 'Danas ćemo vrlo žestoko napasti Iran'. Iranski predsjednik: 'To je očajno!'

Američka vojska pokrenula je odmazdu nakon što je, prema tvrdnjama Washingtona, Iran srušio helikopter Apache u Hormuškom tjesnacu. Teheran poručuje da će odgovoriti na svaki novi napad

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026