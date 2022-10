Herman na Skupštini: Tražimo odgovore zašto je inspekcija odlučila zatvoriti dio Jakuševca

Na dnevnom redu današnje sjednice Gradske skupštine je rebalans proračuna Zagreba, a raspravljat će se i o dugoročnom zaduživanju Grada Zagreba kod kluba banaka za gradnju objekata prema Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva, objekata iz Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom te za Program javnih potreba u kulturi.

Mislav Herman, predsjednik zagrebačkog HDZ-a za HRT je rekao da su odlučili tražiti stanku na početku sjednice jer su dobili informaciju da je nadležna inspekcija zatvorila dio odlagališta na zagrebačkom Jakuševcu.

- Pretpostavljamo da se radi o odlagalištu za bio otpad i tražit ćemo da nam gradonačelnik Tomašević kaže što se to događa na Jakuševcu - rekao je te komentirao i rebalans

- Rebalans je nerealan, netransparentan i generira manjak koji prenosimo u 2023. a koji po našem izračunu iznosi preko 500 milijuna novih kuna. Smatramo da taj rebalans proračun diže u nebesa. On je već je bio rekordan kada smo ga donijeli - 15 milijardi, sada ide na 15 milijardi i 800 milijuna. Smatramo da toliko netransparentno trošenje ne vodi nikako - kaže.

Damir Bakić iz Možemo! komentirao je rebalans te rekao da se u njega ide zbog poremećaja na tržištu, posebno energenata.

- Potrebno je bilo i zbog vrlo dinamičnih postupaka izgradnje i obnove poslijepotresne obnove, a dobili smo i obavezu da nastavimo financirati u punoj mjeri mjeru Roditelj odgojitelj - rekao je i dodao da nema novog zaduživanja.

- To je redovno zaduženje koje je uplanirano u originalni proračun koji smo donijeli u prosincu 2021. To je standardni kredit za kapitalne investicije u iznosu od 300 milijuna kuna i veća znamo na što će biti potrošen - na dva kapitalna kulturna objekta - hrvatski prirodoslovni i etnografski muzej, Dom sportova, bazen u Španskom, bolnicu Sveti duh, rekao je Bakić ponovivši da to nije novo zaduženje.

