Obavijesti

News

Komentari 10
DETALJI DRAMATIČNE POTRAGE

Heroji koji su pronašli nestalog dječaka (11) u Baranji: 'Viknuo je: 'Tu sam' i potrčao k nama!'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 7 min
Heroji koji su pronašli nestalog dječaka (11) u Baranji: 'Viknuo je: 'Tu sam' i potrčao k nama!'
20
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Alen Tubić (28) i Nenad Periškić (32) heroji su potrage za nestalim dječakom. Za njim su HGSS, policija i mještani tragali šest sati

Sretni smo. Sretni jer je dijete dobro i jer se sve završilo bez tragedije, govore Nenad Periškić i Alen Tubić, dvojica Baranjaca koji će petak navečer pamtiti cijeli život. Upravo njih dvojica su nakon šest sati straha, neizvjesnosti i tišine u Baranji u gustoj šumi pronašli nestalog 11-godišnjeg dječaka. Još uvijek pod snažnim dojmom, obojica se prisjećaju trenutka kada su čuli ono što su svi čekali, dječakov glas.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Potraga za nestalim djetetom u Dražu 00:41
Potraga za nestalim djetetom u Dražu | Video: Ravnateljstvo civilne zaštite RH

- Išli smo u potragu oko 17 sati. Kao lovce, javili su nam se da dođemo. Sve smo pretražili, a ja sam ga našao nekih 500 metara od mjesta nestanka, u granju. Zvao sam ga imenom i on se javio: ‘Ovdje sam’. Bio sam u šoku, nisam mogao vjerovati. Pitao sam još jednom: ‘Jesi tu?’ On je rekao da jest i tada sam uletio u to granje. Dečka smo izvukli van. Govorio sam mu da se ne boji, rekao sam mu da je hrabar i da nema potrebe za plakanjem - govori nam Alen Tubić.

Osijek: Okončana potraga za 11-godišnjakom koji se udaljio od svoje obitelji
Osijek: Okončana potraga za 11-godišnjakom koji se udaljio od svoje obitelji | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nenad Periškić dodaje kako je dječak bio skriven u visokom raslinju, promrzao, ali miran.

- Išli smo tražiti, ja i kolege. Tamo smo već jednom prošli, vikali smo, i odjednom on viče: ‘Tu sam’. Prijatelj i ja smo se pogledali. Bio je u visokom, gustom raslinju. Kolega i ja smo došli do njega...

DETALJI VELIKE POTRAGE VIDEO Emotivna poruka majke dječaka koji se bio izgubio: 'Hvala svima što postojite...'
VIDEO Emotivna poruka majke dječaka koji se bio izgubio: 'Hvala svima što postojite...'

Pitali smo ga je li dobro. Nije bio uplakan, samo promrzao. Uhvatili smo ga za ruku i izveli van. Dao sam mu čokoladu koju sam imao u torbi, nasmijao se. Izveli smo ga do puta i viknuli: ‘Tu je!’ Onda su došli svi. Dali su mu dodatnu jaknu i odvezli ga roditeljima. Bilo je puno bunara, svašta nam je prolazilo kroz glavu. Sad smo sretni - govori Periškić.

24SATA Osijek: Dvojica heroja koja su pronašli nestalog dječaka u Drazu
24SATA Osijek: Dvojica heroja koja su pronašli nestalog dječaka u Drazu | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Dječak je pronađen nekoliko stotina metara od mjesta gdje je posljednji put viđen. Kada su ga izveli na put i povikali da je pronađen, odmah je došla policija koja je dječaka preuzela i odvela ga prema njegovim roditeljima.

- Tresao sam se kad je sve završilo. Adrenalin me držao još dugo - priznaje Tubić.

Šest sati potrage

Potraga za dječakom službeno je započela u 16.47 sati, kada je prijavljen njegov nestanak. U roku od nekoliko minuta pokrenuta je akcija u koju su se uključile sve službe, ali i obični ljudi.

EKSKLUZIVNO ZA 24SATA Heroji potrage u Baranji: Čuli smo povik dječaka, nismo mogli vjerovati! Dali smo mu čokoladu
Heroji potrage u Baranji: Čuli smo povik dječaka, nismo mogli vjerovati! Dali smo mu čokoladu

- Cijelo selo je u potrazi za dječakom - govorili su mještani dok su se formirale nove grupe od deset do petnaest osoba koje su sustavno pretraživale šumu, livade, putove i rubne dijelove sela. Kako su sati prolazili, noć se spuštala, a temperatura padala, zabrinutost je rasla, no panike nije bilo.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Osijek: Potraga za 11-godišnjakom koji se udaljio od svoje obitelji Osijek: Potraga za 11-godišnjakom koji se udaljio od svoje obitelji
41
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Za vrijeme potrage nije se širila panika. Roditelji su cijelo vrijeme bili na terenu. Ljudi su dolazili s kvadovima, lovci su pretraživali teren koji dobro poznaju. Policajci su bili izuzetno ljubazni i prihvaćali su savjete nas lokalaca kako bi sve išlo brže - pričaju mještani. Na terenu je bila i načelnica općine Valentina Avdičević.

- U roku od tri do pet minuta dječak je nestao iz vidokruga roditelja - rekla je dok je akcija bila u punom jeku.

Osijek: Okončana potraga za 11-godišnjakom koji se udaljio od svoje obitelji
Osijek: Okončana potraga za 11-godišnjakom koji se udaljio od svoje obitelji | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U akciju su bili uključeni pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Osijek, uključujući zapovjedno vozilo i dva drona s termovizijom, policijski službenici Specijalne i temeljne policije, članovi HGSS-a stanica Osijek i Požega s potražnim psima i dronovima, vatrogasci više DVD-ova, K9 timovi, lovačka društva i brojni građani.

PRONAĐEN JE ŽIV I ZDRAV Detalji dramatične potrage za dječakom (11) u Baranji. Tražili ga 6 sati: Činilo se kao vječnost
Detalji dramatične potrage za dječakom (11) u Baranji. Tražili ga 6 sati: Činilo se kao vječnost

- Zahvaljujući brzoj reakciji i koordiniranom djelovanju svih uključenih službi, dijete je pronađeno oko 21.20 sati te je sigurno predano roditeljima - poručili su iz Ravnateljstva civilne zaštite. Među onima koji su prvi stigli na teren su i dobrovoljni vatrogasci.

24SATA Osijek: Dvojica heroja koja su pronašli nestalog dječaka u Drazu
24SATA Osijek: Dvojica heroja koja su pronašli nestalog dječaka u Drazu | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Ovakvo nešto nismo imali, imali smo da je prije jedno dvije godine jedno dijete palo u bunar pa je dijete pas pronašao, ovakvo što nismo imali. Potraga je bila jako velika, skupine od 15-ak ljudi bile su raspoređene svakih 20-30 metara. Pozitivno je bilo jedno što nije bilo magle, da je magle bilo mislim da bi ga teže pronašli - rekli su nam vatrogasci.

‘Hvala dobrim ljudima’

Dječak je roditeljima ispričao da se uplašio psa, odlutao u šumu i zaspao od iscrpljenosti. Kada se probudio i shvatio da ga traže, javio se ljudima koje je čuo u blizini. Njegova majka na društvenim mrežama zahvalila je svima koji su sudjelovali u potrazi.

Osijek: Okončana potraga za 11-godišnjakom koji se udaljio od svoje obitelji
Osijek: Okončana potraga za 11-godišnjakom koji se udaljio od svoje obitelji | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Još uvijek smo pod snažnim emocijama, ali najviše što osjećamo je zahvalnost. Naš sin je bio nestao, tražili smo ga punih 6 sati koji su se činila kao vječnost. U potragu se uključila cijela Hrvatska: policija, vatrogasci, HGSS, lovci, sve državne službe, mještani, građani iz udaljenih mjesta, naši prijatelji, susjedi i svi dobri ljudi koji su došli i dijelili objave i nudili pomoć- rekla je. Također je još jednom zahvalila svima koji su u potrazi sudjelovali.

TRAŽILI GA ŠEST SATI Pronašli dječaka (11) u Baranji, majka se svima zahvaljuje: Uplašio se psa i odlutao u šumu
Pronašli dječaka (11) u Baranji, majka se svima zahvaljuje: Uplašio se psa i odlutao u šumu

- Nema te riječi koja može dovoljno opisati našu zahvalnost. U najtežim trenucima, dok nam je sin bio nestao i svaki je trenutak trajao kao vječnost, vi ste bili tu brzi, organizirani, profesionalni i predani. Posebno HGSS i policiji, vaš dolazak, vaša smirenost i način na koji ste vodili potragu, objasnili sve i utješili nas. U tim trenucima shvatili smo koliko ste nam od neprocjenjive važnosti. Hvala svima što postojite, što nesebično pomažete i što ste bili savršeni. Posebno hvala psećim prijateljima Luni i australskom ovčaru. Hvala Ellany i njenim psima - rekla je.

Osijek: Okončana potraga za 11-godišnjakom koji se udaljio od svoje obitelji
Osijek: Okončana potraga za 11-godišnjakom koji se udaljio od svoje obitelji | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Mještani su nam opisali i kako je izgledao trenutak kada je dječak pronađen.

- Kada je dječak pronađen, čuli su se urlici sreće i olakšanja sa svih strana brda. Svima nam je laknulo. Mirno smo zaspali iako nas je sve uplašio - govor mještani. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Heroji potrage u Baranji: Čuli smo povik dječaka, nismo mogli vjerovati! Dali smo mu čokoladu
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Heroji potrage u Baranji: Čuli smo povik dječaka, nismo mogli vjerovati! Dali smo mu čokoladu

Nakon šest sati potrage dječak u Baranji je pronađen. 'Presretni smo, tresli smo se', ispričali su nam oni koji su dječaka pronašli
FOTO Pronađeni dječak je u dobrom stanju! HGSS: 'Dozivao je ljude, bilo mu je hladno...'
SRETAN KRAJ POTRAGE U BARANJI

FOTO Pronađeni dječak je u dobrom stanju! HGSS: 'Dozivao je ljude, bilo mu je hladno...'

Dječak je pronađen. u dobrom je stanju, s roditeljima je u potrazi je sudjelovalo puno ljudi. Ljudi su stalno pristizali. Pronađen je nedaleko mjesta gdje je zadnji put viđen, nekoliko stotina metara. Moram zahvaliti svima koji su se odazvali. Unazad par godina ovakvu veliku potragu nismo imali, ali u GSS-u su se potrage takve događaju. Zahtjevno je, pogotovo u početnoj fazi, zato smo obučeni. Dječak je u dobrom stanju, malo mu je bilo hladno, vidio je ljude da prolaze pa ih je doziva, kaže za 24sata šef HGSS-a u Osijeku Krešimir Burazin.
Tko je 'kralj kocke' kojem Gazda prepušta spor protiv RH? Počeo je u garaži, sad gradi vile
BOGATI I MOĆNI SLOVENAC

Tko je 'kralj kocke' kojem Gazda prepušta spor protiv RH? Počeo je u garaži, sad gradi vile

Joc Pečečnik je jedan od najbogatijih Slovenaca. Prodao je biznis s aparatima za igre, već je posudio Todorićima milijun eura. Njegov Elektronček investira pored Opatije, a s Gazdom ga veže i izvor vode...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025