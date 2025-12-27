Heroji koji su pronašli nestalog dječaka (11) u Baranji: 'Viknuo je: 'Tu sam' i potrčao k nama!'

Sretni smo. Sretni jer je dijete dobro i jer se sve završilo bez tragedije, govore Nenad Periškić i Alen Tubić, dvojica Baranjaca koji će petak navečer pamtiti cijeli život. Upravo njih dvojica su nakon šest sati straha, neizvjesnosti i tišine u Baranji u gustoj šumi pronašli nestalog 11-godišnjeg dječaka. Još uvijek pod snažnim dojmom, obojica se prisjećaju trenutka kada su čuli ono što su svi čekali, dječakov glas.

- Išli smo u potragu oko 17 sati. Kao lovce, javili su nam se da dođemo. Sve smo pretražili, a ja sam ga našao nekih 500 metara od mjesta nestanka, u granju. Zvao sam ga imenom i on se javio: ‘Ovdje sam’. Bio sam u šoku, nisam mogao vjerovati. Pitao sam još jednom: ‘Jesi tu?’ On je rekao da jest i tada sam uletio u to granje. Dečka smo izvukli van. Govorio sam mu da se ne boji, rekao sam mu da je hrabar i da nema potrebe za plakanjem - govori nam Alen Tubić.

Nenad Periškić dodaje kako je dječak bio skriven u visokom raslinju, promrzao, ali miran.

- Išli smo tražiti, ja i kolege. Tamo smo već jednom prošli, vikali smo, i odjednom on viče: ‘Tu sam’. Prijatelj i ja smo se pogledali. Bio je u visokom, gustom raslinju. Kolega i ja smo došli do njega...

Pitali smo ga je li dobro. Nije bio uplakan, samo promrzao. Uhvatili smo ga za ruku i izveli van. Dao sam mu čokoladu koju sam imao u torbi, nasmijao se. Izveli smo ga do puta i viknuli: ‘Tu je!’ Onda su došli svi. Dali su mu dodatnu jaknu i odvezli ga roditeljima. Bilo je puno bunara, svašta nam je prolazilo kroz glavu. Sad smo sretni - govori Periškić.

Dječak je pronađen nekoliko stotina metara od mjesta gdje je posljednji put viđen. Kada su ga izveli na put i povikali da je pronađen, odmah je došla policija koja je dječaka preuzela i odvela ga prema njegovim roditeljima.

- Tresao sam se kad je sve završilo. Adrenalin me držao još dugo - priznaje Tubić.

Šest sati potrage

Potraga za dječakom službeno je započela u 16.47 sati, kada je prijavljen njegov nestanak. U roku od nekoliko minuta pokrenuta je akcija u koju su se uključile sve službe, ali i obični ljudi.

- Cijelo selo je u potrazi za dječakom - govorili su mještani dok su se formirale nove grupe od deset do petnaest osoba koje su sustavno pretraživale šumu, livade, putove i rubne dijelove sela. Kako su sati prolazili, noć se spuštala, a temperatura padala, zabrinutost je rasla, no panike nije bilo.

- Za vrijeme potrage nije se širila panika. Roditelji su cijelo vrijeme bili na terenu. Ljudi su dolazili s kvadovima, lovci su pretraživali teren koji dobro poznaju. Policajci su bili izuzetno ljubazni i prihvaćali su savjete nas lokalaca kako bi sve išlo brže - pričaju mještani. Na terenu je bila i načelnica općine Valentina Avdičević.

- U roku od tri do pet minuta dječak je nestao iz vidokruga roditelja - rekla je dok je akcija bila u punom jeku.

U akciju su bili uključeni pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Osijek, uključujući zapovjedno vozilo i dva drona s termovizijom, policijski službenici Specijalne i temeljne policije, članovi HGSS-a stanica Osijek i Požega s potražnim psima i dronovima, vatrogasci više DVD-ova, K9 timovi, lovačka društva i brojni građani.

- Zahvaljujući brzoj reakciji i koordiniranom djelovanju svih uključenih službi, dijete je pronađeno oko 21.20 sati te je sigurno predano roditeljima - poručili su iz Ravnateljstva civilne zaštite. Među onima koji su prvi stigli na teren su i dobrovoljni vatrogasci.

- Ovakvo nešto nismo imali, imali smo da je prije jedno dvije godine jedno dijete palo u bunar pa je dijete pas pronašao, ovakvo što nismo imali. Potraga je bila jako velika, skupine od 15-ak ljudi bile su raspoređene svakih 20-30 metara. Pozitivno je bilo jedno što nije bilo magle, da je magle bilo mislim da bi ga teže pronašli - rekli su nam vatrogasci.

‘Hvala dobrim ljudima’

Dječak je roditeljima ispričao da se uplašio psa, odlutao u šumu i zaspao od iscrpljenosti. Kada se probudio i shvatio da ga traže, javio se ljudima koje je čuo u blizini. Njegova majka na društvenim mrežama zahvalila je svima koji su sudjelovali u potrazi.

- Još uvijek smo pod snažnim emocijama, ali najviše što osjećamo je zahvalnost. Naš sin je bio nestao, tražili smo ga punih 6 sati koji su se činila kao vječnost. U potragu se uključila cijela Hrvatska: policija, vatrogasci, HGSS, lovci, sve državne službe, mještani, građani iz udaljenih mjesta, naši prijatelji, susjedi i svi dobri ljudi koji su došli i dijelili objave i nudili pomoć- rekla je. Također je još jednom zahvalila svima koji su u potrazi sudjelovali.

- Nema te riječi koja može dovoljno opisati našu zahvalnost. U najtežim trenucima, dok nam je sin bio nestao i svaki je trenutak trajao kao vječnost, vi ste bili tu brzi, organizirani, profesionalni i predani. Posebno HGSS i policiji, vaš dolazak, vaša smirenost i način na koji ste vodili potragu, objasnili sve i utješili nas. U tim trenucima shvatili smo koliko ste nam od neprocjenjive važnosti. Hvala svima što postojite, što nesebično pomažete i što ste bili savršeni. Posebno hvala psećim prijateljima Luni i australskom ovčaru. Hvala Ellany i njenim psima - rekla je.

Mještani su nam opisali i kako je izgledao trenutak kada je dječak pronađen.

- Kada je dječak pronađen, čuli su se urlici sreće i olakšanja sa svih strana brda. Svima nam je laknulo. Mirno smo zaspali iako nas je sve uplašio - govor mještani.