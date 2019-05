Hitlerov pozdrav na Bleiburgu: Hrvat do daljnjega u pritvoru

Hrvat (48), do daljnjega ostaje u pritvoru u Klagenfurtu, gdje je završio nakon nacističkog pozdrava na komemoraciji u Bleiburgu.

Kako piše Slobodna Dalmacija, muškarac je odbio pomoć Ministarstva, a mogao bi dobiti kaznu između četiri i pet tisuća eura.

Nakon što ga sudac pusti iz istražnog zatvora, gdje bi mogao ostati i nekoliko tjedana, odmah će morati napustiti Austriju i zabranjen mu je ponovni ulazak u zemlju, objavio je glasnogovornik Koruške policije.

Od ove godine Austrija je pooštrila kazne i kontrolu isticanja zabranjenih simbola iz razdoblja nacionalsocijalizma u koje, od ove godine, spada i znakovlje NDH, kvislinške tvorevine nastale za vrijeme Drugog svjetskog rata.

- Ma on je to napravio više iz zezancije. Pokušalo se intervenirati kod austrijske policije da ga puste kući obitelji, ali uzalud. Morali smo krenuti, on je ostao. Nema šale s austrijskom policijom - rekao je varaždinski vijećnik HDZ-a Damir Ljaljek za Varaždinski hr.

