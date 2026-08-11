Holy o otpadu: Ovo je najbolji pokazatelj koliko je Vladi, ali i oporbi stalo do zaštite okoliša

Nažalost, ovo je samo jedan od slučajeva, to ukazuje da mi nemamo funkcionalan sustav gospodarenja niti jednom kategorijom otpada. Govorimo o opasnom otpadu, ali nije bolja situacija niti s posebnim kategorijama otpada, niti s komunalnim otpadom, kazala je za N1 televiziju Mirela Holy, komentiravši aferu oko deponija otpada kod Gospića, zbog koje je oporba zatražila glasanje o nepovjerenju Vladi Andreja Plenkovića.

- I to je jedan od razloga zbog kojeg je Hrvatska u nedavnom EPI (Environmental Performance Index) izvješću EU stavljena na posljednje mjesto kada je riječ o politici zaštite okoliša. To se ne odnosi na stanje u okolišu. Kada govorimo o sustavu, politici zaštite okoliša, tu smo definitivno na zadnjem mjestu u EU; to je nedvojbeno najbolji pokazatelj koliko je hrvatskoj Vladi, ali rekla bih i oporbi, stalo do politike zaštite okoliša - rekla je i dodala da ne postoji funkcionalni sustav koji bi se bavio gospodarenjem otpada u Hrvatskoj.

- Mi nemamo sustav gospodarenja otpadom. Tu je jako bitan sustav sljedivosti; dakle, da vi znate gdje je nastao otpad, što se događa s njim, kako se prenosi, gdje završava. Mi to nažalost nemamo. Mi imamo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji bi trebao funkcionirati kao glavni financijski instrument, ali kod nas je taj Fond ustanova koja gospodari otpadom. Pretpostavljam da je to sustav kakvog nema nigdje u svijetu - kaže i dodaje da problem traje godinama, ali da volje za rješenjem nije bilo ni kad je bila ministrica.

- Nije bilo političke volje ni kada sam ja bila ministrica da se taj sustav riješi, da se točno zna kako se postupa s pojedinim kategorijama otpada. Postavljam pitanje: zašto se ne govori o odgovornosti države? Državnog inspektorata, ali i nadležnog ministarstva. Tu nisu ugroženi samo život i zdravlje stanovnika Like, tu je zatvoreni ciklus - truju se biljke kojima se hrane životinje kojima se hrane ljudi. Radi se o vrlo kancerogenim spojevima. A tu štetu će ponovno pokrivati porezni obveznici RH - rekla je.

Dugoročno, riječ je o velikoj opasnosti. Radi se o teškim metalima i o PFAS-ovima tj. 'vječnim spojevima' koji su vrlo kancerogeni i tope se u vodi. Kontaminiraju vodu i tlo i ulaze u prehrambeni lanac, dugotrajno se talože te izazivaju teške zdravstvene posljedice - kaže, a što se tiče odgovornosti, napominje da je riječ o nekoliko instanci, ali ne sumnja u to da je najveća na razini vlade.

- Postoji nekoliko razina odgovornosti; najveća je na vladi i resornom ministarstvu. Mi nemamo funkcionalnu politiku zaštite okoliša. Državi i političkim garniturama nije u interesu da riješi to pitanje. Andrej Plenković voli se hvaliti sa svojim europskim vezama, ali kada je riječ o politici brige o okolišu, tu je nevjerojatna nebriga. Zašto? Možda nisu osviješteni, možda su povezani za neke lobije, ali to je za građane Republike Hrvatske nebitno. Vlada je podbacila."

"Druga razina odgovornosti je na inspekcijskim službama koje su utvrdile stanje, ali to je ostalo mrtvo slovo na papiru", kaže Mirela Holy.