Siniša Hajdaš Dončić, član SDP-a rekao je u HTV-ovoj emisiji Otvoreno kako je pucnjava na Markovom trgu prije dvije godine bila teroristički napad i ugroza sigurnosti.

- Institucije su to istražile i podnijela određena izvješća. Premijer se s tim izvješćima u prosincu nije složio u potpunosti što znači da ne postoji ne povjerenje u te institucije ili postoji nešto više. Dužnost nacionalnog odbora za sigurnost je da provjeri i preispita tko je tu u pravu i tko je u krivu, vodeći računa o neovisnosti institucija. Jedan dio izvješća nije za javnu komunikaciju jer je klasificiran. Novi elementi nisu izneseni, oni su slični ili isti kao što su bili prije mjesec dana, ali postavlja se pitanje je li predsjednik Vlade imao neka saznanja koja bi govorila o nečem drugom. Ono što se zna jest da je to bio jedan pojedinačan cilj osobe koja je tada izvršila samoubojstvo, a da nije bio jedan cilj organizirane skupine. Iz premijerovih riječi moglo se zaključiti nešto drugo. To je bio ključan razlog, je li institucije funkcioniraju - DORH, SOA i MUP - poručio je Hajdaš Dončić.

Mario Kapulica (HDZ) rekao je kako su te teze potpuno deplasirane te, ukoliko se ide tom logikom, ne postoji institucija u državi koja uživa povjerenje predsjednika Zorana Milanovića.

- On se u današnjoj izjavi za medije pretvorio u suca koji govori što bi trebalo napraviti, što bi DORH trebao napraviti. Ne mogu pretpostaviti kad bi on bio gost sjednice saborskog Odbora za sigurnost i kad bi pozvali sve institucije kako bi to izgledalo. Predsjednik Vlade je izrazio svoje mišljene i to su potvrdila izvješća u koja smo imali uvid i četiri sata proveli na saborskom Odboru. Tamo su bili ljudi koji vode institucije i koje je država formirala da vode brigu o sigurnosti građana i javnoj sigurnosti. Složili smo se da institucije trebaju nastaviti utvrđivati sva ona neodgovorena pitanja, daljnje kriminalističko istraživanje, obradu i izvide - rekao je i poručio kako je Hrvatska sigurna zemlja.

'Sloboda mora dolaziti u paketu s odgovornosti'

Istaknuo je kako pitanje sigurnosti nije pitanje slobodnih aktivnosti te da je sazrijelo vrijeme da se počne uvažavati policiju, DORH i ostale službe.

HSLS-ov Dario Hrebak poručio je kako je zadovoljan nakon sastanka Odbora i da se izašlo s konsenzusima koji su vezani uz terorizam. Rekao je kako mu je drago da su se složili da je napad na Banske dvore bio teroristički čin.

- Treba vjerovati ljudima koji su pisali izvješće, ljudima iz policije i SOA-i, nisu tamo ljudi koji su pekari. SOA je uvijek između čekića i nakovnja, između izvršne vlasti i predsjednika. Nije to jednostavno balansirati. Oni to iznimno dobro rade - rekao je i dodao kako su "svima usta puna slobode".

- Svi znaju što je sloboda i ja prvi kao liberal bi trebao znati što je sloboda. Međutim, sloboda uvijek mora dolaziti u paketu s odgovornosti. Ako netko želi rušiti sustav na način nasilja i kalašnjikovom, onda je taj protiv slobode. Svi koji nezadovoljstvo žele rješavati, ne mogu ih rješavati na ovakve ekstremne načine, nego ih se rješavaju na izborima - naglasio je.

'Ograde na Markovom trgu daju dojam kao da smo teroristička država'

Mostov Miro Bulj rekao je kako čin koji se dogodio ispred vlade treba osuditi, no da ograde ostavljaju dojam da je Hrvatska "teroristička država".

Što se tiče slučaja "gađanja jajima", Bulj je rekao kako nije dobra poruka privesti čovjeka od 80 godina zbog jaja te da postoje puno veći problemi jer će "to jaje biti pet puta skuplje ako poskupi plin, hrana, kokoši".

- Svi smo izloženi povećanju prehrambenih proizvoda, ne samo energenata i svi pokazatelji govore da Hrvatska i svijet ulaze u još jednu ekonomsku krizu. Ako se zna da je 23,5 posto građana vrlo blizu riziku siromaštva, možemo zaključiti iz nekih neslavnih povijesnih epizoda, da su ti ljudi najranjiviji za oblike ekstremizma. Ne govorim o desnim strankama političkog spektra jer nisam čuo nijednu desnu stranku da poziva na ustanak i oružje. Govorim o nečemu što postoji, a to je desni ekstremizam - rekao je Hajdaš Dončić.

'Referendumi se dižu na razinu protudržavnog udara'

Bulj mu je poručio kako se cijelo vrijeme povlači izraz "desni ekstremizam".

- Desni ekstremizam nije dobar, ako netko uzme pušku u ruku i puca u nekoga bez ikakvog ograničenja. Zašto se ne spomene kako postoji, recimo, četnički ekstremizam. Događaju se prosvjedi i referendumi i to se diže na razinu kao da je to protudržavni udar - rekao je.

Hrebak mu je odgovorio da se ne može pobjeći od činjenice da je napadač došao iz miljea desnog ekstremizma.

- Slažem se da zvučanje riječi terorizam nije lijepo, ali moramo pojmove zvati pravim imenom. To svi na saborskom Odboru rekli kako se radi o terorističkom činu jer je ima sve elemente terorističkog čina. Imao je nasilje, napad na državu, oružje - rekao je.

'Bulj ne vjeruje ni jednoj instituciji'

Kapulica je poručio kako treba izbjegavati banalizaciju. Podsjetio je da je 2013. godine policija privela čovjeka koji je Zoranu Milanoviću rekao da je šaka jada.

- Predsjednik Milanović tu formulaciju često koristi kad se ne slaže s nekim i da nema imuniteta, ne bi se zbog toga privodio Milanović, zato što je izrekao dvije riječi koje su možda nekog uvrijedile. Postoje ljudi koji prolaze sigurnosne procjene i gledaju postoji li još nešto osim verbalne sintagme. Ako je njihova sigurnosna procjena da je potrebno to vidjeti, razgovarati i da se nakon tog razgovora procjenjuje hoće li se poslati sucu za prekršaje i sud donosi konačnu odluku. Ne vidim zašto onda ne vjerujemo institucijama? Gospodin Bulj očito ne vjeruje nijednoj instituciji. Onda ljudi ne vjeruju ni nama ni Saboru, koji ima lošu reputaciju. Ako mi šaljemo poruku da nitko nije vrijedan našeg povjerenja i nikome ne vjerujemo, zašto bi netko procijenio da smo mi vrijedni njegovog povjerenja? Šaljemo poruku - ne vjerujte nikome - naglasio je.