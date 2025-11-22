HRejting: 57% ispitanih smatra da Thompsonovi koncerti ne potiču ekstremizam i mržnju!

Marko Perković Thompson sinoć je započeo svoju dvoransku turneju koncertom u prepunom Gradskom vrtu u Osijeku, gdje će nastupiti i večeras na drugoj, također rasprodanoj večeri. Nakon Osijeka, pjevač će održati po dva koncerta u Varaždinu i Zadru, dok je zagrebačka Arena rezervirana za 27. prosinca. Iako je tražio termin i za drugi zagrebački nastup, Grad Zagreb odbio je zahtjev pozivajući se na odluku Gradske skupštine kojom se zabranjuje korištenje pozdrava “Za dom spremni” na svim prostorima pod gradskom upravom, prenosi HRT.

HRT je u sklopu mjesečnog istraživanja HRejting, provedenog od 14. do 19. studenoga na uzorku od tisuću građana, ispitao stavove javnosti o odluci Grada Zagreba i drugim pitanjima vezanim uz Thompsonovu glazbu. Maksimalna pogreška iznosi ±3,04 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Foto: HRT

Na pitanje kako ocjenjuju odbijanje drugog koncerta u Zagrebu, 22 posto ispitanih smatra da Grad ima pravo upravljati svojom imovinom prema vlastitim odlukama. Oko 20 posto ocjenjuje da je riječ o “ekstremno lijevoj ideologiji koju provode Možemo i gradonačelnik Tomašević”, dok 16 posto smatra da je odluka nelogična jer je jedan koncert dopušten, a drugi nije.

Po 14 posto građana navodi da ne žive u Zagrebu pa ne žele komentirati, odnosno da gradske vlasti žele izbjeći ponavljanje ljetnih scena s ustaškom ikonografijom. Manje od 7 posto smatra da zabrana nije opravdana jer su sudovi ranije oslobodili mladiće koji su uzvikivali ZDS.

Foto: HRT

Većina ispitanika – njih 55 posto – podržala bi odluku svojih lokalnih vlasti o zabrani koncerata na kojima se potiče korištenje ustaških simbola i pozdrava u javnim prostorima. Protiv takvih zabrana je 34 posto, dok devet posto nema formiran stav.

Istraživanje je pokazalo i podijeljena mišljenja o tome kome Thompsonova glazba i nastupi najviše smetaju. Za oko 17 posto ispitanih to su “svi koji ne vole Hrvatsku”. Po 16 posto smatra da mu se protive oni koji se zalažu protiv ekstremizma te oni koji snažno podržavaju političku, vjersku i rasnu različitost. Trinaest posto misli da pjevač smeta onima koji ne cijene branitelje i žrtve Domovinskog rata, dok devet posto smatra da smeta zagovornicima antifašističkih vrijednosti.

Foto: HRT

Na pitanje predstavljaju li Thompsonovi koncerti opasnost u smislu poticanja ekstremizma i govora mržnje, 57 posto građana odgovorilo je da “nimalo” ili “u manjoj mjeri”. Da su koncerti opasni jer potiču ekstremizam vjeruje 24 posto ispitanika, a 13 posto ih smatra “umjereno opasnima”.

Foto: HRT

Kada je riječ o razlozima Thompsonove popularnosti, 36 posto ispitanika ističe domoljubnu tematiku i emocionalni naboj njegovih pjesama. Oko 18 posto popularnost povezuje s domoljubnim i vjerskim elementima u scenografiji, a gotovo isti udio s njegovim glazbenim stilom. Da su zabrane pridonijele rastu njegove popularnosti smatra 17 posto ispitanih, dok samo četiri posto smatra da Thompson uopće nije popularan.