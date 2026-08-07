Hrstić odgovorila Bulju: Tvrdnje o gašenju zdravstva u Sinju jednostavno nisu točne

Ministrica zdravstva Irena Hrstić u petak je odgovorila na otvoreno pismo Mostova gradonačelnika Sinja Mire Bulja, odbacivši tvrdnje o "gašenju zdravstva" u Sinju i poručivši da "zdravlje građana ne smije biti sredstvo političke manipulacije".

Gradonačelnik Sinja i Mostov saborski zastupnik Miro Bulj u utorak je otvorenim pismom „Zaustavite gašenje zdravstva u Sinju i osigurajte Opću bolnicu“ ustvrdio da, unatoč višemjesečnim zahtjevima, još nije dobio odgovor nadležnih institucija o budućnosti zdravstvene skrbi za više od 50 tisuća stanovnika Sinja i okolice.

Bulj je zatražio pokretanje postupka osnivanja Opće bolnice Sinj, povratak poslijepodnevne smjene laboratorija, stalnu pedijatrijsku skrb te zaustavljanje „daljnjeg gašenja zdravstvenih usluga u Sinju i Cetinskoj krajini“.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić odgovorila je kako tvrdnje o gašenju zdravstva „jednostavno nisu točne“.

Poručila je da joj je žao što je Bulj uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti odlučio otvoriti „političku polemiku o zdravstvu“, a potom se osvrnula na njegove navode.

Opovrgnula je tvrdnju da se Dom zdravlja Sinj gasi te istaknula da je Vlada osigurala 200.000 eura za obnovu stacionara i fizikalne terapije te više od pola milijuna eura za novu medicinsku opremu. Navela je i da se razmatra „daljnji razvoj usluga na razini primarne zdravstvene zaštite“.

Govoreći o rodilištu, Hrstić je istaknula da je zatvoreno zbog „medicinske stvarnosti“, odnosno nakon što je broj poroda pao sa 167 godišnje na nijedan tijekom dvije godine, nakon čega su rodilje počele odlaziti u KBC Split.

Dodala je da Bulj dobro zna kako je još u siječnju, na sastanku u Ministarstvu zdravstva kojem je i sam nazočio, predstavljeno da se u Sinju razvijaju dnevna bolnica i mala kirurgija, a ne opća bolnica 35 kilometara od jednog od najvećih kliničkih centara u Hrvatskoj.

Odbacila je i tvrdnje da Ministarstvo ne komunicira, navodeći da je o svim tim pitanjima održano više sastanaka te da su dana stručna očitovanja.

Hrstić je pritom istaknula da Sinj danas raspolaže razvijenom mrežom zdravstvene skrbi: 15 timova obiteljske medicine, 13 timova dentalne medicine, tri ginekološka i dva pedijatrijska tima, kao i laboratorijem, hemodijalizom, patronažom, telemedicinom i nizom specijalističkih ambulanti.

Navela je i da se još čeka odgovor Grada Sinja na prijedlog Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o sufinanciranju gastroenterološke ambulante vrijedne 300.000 eura, za koju postoje liječnici spremni raditi u Sinju.

„Zdravlje građana ne smije biti sredstvo političke manipulacije. Činjenice jasno pokazuju da Ministarstvo zdravstva nastavlja ulagati u razvoj zdravstvene skrbi u Sinju i Cetinskoj krajini“, zaključno je poručila ministrica.