UHIĆEN U BEOGRADU

Hrvat koji je uhićen u Srbiji za 24sata: 'Deportiran sam jutros, lažno su me optužili na sudu'

Piše Luka Safundžić,
Beograd: Na Slaviji policija protiv prosvjednika upotrijebila suzavac | Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL

Došao sam u Srbiju kod prijatelja u posjetu, mi se nismo nalazili na prosvjedu kao što je rečeno. Tamo su me legitimirali, u sporednoj ulici, govori nam Hrvat koji je deportiran iz Srbije pod optužbom da je na prosvjedima napao žandarmeriju

Nisam vraćen u Hrvatsku, deportiran sam i lažno su me optužili, rekao je za 24sata B.H. (23) nakon što je noć proveo u zatvoru u Srbiji. Podsjetimo, Ivica Dačić, ministar unutarnjih poslova Srbije rekao je kako je tijekom nereda u Srbiji uhićeno 37 ljudi, među kojima je jedan državljanin Hrvatske.

- Među uhićenima je i jedan hrvatski državljanin koji je napadao srpsku žandarmeriju. Što on ovdje ima napadati našu policiju? Toliko o tome da ovi prosvjedi nemaju veze sa stranim faktorom. Svatko tko je napao policiju, odgovarat će - poručio je Dačić. Nakon toga oglasio se hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova koje je reklo da je Hrvatu izrečena novčana kazna te zabrana ulaska u Srbiju na godinu dana. Nakon što se vratio iz Srbije, mladi Hrvat je za 24sata ispričao što se dogodilo u Beogradu, prema njegovom viđenju. 

- Došao sam u Srbiju kod prijatelja u posjetu, mi se nismo nalazili na prosvjedu kao što je rečeno. Tamo su me legitimirali, u sporednoj ulici, ponavljam na prosvjedu nisam bio, niti sam skandirao niti nešto slično. Vidjeli su moje hrvatske dokumente i odveli su me u stanicu s ostalima iz Srbije, koji su tamo bili - počinje nam pričati. 

Kako je istaknuo, državljani Srbije koji su bili privedeni s njim pušteni su nakon sat vremena, a njega se zadržalo tijekom noći u pritvoru. 

- Ujutro sam odveden na sud gdje su mi prišili optužbu da sam gađao žandarmeriju, da sam sudjelovao na prosvjedu, da sam bio drzak i bezobrazan, da sam ih gađao sa suzavcem, pirotehnikom i razno raznim predmetima. Ja uopće nisam ozlijeđen, da sam radio to što su rekli vjerojatno bi imao nekakvu ozljedu. Na sudu su mi dali insinuacije ako to ne priznam, da mi slijedi gore od novčane kazne. Dobio sam kaznu od 41.000 dinara što je oko 400 eura. Kako su mi rekli da ako ne priznam da će biti težih posljedica, ja sam u toj situaciji prihvatio novčanu kaznu, to sam platio - govori nam mladi Hrvat.

Navodi kako se u rješenju koje je dobio sa suda navodi da je optužen za napad na žandarmeriju. 

- Bio sam deportiran istog trena u Hrvatsku. Bio sam u pritvoru, nisu me tukli, ali bilo je psihično teško - zaključuje B.H. dodajući da će na takvu odluku suda Srbije uložiti žalbu.

