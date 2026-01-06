Hrvati divljaju za volanom! Evo koliko su prekršaja napravili u jednom vikendu. Ovo je strašno

Tijekom proteklog vikenda, od 2. do 4. siječnja 2026. godine, policijski službenici svih policijskih uprava nastavili su s provođenjem pojačanih aktivnosti usmjerenih na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja. Fokus je bio na tzv. „četiri glavne ubojice u prometu“: vožnju pod utjecajem alkohola, prekoračenje dopuštene brzine kretanja, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisnu uporabu mobitela, uz poseban nadzor prekršaja motociklista.

U tom razdoblju utvrđeno je ukupno 3600 prekršaja. Od tog broja, policija izdvaja 219 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, pri čemu je najveća koncentracija od 2,81 promila. izmjerena na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Zabilježeno je i 1266 prekršaja prekoračenja brzine, a rekorder vikenda zaustavljen je na području PU zadarske pri brzini od 223 kilometara na sat. Također, sankcionirano je 388 slučajeva nekorištenja pojasa te 140 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje.

Zagrebačka policija

Policijska uprava zagrebačka proteklog je vikenda zabilježila najveći broj utvrđenih prekršaja. Utvrdili su 354 prekršaja prekomjerne brzine, 102 prekršaja nekorištenja pojasa, 51 slučaj vožnje pod utjecajem alkohola te 29 prekršaja nepropisne uporabe mobitela. Analiza pokazuje da su najveći broj prekršaja alkoholiziranosti počinili vozači u dobnoj skupini iznad 50 godina, kod kojih je, kao i kod ostalih dobnih skupina, najčešće mjerena koncentracija iznosila između 0,51 i 1,0 promila.

- Posebna pozornost bila je usmjerena prema recidivistima, odnosno ponavljačima najtežih prekršaja. Zatečeno je četvero ljudi koji su počinili ukupno četiri teška prekršaja, od čega tri upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i jedno pod zabranom. Zbog navedenih radnji, jedan je vozač zadržan u posebnim prostorijama, dok je protiv trojice proveden žurni prekršajni postupak uz predložene maksimalne zakonske kazne - priopćili su iz MUP-a.

Prometne nesreće

Nažalost, unatoč pojačanim mjerama, u razdoblju od 2. do 4. siječnja na cestama Republike Hrvatske bilo je 36 prometnih nesreća s nastradalima. Sedam nesreća pripada kategoriji teških, od čega su dvije bile s poginulim osobama, a pet s teško ozlijeđenima.

U ovim tragičnim događajima dvoje je smrtno stradalo, osam je zadobilo teške tjelesne ozljede, dok su ukupno u svim nesrećama ozlijeđeno 52 ljudi.

Vožnja s upaljenim svjetlima od 1. studenog do 31. ožujka

- Podsjećamo i na odredbu Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojom je propisano da za vrijeme vožnje danju, na motornim vozilima, od 1. studenog do 31. ožujka naredne godine, moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla - priopćili su iz MUP-a.

Obavezno je korištenje zimske opreme vozila od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja sljedeće godine.

U navedenom razdoblju obaveza uporabe zimske opreme odnosi se na dionice autocesta i većine državnih cesta koje se nalaze u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske.

Savjeti sudionicima u prometu

vodite računa o tehničkoj ispravnosti vozila kojim upravljate, posebice, stanju i ispravnosti pneumatika,

brzinu kretanja vozila prilagodite stanju i uvjetima na cesti,

poštujte ograničenja brzine kretanja vozila (propisana zakonom ili postavljenim prometnim znacima, uključujući pritom i ograničenja na promjenjivoj prometnoj signalizaciji),

ne konzumirajte alkoholna pića prije i za vrijeme vožnje,

ne koristite mobitel tijekom vožnje,

koristite sigurnosni pojas i na prednjim i na stražnjim sjedalima u vozilu,

pobrinite se za adekvatan smještaj djece u vozilu,

bez obzira na žurbu, ne ulazite u rizična pretjecanja,

pješačkim prijelazima približavajte se smanjenom brzinom i povećanim oprezom,

prilikom vožnje u kolonama držite dovoljan razmak između vozila,

ako se kao pješak krećete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a noću i danju u slučajevima smanjene vidljivosti koristite svjetliju odjeću. Zakonska obaveza je da ako se krećete kolnikom morate biti označeni nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom.



Savjeti i preporuke za vozače mopeda i motocikala

prije vožnje očistite vizir, stavite zaštitnu kacigu i pravilno je zategnite,

uz zaštitnu kacigu, koristite i drugu zaštitnu opremu (jakna, hlače, štitnici, čizme i rukavice),

zbog ionako manje, a samim time i teže uočljive siluete na cesti, preporuka je nositi svjetliju odjeću i kacigu, „življih“ boja, odnosno s reflektirajućim detaljima,

poštujte ograničenja dopuštene brzine,

prilagodite brzinu vožnje uvjetima na cesti (stanju i karakteristikama ceste),

provjerite tlak u gumama,

upalite dnevno ili kratko svjetlo,

ne vozite pod utjecajem alkohola ili droga,

prilikom vožnje u skupini, vozite u slijedu jedan iza drugoga,

vozite sredinom prometnog traka, a ne uz središnji dio kolnika (iznimka je samo situacija kretanja kolnikom koji ima samo po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, gdje se moped tada treba kretati što bliže desnom rubu kolnika),

prilikom vožnje kroz lijevi zavoj, odmaknite se dovoljno od središnje crte (vožnjom uz crtu i naginjanjem u zavoju, glava vozača može se nalaziti čak do 1 metar u prometnoj traci namijenjenoj za promet vozila iz suprotnog smjera),

ne vozite slalom između vozila,

izbjegavajte vožnju na dijelovima asfalta na kojima ima pijeska, ulja i sl., posebice u zavojima,

kontrolirajte svoje ponašanje i strast za vožnjom te ne ispitujte mogućnosti svog mopeda ili motocikla u prometu na cestama,

predviđajte poteze vozača (drugih) automobila,

vozite se na dovoljnoj udaljenosti od vozila ispred sebe i

poduzmite i sve drugo što je u vašoj moći kako biste bili sigurni u prometu