Izvanredno stanje proglašeno u Izraelu! Premještaju pacijente, zatvorili škole i radna mjesta...

Izrael je zabranio javna okupljanja, zatvorio škole i radna mjesta, a bolničke pacijente premjestio u podzemne objekte u subotu kada je Teheran lansirao projektile prema zemlji u znak odmazde zbog zajedničkog američko-izraelskog napada na Iran. Ministar obrane Israel Katz je proglasio izvanredno stanje diljem zemlje, upozoravajući javnost na iranske napade projektilima i bespilotnim letjelicama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:31 Jeruzalem, Tel Aviv | Video: 24sata/Reuters

Vojska je javnosti naredila da se pridržava izvanrednih smjernica kada je objavila odluku kojom je desetke tisuća rezervista pozvala u službu, među ostalim radi osiguravanja kopnenih granica. Policija je upozorila protiv neesencijalnih putovanja kako bi se vozilima hitnih službi i sigurnosnih snaga omogućilo neometano kretanje

Izraelske snage sigurnosti rekle su u subotu da će napadi na Iran trajati "koliko bude potrebno", nakon početka operacije koja je izvedena u koordinaciji s Washingtonom na vojne ciljeve u Islamskoj Republici.

"Sada ćemo nastaviti naše operacije, onoliko dugo koliko bude potrebno, kako bi osigurali da iranski režim ne može ugroziti stabilnost regije i međunarodnu stabilnost u širem smislu", rekao je vojni izvor, koji je želio ostati neimenovan.

Foto: ITAI RON/REUTERS

Paralelno sa zračnim napadima na Iran, "sustav protuzračne obrane trenutno identificira i presreće prijetnje ispaljene iz Irana prema Državi Izrael", dodao je izvor.

Zaštićeni sofisticiranim sustavom protuzračne obrane, neki Izraelci su u subotu otišli na plažu u Tel Avivu uoči prvotnog iranskog odgovora, rekavši da se osjećaju sigurno i izrazivši potporu za operaciju protiv Irana.

"Bilo je i vrijeme", rekla je Shira Dorany na šetalištu uz Sredozemno more.

"Ne želim više čekati to što dolazi. Sada to dolazi. Dovršimo to".

Nakon prvog iranskog odgovora, zabilježene su malobrojne ozljede i šteta. Izraelci u pravilu imaju pristup skloništima kamo brzo odlaze nakon obavijesti nacionalnog sustava za rano upozoravanje.

Izrael i Iran su se prošle godine sukobili u zračnom ratu nakon što je Izrael izveo iznenadan napad na Iran u lipnju, kojem su se kasnije pridružile Sjedinjene Američke Države. Taj sukob je trajao 12 dana, a u njemu je ubijeno preko 30 osoba u Izraelu i više od 900 u Iranu.

Tel Aviv, gdje se nalazi nekoliko vojnih objekata, bio je meta nekoliko napada u prošlogodišnjem sukobu kao i jug Izraela, gdje je smješteno nekoliko vojnih baza. Izrael je u subotu zatvorio svoj zračni prostor za civilne letove, no kopnene granice s Egiptom i Jordanom su ostale otvorene, prema glasnogovorniku uprave zračne luke.

Foto: AMMAR AWAD/REUTERS

Američko veleposlanstvo u Jeruzalemu je reklo da je djelatnicima vlade preporučeno da se sklone tamo gdje jesu nakon što ih je u petak upozorilo da bi trebali napustiti zemlju ako to žele. U Jeruzalemu se moglo vidjeti ljude kako žure ne bi li kupili hranu i podigli gotovinu dok su se diljem grada čule eksplozije zbog presretanja projektila.

U medicinskom centru Sheba blizu Tel Aviva, djelatnici su su premještali cijele odjele ispod zemlje.

"(Medicinski centar Sheba) je prešao u način napredne spremnosti u pripremama za napad u Iranu. U procesu smo premještanja svih naših odjela i usluga u zaštićena područja, kazao je Itai Pessach, ravnatelj centra.

