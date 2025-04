Hrvatica u Srbiji: 'Pakiranje nije opcija dok ne vidim hoće li se nešto riješiti hitnim postupkom'

Neću se pakirati dok ne vidim hoće li se nešto po hitnom postupku riješiti, kazala nam je Hrvatica Arien Stojanović Ivković koju nakon 12 godina života predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio protjerati iz države i zabraniti joj ulazak na godinu dana. Kaže da se u Hrvatsku vraća s djetetom.

- Odselit ću se u Pulu, ali ću prvo čekati majku da se također vrati u Hrvatsku. Zajedno ćemo iz Zagreba ići tamo, dodala je.

Zahvalna je što studenti u četvrtak navečer u Srbiji organiziraju prosvjed zbog njenog slučaja.

Foto: privatna arhiva

- Pozivamo vas da se okupimo u četvrtak, 10. travnja u 19 sati na Trgu Republike kako bismo izrazili prosvjed protiv protjerivanja stranih državljana iz Srbije zbog slobodnog izražavanja mišljenja i podrške studentskim prosvjedima. Ne pristajemo na to da Srbija postane zemlja koja kažnjava solidarnost i gdje se slobodno mišljenje tretira kao prijetnja. Protjerivanje stranih građana je neprihvatljivo! Zalažemo se za Srbiju u kojoj slobodoumni ljudi mogu izraziti svoje stavove bez straha od odmazde. Nećemo dopustiti da represija postane norma. Dođite da zajedno stanemo u obranu slobode mišljenja i izrazimo solidarnost sa svima koji su nepravedno protjerani - objavili su studenti na društvenim mrežama.

- Što god da bude, vjerujte, našu obitelj to neće poljuljati i bit ćemo zajedno makar se morali viđati svakih mjesec dana. Muž je u šoku, najviše zbog djeteta. On bi išao s nama, ali ne može zbog posla. Organizirat ćemo se kako ćemo moći. Svi smo u stresu i trenutačno je ludnica. Protjerati ženu s djetetom iz države zbog Instagram objave, to se u Srbiji dosad nikad nije dogodilo. Muž i ja pokušavamo sve organizirati. Moj odvjetnik radi na slučaju. Ova odluka nikako nije po zakonu - rekla je Arien.

Foto: privatna arhiva

Po zakonu u Srbiji, ima sedam dana za iseljenje iz Srbije i 15 dana pravo na žalbu.

Podsjetimo, Arien je u Srbiji završila Medicinski fakultet i osnovala obitelj. Ispričala nam je kako ju je u utorak kontaktirala policija zbog, navodno, rutinske provjere boravka. S obzirom da u posljednjih 12 godina nikad nije bila kontaktirana radi nečeg sličnog, posumnjala je u službeno objašnjenje. Na razgovoru joj je uručen dokument u kojem se navodi da predstavlja prijetnju sigurnosti Srbije, iako nisu bili navedeni konkretni razlozi. Arien smatra da je to povezano s njezinom javnom podrškom studentskim prosvjedima i kritikama na račun predsjednika.

Zabrinuta je zbog mogućnosti da izgubi posao i bude prisiljena napustiti Srbiju, uz to što bi to značilo razdvajanje djeteta od oca. Odluka o njezinom protjerivanju izazvala je brojne reakcije, budući da je godinama živjela u Srbiji, imala obitelj i bila uključena u društvo. Mediji nagađaju da je razlog upravo podrška prosvjedima, iako to nije službeno potvrđeno.

Hrvatski veleposlanik u Srbiji, Hido Biščević, potvrdio je da su u posljednjih nekoliko dana troje hrvatskih državljana protjerani iz Srbije, uključujući i predstavnika Hrvatske gospodarske komore. U posljednja tri mjeseca bilo je, prema njegovim riječima, oko deset sličnih slučajeva, što izaziva zabrinutost.

Svi su, službeno, protjerani zbog "prijetnje sigurnosti", obično na godinu dana, iako ostaje nejasno kako točno predstavljaju prijetnju. Biščević napominje da su to većinom ljudi koji su podržali studentske prosvjede putem društvenih mreža. Hrvatska se pritom, ističe, trudila ne miješati u unutarnja pitanja Srbije, ali ne može zabraniti građanima da izraze mišljenje jer žive u demokratskoj zemlji.

Zabrinjava i to što su, prema dostupnim informacijama, svi slučajevi usmjereni baš protiv hrvatskih državljana.