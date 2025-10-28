Hrvatska tvrtka dobila posao u Švedskoj vrijedan 100 mil. eura

Dalekovod je izvijestio u utorak da je Svenska kraftnät, švedska nacionalna kompanija za prijenos električne energije nakon evaluacijskog procesa odabrala tu kompaniju za izgradnju 400 kV dalekovoda na dionici Odensala - Kappetorp u okolici Stockholma, u ukupnoj duljini 36 kilometara.

Realizacija projekta vrijednog više od 100 milijuna eura uključuje demontažu postojećeg 220 kV i izgradnju novog 400 kV voda po istoj trasi duljine 26 kilometara te rekonstrukciju i izgradnju novog dijela 400 kV dalekovoda u duljini od 10 kilometara na relaciji Odensala - Skoby. Realizacija projekta planirana je od 2026. do početka 2030. godine, poručili su iz Dalekovoda.

Odvojeno, kompanija je u utorak objavila i 9-mjesečno financijsko izvješće prema kojem je na razini grupe ostvarila neto dobit od 13,2 milijuna eura ili 83 posto više nego u istom razdoblju lani.

Istodobno, ostvarila je i poslovne prihode od 202,4 milijuna eura, što predstavlja rast od 45 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. EBITDA Grupe iznosi 17,2 milijuna eura, uz povećanje od 6,2 milijuna eura. Knjiga ugovora iznosi 350 milijuna eura.

- U vremenu dinamičnih promjena, geopolitičkih previranja i neizvjesnih tržišnih kretanja fokusirani smo na stabilnost, odgovorno upravljanje i održiv, dugoročni rast. Uz strateško jačanje svoje pozicije na domaćim i inozemnim tržištima, koja nude značajne prilike zbog potrebe za izgradnjom i obnovom elektroenergetskih mreža u prijenosu i prometu, naš prioritet ostaju ljudi jer i ovi rezultati potvrđuju da su prije svega dosljednost, stručnost i predanost naših zaposlenika ključni pokretači uspjeha Grupe Dalekovod. Svjesni svojih mogućnosti i kapaciteta, imajući u vidu ugovorene poslove te nove tržišne prilike, optimistično gledamo naprijed - ističe Eugen Paić-Karega, predsjednik Uprave Grupe Dalekovod, koja posluje unutar Končar Grupe.

Značajan doprinos ostvarenim rezultatima Dalekovoda došao je iz segmenata realizacije projekata Energetike i Infrastrukture, koji su u prvih devet mjeseci 2025. zabilježili snažan rast prihoda. Energetika, koja obuhvaća izgradnju dalekovoda i trafostanica rasla je za 53 posto, a Infrastruktura čak 86 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, navodi se, između ostalog, u izvješću.

Cijena dionice Dalekovoda na Zagrebačkoj burzi oko 15 sati bila je u plusu 2,8 posto, na 8,7 eura, uz promet iznad 81 tisuću eura.