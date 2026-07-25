Hrvatski Crveni križ planira gradnju Kampusa u Jelkovcu: Zemljište je već kupljeno

Hrvatski Crveni križ (HCK) kreće u realizaciju kapitalnog projekta, izgradnju Kampusa u Zagrebu. Riječ je o jedinstvenom humanitarnom i logističkom kompleksu čime će se na jednom mjestu objediniti sve operativne i upravne službe HCK-a koje se sada nalaze na različitim lokacijama.

Za tu je svrhu već kupljeno zemljište uz Nacionalni logistički centar Hrvatskog Crvenog križa na istoku grada - u Jelkovcu, čime se ukupna površina proteže na oko 33 tisuće četvornih metara zemljišta, doznaje Hina.

U postojećem centru na toj lokaciji trenutačno djeluju Služba spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja, Nacionalni ured Službe traženja te Služba za djelovanje u kriznim situacijama. Unatoč tome što je postojeći objekt moderan, pokazao se premalenim za sve aktivnosti koje provodi Hrvatski crveni križ.

- Postojeći logistički centar je dobar i moderan, ali već neko vrijeme nam je jasno da ga treba proširiti jer se pokazalo da je prostor često skučen za sve aktivnosti koje je potrebno provesti, a želimo biti dosljedno kvalitetni u svemu što radimo - naglasio je izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt.

Upravna zgrada, heliodrom, amfiteatar, skladišta...

U novom Kampusu, kazali su Hini u Hrvatskom Crvenom križu, osim nove upravne zgrade, planirani su i amfiteatar na otvorenom za edukacije, heliodrom te sportski tereni.

Uz to, logistički dio obuhvatit će polivalentni prostor s industrijskim šatorima za privremeno povećanje skladišnih kapaciteta. U mirnim razdobljima bez kriza, šatori će se uklanjati, a prostor služiti kao vježbalište za pružanje prve pomoći, poligon za natjecanja mladih, parking ili skladište za stambene kontejnere.

Iz sigurnosnih razloga, parkiralište za teretna vozila bit će fizički odvojeno od skladišta. U sklopu zelene strategije planirana je ugradnja solarnih panela na natkrivenim parkiralištima, punionice za električna vozila te uređene zelene površine.

U budući Kampus trebala bi se preseliti i uprava Središnjeg ureda HCK-a.

- Očekujemo velike pomake jer sada djelujemo na nekoliko lokacija, a najveći dio službi djeluje u stambenoj zgradi u kojoj su stanovi pretvoreni u urede. To će rezultirati puno boljim uvjetima rada - navodi Markt te ističe kako će okupljanje svih resursa na jednoj lokaciji osigurati bolji protok informacija i značajno veću učinkovitost u radu.

Završetak projekta kroz sedam godina

Iz HCK-a ističu da je riječ o složenom projektu koji će za realizaciju zahtijevati značajna financijska sredstva, stoga se nadaju da će dio projekta, uz postojeće zemljište koje je HCK kupio vlastitim sredstvima, biti financiran europskim sredstvima.

Projekt će se realizirati u fazama, a završetak bi mogao biti kroz sedam godina, a nakon izgradnje bit će to "središnje mjesto u kojemu se koordinira humanitarna pomoć".

- Imamo znanje i veliko iskustvo, a kroz ovakav infrastrukturni projekt utemeljit ćemo jedan novi standard u pružanju humanitarne pomoći, djelovanju u kriznim situacijama, ali i svim drugim aktivnostima koje provodimo - poručio je Markt.