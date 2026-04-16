Vlajčić upozorio: Na feštama se nudi svinjetina, a afrička svinjska kuga nije nestala...

Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je u četvrtak da pojedine manifestacije na kojima se izlaže i konzumira svinjsko meso nisu bile prijavljene nadležnim službama, što, s obzirom da virus afričke svinjske kuge (ASK) još "cirkulira", vidi kao izuzetno neodgovorno ponašanje. Vlajčić je danas u Ministarstvu održao sastanak s predsjednicima lokalnih kriznih stožera iz pet slavonskih županija na temu provedbe mjera propisanih Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u RH, a vezano za organizacije manifestacija na kojima se izlaže i/ili konzumira meso svinja i proizvodi od mesa svinja izvan registriranih ili odobrenih objekata.

Stiže ljepše vrijeme, sve više je i manifestacija, pa su tako na nekoliko njih već zabilježene ozbiljne nepravilnosti, upozorio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić na konferenciji za medije u Ministarstvu.

Naime, utvrđeno je da su na pojedinim događajima izlagani i nuđeni proizvodi od svinjskog mesa, a bez prethodne najave nadležnoj inspekciji Državnog inspektorata. Također, primijećeni su proizvodi bez zdravstvenih oznaka i oznaka podrijetla, a posebno zabrinjava, kazao je ministar, sumnja na unos proizvoda iz Srbije te Bosne i Hercegovine u kojima je ASK prisutan, poglavito u pograničnim područjima, pri čemu je riječ o proizvodima koji nisu bili ni prijavljeni pri prelasku granice.

ASK, istaknuo je, može ugroziti cjelokupno hrvatsko svinjogojstvo, pa je stoga iznimno bitno osvijestiti važnost biosigurnosti. "Želimo da svi - od organizatora manifestacija, izlagača i lokalnih stožera - vrlo ozbiljno shvate da se pravila moraju poštivati i da nema opuštanja kada je ASK u pitanju", poručio je Vlajčić.

Epidemiološka situacija je trenutno povoljna, ali vrlo lako se može ponoviti prošla godina i zato "moramo svi biti budni", apelirao je.

Izjavio je da je ponašanje određenih organizatora izuzetno neodgovorno jer o manifestacijama nisu obavijestili nadležnu veterinarsku inspekciju, što su dužni učiniti najmanje 14 dana prije održavanja.

No obavijestili su novinare, pa je tako Ministarstvo u medijima za manifestacije i doznalo. Potom je odmah kontaktiralo Državni inspektorat i Carinsku upravu koji su utvrdili brojne nepravilnosti na terenu, a podnesene su i određene prekršajne prijave, kazao je Vlajčić.

Apel i jedinicama lokalne samouprave

Manifestacije se moraju prijaviti i lokalnoj samoupravi, pa je tako ministar pozvao lokalne jedinice da kada im se određena manifestacija prijavi da provjere je li prijavljena i nadležnoj veterinarskoj inspekciji.

"Želimo da se manifestacije održavaju, ali je bitno da postavimo okvire kada je u pitanju izlaganje i ponuda svinjskog mesa", poručio je.

Kazao je da je odgovor sustava na ASK u prošloj godini bio puno učinkovitiji nego 2023., kada je bilo dvostruko više eutanaziranih svinja. Ove godine je cilj otići "korak dalje" te da štete budu svedene na minimum, a reakcija sustava brza, odlučna i koordinirana, istaknuo je Vlajčić, naglasivši važnost prevencije.

Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić je naglasila da se na manifestacijama mogu izlagati, konzumirati i prodavati isključivo proizvodi iz odobrenih ili registriranih objekata.

Kazala je i da su mjere zaštite od ASK-a na snazi od 2023. godine, konstantno se prilagođavaju epidemiološkoj situaciji, koja je trenutno povoljna, no opasnost od ASK-a je i dalje prisutna pa ih se svi trebaju pridržavati. S obzirom da toplije vrijeme donosi i poljoprivredne i šumske radove, potrebna je dodatna pozornost, dodala je.