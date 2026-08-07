Hrvatsku čeka pakleni vikend: Subota donosi vrućine do 38 °C, stižu i grmljavinski pljuskovi

Subota će u većem dijelu Hrvatske biti sunčanija nego prethodnih dana, no vrućine ne popuštaju. Na Jadranu će temperatura dosezati i do 38 stupnjeva, dok će u unutrašnjosti ponegdje još biti kiše i grmljavine, prognoziraju iz DHMZ-a. Na istoku zemlje očekuje se djelomice sunčano vrijeme, piše HRT.

U prvom dijelu dana uz više oblaka mjestimice su mogući kiša i grmljavina, a poslijepodne će se vrijeme postupno smirivati. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, koji će tijekom dana slabjeti. Jutarnja temperatura bit će oko 21 °C, a dnevna između 31 i 33 °C. U središnjoj Hrvatskoj noć i jutro donose više oblaka, ponegdje uz kišu i moguće izraženije pljuskove. Kasnije slijedi više sunčanih razdoblja, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Bit će malo svježije nego na istoku.

Na sjevernom Jadranu puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Prevladavat će sunčano, no u Istri i Gorskoj Hrvatskoj poslijepodne je moguć poneki pljusak. Dnevna temperatura uglavnom će biti između 27 i 32 °C, a na dijelu obale i do 34 °C. Zbog visokih temperatura i dalje je na snazi upozorenje na toplinski val. Još toplije bit će u Dalmaciji, gdje će se temperatura ponegdje popeti do 37 °C. Prevladavat će sunčano vrijeme, ali uz razvoj oblaka u unutrašnjosti su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom koji se mogu proširiti i prema obali. More će biti mirno ili malo valovito. Na krajnjem jugu zemlje očekuje se pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme. Najviša dnevna temperatura bit će između 35 i 38 °C, uz mogućnost popodnevnih pljuskova, ponajprije na području Konavala.

Foto: DHMZ

Početak novog tjedna donosi stabilnije vrijeme. U unutrašnjosti će prevladavati sunčano, a temperature će iz dana u dan rasti pa od ponedjeljka ponovno za cijelu kopnenu Hrvatsku vrijede upozorenja na vrućinu. Tek poneki popodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije i Gorskoj Hrvatskoj, dok bi se u utorak nestabilnosti mogle proširiti i na druge krajeve. Vjetar će uglavnom biti slab. Na Jadranu se nastavlja sunčano vrijeme. U noćnim i jutarnjim satima puhat će slaba do umjerena bura, podno Velebita još u nedjelju mjestimice jaka, dok će danju prevladavati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperature će ostati bez veće promjene.