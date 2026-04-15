AFERA MIKROSKOPI

Hrvoje Petrač još neće u zatvor: Dobio treću odgodu zbog bolesti

AFERA MIKROSKOPI
Sinovi mu iz zatvora izlaze na ljeto, a Hrvoje Petrač je morao na operaciju pa još neće iza rešetaka. Operaciju je trebao imati i Saša Pozder, koji je kao i već spomenuta trojica, sve priznao i nagodio se s tužiteljstvom

Patrijarh obitelji Petrač, Hrvoje, još neće u zatvor na tri godine i devet mjeseci, za koliko se nagodio kao organizator zločinačkog udruženja u aferi Mikroskop. Kako doznajemo, u srijedu mu je odobrena odgoda izvršavanja kazne sve do 15. lipnja zbog operacije koju je imao 5. travnja u jednoj privatnoj klinici. To je kraće nego što je tražila njegova obrana, koja je odgodu predložila sve do kraja lipnja.

Riječ je o ozljedama lokomotornog sustava, odnosno mišića, tetiva ili kostiju. Nakon takve operacije, uslijedi i rehabilitacija koja ovisno o dobi i težini ozljeda može potrajati. Riječ je o trećoj odgodi koju je dobio, a tražio ju je par dana prije 31. ožujka, kad se zadnji put trebao sam javiti u Remetinec. Prije toga se trebao javiti još 22. prosinca 2025. kad je prvi put tražio odgodu. Tad ju je dobio do 2. veljače 2026., no ponovno je tražio i dobio odgodu do 31. ožujka 2026. 

U slučajevima zahtjeva za odgodu, osuđenik mora priložiti medicinsku dokumentaciju koju sud šalje u Bolnicu za osobe lišene slobode u Svetošimunskoj. Tamošnji liječnici potom sve pregledaju i sudu javljaju mogu li se zdravstveni problemi liječiti kod njih ili ne. U slučaju Petrača, zaključili su da se ne može liječiti u ovoj bolnici, pa je Županijski sud u Zagrebu odobrio odgodu. 

IDE U ZATVOR Osuđeni Novica Petrač stigao u Remetinec: Mora odležati 10 mjeseci zbog afere Mikroskopi
Osuđeni Novica Petrač stigao u Remetinec: Mora odležati 10 mjeseci zbog afere Mikroskopi

Sinovi već u zatvoru

Podsjetimo, Hrvoje, Novica i Nikola Petrač te srpski poduzetnik Saša Pozder priznali su krivnju za aferu Mikroskop i nagodili se s tužiteljstvom. Novica i Nikola su već u zatvoru i odslužuju svoje kazne. Nikola će odslužiti tri mjeseca od godinu i osam mjeseci koliko je dobio. Naime, godinu i dva mjeseca je dobio uvjetno, a od preostalih šest mu se odbijaju tri koja je već proveo u istražnom zatvoru. Drugim riječima, trebao bi izaći 16. svibnja. Novica Petrač je dobio dvije godine i dva mjeseca, a mora odslužiti 10 mjeseci. No izaći će i ranije, jer mu se od tih 10 mjeseci odbijaju tri provedena u istražnom zatvoru. Dakle, trebao bi izaći 12. kolovoza ove godine. Saša Pozder je također kontinuirano tražio odgode zbog operacije žući, pa bi se po zadnjem rješenju trebao javiti u zatvor 23. travnja. On je dobio bezuvjetno dvije godine i devet mjeseci. 

AFERA MIKROSKOPI Saša Pozder zbog operacije ne može u zatvor, ali može iz prvog reda gledati Crvenu zvezdu
Saša Pozder zbog operacije ne može u zatvor, ali može iz prvog reda gledati Crvenu zvezdu

Riječ je o muljažama s kupovinom robotskog mikroskopa za KBC Sestre Milosrdnice u iznosu od 456.200 eura u svibnju 2022. godine, nabavi robotskog mikroskopa u listopadu 2022. godine za KBC Osijek po cijeni od 464.300 eura te u svibnju 2023. godine nabava za Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu po cijeni od 487.500 eura. Za KB Dubrava nabava robotskog uređaja nije prošla jer je ravnatelj odustao budući da im ponuđeno nije odgovaralo. Predstojniku Klinike za kirurgiju KBC Split Saša Pozder je tijekom prezentacije uređaja ponudio iznos od 100.000 eura kako bi u budućem postupku javne nabave poduzeo sve potrebne radnje i osigurao da se sklopi ugovor s njegovim društvom, što je ovaj odmah odbio. Proračun Republike Hrvatske je oštećen za 740 tisuća eura, a taj novac su vratili državi dan prije nagodbe prošle godine. Isti dan su uplatili i sporedne novčane kazne. Kad se zbroji šteta i kazne, državi je uplaćeno ukupno 1,4 milijuna eura.

NEMA VIŠE ISPRIKA Izvlačio se na operaciju žuči: Sutkinja ne vjeruje Pozderu da je prebolestan za zatvor
Izvlačio se na operaciju žuči: Sutkinja ne vjeruje Pozderu da je prebolestan za zatvor

 U ovoj aferi su optuženi i bivši ministar zdravstva Vili Beroš kojem se na teret stavlja da je primio 75 tisuća eura mita, bivši ravnatelj Klaićeve Goran Roić 25 tisuća eura, a za Tomu Pavića iz krapinskog HZZO-a nema konkretne brojke. Optužen je i Krešimir Rotim, i to da je kao mito za utjecanje da KBC Sestre milosrdnice nabavi robotski mikroskop, njegova privatna klinika dobila na poklon isti takav uređaj. Oni nisu priznali ništa, pa se uskoro očekuje početak suđenja. 

UŽIVO 20 brodova prošlo kroz Hormuz. Izrael i Libanon složni: Hezbolah se mora razoružati
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO 20 brodova prošlo kroz Hormuz. Izrael i Libanon složni: Hezbolah se mora razoružati

Sjedinjene Države postigle su velik napredak u razgovorima s Iranom, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance u ponedjeljak u razgovoru za Fox News. Upitan slijede li novi razgovori, Vance je rekao da je sad lopta na iranskom terenu
SAD šalje tisuće vojnika na Bliski istok? Iran: 'Još jedan naš brod uspio je proći Hormuz'
IZ MINUTE U MINUTU

SAD šalje tisuće vojnika na Bliski istok? Iran: 'Još jedan naš brod uspio je proći Hormuz'

Već punih 46 dana traje rat u Iranu. U Washingtonu je održana prva runda razgovora između Izraela i Libanona, dok SAD istodobno otkriva detalje pomorske blokade Irana, a Teheran poručuje da će je zaobići trgovinom preko svojih granica. Napetosti dodatno rastu nakon što je teretni brod pogođen projektilima u Omanskom zaljevu, Kina zaprijetila protumjerama zbog američkih poteza
Nakon otkrića 24sata, Uskok ušao u Judo savez! Kupe papire o tome kako i na što se trošilo...
POTVRĐENO ZA 24SATA

Nakon otkrića 24sata, Uskok ušao u Judo savez! Kupe papire o tome kako i na što se trošilo...

U zadnjih tjedan dana smo pisali o ljetovanju i pićima sina glavnog tajnika Olimpijskog odbora, skrivenim troškovima ljetovanja i kako je moćni HDZ-ovac i siva eminencija Tomislav Čuljak dobio od Saveza Land Cruiser

