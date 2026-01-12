Obavijesti

IDE U ZATVOR

Osuđeni Novica Petrač stigao u Remetinec: Mora odležati 10 mjeseci zbog afere Mikroskopi

Zagreb: Novica Petrač stigao u zatvor Remetinec na odsluženje kazne | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Priznao je da je s ocem, bratom, Pozderom te Vilijem Berošem i još troje liječnika bio dio zločinačke organizacije. Među ostalim, priznao je da je njegov dio posla je bio određivanje iznosa mita za Beroša i ostale

Prvi od trojice osuđenih članova obitelji Petrač, Novica, javio se u ponedjeljak navečer u Remetinec, otkud će biti poslan u neku od kaznionica na izdržavanje kazne od 10 mjeseci, doznaju 24sata.

To je bezuvjetni dio od dvije godine i dva mjeseca koliko je ukupno dobio za svoju ulogu u aferi Mikroskopi. Od spomenutih 10 mjeseci će mu se oduzeti tri mjeseca koja je već proveo u istražnom zatvoru, a uplatio je 80 tisuća eura sporedne novčane kazne. Drugim riječima, vani je u srpnju. 

Njegovim stopama će za 20-ak dana i otac Hrvoje, koji se treba javiti u Remetinec 2. veljače na izdržavanje kazne od 3 godine i 9 mjeseci uz koje je dobio i 300 tisuća eura sporedne kazne za svoju ulogu 'mozga operacije' u aferi Mikroskopi. Trebao je otići već ovaj mjesec ali mu se zakompliciralo zdravstveno stanje, mora na fizikalnu terapiju zbog bolova u leđima, pa je sud odredio novi datum. Naime, Bolnica za osobe lišene slobode nema uvjete za fizikalnu terapiju koja mu treba. Za Nikolu Petrača, koji je osuđen na godinu i osam mjeseci od čega će morati odslužiti šest mjeseci, još nije odlučeno o terminu početka odsluženja kazne, ali kako 24sata doznaje, i to treba biti odlučeno ovog mjeseca. Srpski poduzetnik Saša Pozder čeka da Županijski sud u Šibeniku odluči o odgodi koju je tražio zbog, kako doznajemo, hipertenzije odnosno povišenog tlaka. Bolnica u Remetincu treba sudu odgovoriti na pitanje imaju li uvjete da se Pozder liječi u zatvoru. On je dobio 2 godine i 9 mjeseci bezuvjetne zatvorske kazne uz novčanu kaznu od 200 tisuća eura.

Liječnicima tek počelo suđenje

Protiv Vilija Beroša, Gorana Roića, Tome Pavića i Krešimira Rotima je tek krenuo postupak za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, nedavno je odlučeno da su poruke iz grupe 'Petrači&Pozder' zakonit dokaz. Među njima su poruke u kojima Beroša nazivaju 'Malim', raspravljaju o ponašanju Pavića zvanog Zrikavac koji je navodno bio teklić za mito. 

Cijepa operacija prodaje skupih robotskih mikroskopa hrvatskim bolnicama, prema optužnici, počela je još 2022. godine i to u KBC Osijek. 

Kako doznajemo, nabava tog uređaja je bila prva po redu, i tekla je na drugačiji način nego u drugim bolnicama. Naime, prvo je Pozder održao prezentaciju, zatim je, prema optužnici, tadašnji ravnatelj ravnatelj KBC-a Osijek, a to je 2022. bio HDZ-ov Željko Zubčić, dobio informaciju od Ministarstva zdravstva da je za nabavku inovativnog mikroskopa raspoloživo 464.529 eura. Zubčić je onda od Ministarstva i tražio da se ta sredstva osiguraju, što je Vili Beroš i potpisao.No tko je ta osoba koja je kreirala natječaj tako da odgovara specifikacijama Pozderovog mikroskopa, nije poznato. Netko je imao nevjerojatnu sreću i izbjegao progon.Ovom makinacijom, samo Pozder je i mogao dobiti na natječaju kojeg je bolnica i raspisala, a ravnatelj Zubčić je na kraju i potpisao nabavu. Glavni izvor dokaza u ovom slučaju je WhatsApp grupa koju su otvorili Petračevi i Pozder i u njoj raspravljali o nabavama, a kako neslužbeno saznajemo grupa je otvorena nakon te nabave u Osijeku. 

Uskok zasad nema dokaza tko je iz bolnice zaista u tome sudjelovao iako je jasno da bez već spomenutih intervencija iz ministarstva i pomoći iz bolnice, takav natječaj ne bi nikada bio raspisan. Sve ove nabave nisu bile jedini plan, već samo početak. Plan je bio da Pozderova tvrtka stekne ugled i privid da imaju podršku Ministarstva zdravstva pa da preuzmu nabavu i drugih uređaja za sve bolnice u državi. Ukratko, pokoravanje tržišta i monopol.

Nakon toga, uslijedili su KBC Sestre Milosrdnice i Klaićeva bolnica zbog čega je  Roić, bivši šef Klaićeve, završio u istražnom zatvoru pod optužbom da je primio 25 tisuća eura mita, kao i Krešimir Rotim, koji je tad radio u KBC Sestre Milosrdnice. Za njega tužitelji ne vjeruju da je primio mito u novcu već da je dobio na poklon mikroskop vrijedan 115 tisuća eura za Specijalnu bolnicu Neurospine. Još prije dvije godine se spomenuta ustanova na društvenim mrežama pohvalila kako su prvi u Hrvatskoj dobili uređaj, nazvan Doktor Handy. Kako neslužbeno doznajemo, prenapredan je za trenutnu upotrebu, pa ga u KBC Sestre Milosrdnice i ne koriste. Sam Rotim se, kako neslužbeno doznajemo, branio da im skupi mikroskop nije bio dobar, pa su ga vratili, a navodno postoji i račun za taj uređaj, od 115 tisuća eura sa 100 posto popusta. Da stvar bude još bolja, iznos mita za pojedine aktere optužnice su skupa određivali Hrvoje i Novica Petrač. 

