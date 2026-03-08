HSLS ostaje uz Plenkovića: Ipak im Dabro više nije problem

Stranka HSLS odlučila je ostati dio vladajuće većine. Na sjednici Predsjedništva donesena je jednoglasna odluka da se koalicija ne napušta, iako je prije samo nekoliko tjedana njihov predsjednik Dario Hrebak zaprijetio izlaskom iz vlade. Hrebak je tada premijeru Andrej Plenković dao rok od 30 dana da presloži parlamentarnu većinu nakon afere sa zastupnikom Josip Dabro iz Domovinskog pokreta, javlja Danas.hr.

U javnost je, podsjetimo, dospjela snimka na kojoj Dabro pjeva pjesmu koja sugerira da je ustaški poglavnik Ante Pavelić vođa svih Hrvata. Hrebak je tada poručio da je time prijeđena “crvena linija”.

- Osuđujemo veličanje ustaštva i takvu komunikaciju. To je prelazak ispod svakog civilizacijskog standarda - rekao je tada Hrebak, dodajući da takve izjave štete i Domovinskom ratu.

U jednom od nastupa čak je poručio da Dabro više nije prihvatljiv partner u parlamentarnoj većini jer, kako je rekao, 'na mala vrata uvodi ustašluk'.

- Na kraju krajeva, gospodin Dabro se jučer hvalio s tim da se nema što ispričavati. Vrlo bezobrazno je odgovorio gospodinu Bačiću da se on može ispričati samo svojoj majci. Dakle, gospodin Dabro jasno govori - učinit ću to opet - komentirao je prije tri tjedna Hrebak.

Ipak, nakon nove sjednice stranačkog vodstva HSLS je odlučio ostati u koaliciji. U stranci se sada pozivaju na promijenjene političke okolnosti i ističu da Dabrin glas više nije presudan za parlamentarnu većinu.

HSLS je poslao priopćenje, koje potpisuje predsjednik Dario Hrebak, a prenosimo ga u cijelosti:

'Na sjednici Predsjedništva Hrvatske socijalno-liberalne stranke razmotrena je politička situacija nastala nakon slučaja Dabro i nove parlamentarne većine te su doneseni sljedeći zaključci:

1. Predsjedništvo HSLS-a daje punu podršku predsjedniku stranke Hrebaku na stavovima koje je od početka iznosio u javnosti, a koji su bili vođeni principom političke odgovornosti i zaštite političkih standarda u javnom prostoru.

2. HSLS je od samog početka jasno govorio da ovaj slučaj ne predstavlja sukob sa koalicijskim partnerima, već pitanje političke odgovornosti pojedinca. HSLS nema politički problem s HDZ-om, Domovinskim pokretom niti drugim članovima vladajuće koalicije, već isključivo sa ponašanjem zastupnika Dabre koje odstupa od standarda kojeg očekujemo od svakog člana vladajuće većine.

3. Ulaskom novih zastupnika u vladajuću većinu potvrđena je stabilnost parlamentarne većine i vraćen fokus na provedbu programa Vlade Republike Hrvatske. Time je jasno da je pitanje vezano uz Josipa Dabru postalo isključivo interno pitanje njegove stranke a ne Vlade RH.

4. HSLS podržava jačanje vladajuće većine političkim akterima koji zastupaju umjerene i centrističke politike te na taj način dodatno doprinose stabilnosti i europskom političkom smjeru Hrvatske.

5. HSLS ostaje dosljedan koalicijskom sporazumu i nastavlja konstruktivno sudjelovati u radu vladajuće većine. U izazovnim međunarodnim okolnostima i vremenu globalne nesigurnosti, stabilnost države i odgovorno vođenje politike ostaju naš prioritet. HSLS će i dalje davati podršku Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću u provođenju politika koje jačaju stabilnost, sigurnost i europski smjer Hrvatske.

HSLS će i dalje dosljedno zagovarati političku kulturu, odgovornost i principe koji jačaju povjerenje građana u institucije i demokratski poredak.'