Obavijesti

News

Komentari 0
VAŽNA ODLUKA ZA DIJABETIČARE

HZZO sutra odlučuje o Mounjaru i Ozempicu: 'Već se godinu dana čeka hoće li lijek staviti na listu'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 1 min
HZZO sutra odlučuje o Mounjaru i Ozempicu: 'Već se godinu dana čeka hoće li lijek staviti na listu'
Foto: Canva

Na dnevnom redu je uvrštenje lijeka Mounjaro na listu lijekova uz doplatu za osobe s tipom 2 dijabetesa. Mounjaro trenutno nije dostupan pacijentima preko zdravstvenog osiguranja. Uz to, razmatrat će se i prijedlog proizvođača Ozempica da se osobama s tipom 2 dijabetesa olakša pristup tom lijeku.

U utorak 24. ožujka zasjeda HZZO-ovo Povjerenstvo za lijekove, a na dnevnom redu su dvije teme važne za velik broj osoba s tipom 2 dijabetesa u Hrvatskoj.

- Posebno je važno da će u radu Povjerenstva po prvi put sudjelovati i dijabetologinja dr. sc. Maja Cigrovski, nova stalna članica. To je značajna promjena jer se dijabetes već dugo nalazi među najvećim opterećenjima za zdravstveni sustav. Stručnjaci i udruge godinama upozoravaju da je nužno da HZZO u ovakvim tijelima ima osobu koja izravno razumije liječenje dijabetesa i njegove posljedice. Od tog imenovanja sada se opravdano puno očekuje - kazao je za 24sata Davor Skeledžija, koji boluje od dijabetesa tipa 1, a kao glavni urednik portala NaInzulinu zalaže se za prava svih oboljelih od šećerne bolesti.

Dvije važne točke dnevnog reda HZZO Povjerenstva za lijekove

Na dnevnom redu je uvrštenje lijeka Mounjaro na listu lijekova uz doplatu za osobe s tipom 2 dijabetesa. Mounjaro trenutno nije dostupan pacijentima preko zdravstvenog osiguranja. 

- Sam postupak uvrštenja na listu traje već više od godinu dana, što je objektivno predugo i za HZZO kao instituciju i za pacijente kojima bi taj lijek mogao omogućiti bolju regulaciju bolesti i smanjenje rizika od komplikacija - kaže Skeledžija.

Uz to, razmatrat će se i prijedlog proizvođača Ozempica da se osobama s tipom 2 dijabetesa olakša pristup tom lijeku. 

- Trenutni uvjeti su postavljeni tako da pacijent prije toga mora isprobati dva jeftinija lijeka, a u praksi to, zbog ograničenog broja dijabetologa koji smiju propisivati terapiju, često znači dodatno čekanje i odgađanje učinkovitijeg liječenja. Takva odgoda nije administrativni detalj, nego može završiti skupljim i težim komplikacijama poput pogoršanja šećerne bolesti, hospitalizacija te dugoročnih posljedica kao što su sljepoća, dijaliza i amputacije. Dodatno, proizvođač je HZZO-u kao argument za lakši pristup ponudio nižu cijenu lijeka.

HZZO je i ranije znao donositi odluke koje su osobama s dijabetesom otežavale pristup važnim terapijama, nakon čega su se struka i pacijenti morali boriti za ispravke. Zato je ova sjednica važna ne samo zbog dva konkretna lijeka, nego i kao test hoće li prisutnost dijabetologa u Povjerenstvu konačno dovesti do racionalnijih i stručnijih odluka - navodi Skeledžija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026