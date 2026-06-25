Strahuje se od tisuća poginulih u Venezueli: 'Izašli smo van, prizor je bio kao u horor filmu'

Potres magnitude 7,2 dogodio se u srijedu poslijepodne oko 160 km zapadno od Caracasa, a manje od minute kasnije uslijedilo je podrhtavanje magnitude 7,5, prema američkom geološkom zavodu. Hitne službe pretraživale su ruševine zgrada u Caracasu dok je padala noć, a očajne obitelji tražili su pomoć kako bi iskopale svoje voljene za koje se strahovalo da su zarobljeni. Preživjeli, u ošamućenom stanju, odvedeni su, od čega neki na nosilima. "Kad smo izašli iz zgrade, scena je bila kao u horor filmu", rekla je Maria Alejandra, stanarka obližnje zgrade, koja nije dala svoje prezime.

„Morali smo se penjati preko ruševina. Nadzornik zgrade s bebom, svi susjedi silaze.... Ali vidjela sam samo jednu obitelj kako izlazi iz te zgrade.“

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Pokretanje videa... VIDEO Potres u Venezueli | Video: 24sata/Reuters

Vršiteljica dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez rekla je da je potvrđeno da su najmanje 164 osobe mrtve, a da ih je gotovo 1000 ozlijeđeno, te da vlada surađuje s poduzećima koja bi svojim građevinskim vozilima ubrzala napore pomoći onima koji su još uvijek zarobljeni.

Najteže pogođeno područje jest država La Guaira u blizini Caracasa, gdje se nalazi zračna luka prijestolnice. Snimke svjedoka prikazuju scene panike dok su se u rušili stropovi u zračnoj luci i čitave zgrade uz obalu.

"Na desetke zgrada srušilo se, a trenutačno provodimo vrlo intenzivne napore spašavanja kako bismo spasili što više života koje nam Bog dopusti spasiti“, rekla je Rodriguez na državnoj televiziji neposredno prije 1 sat ujutro po lokalnom vremenu u četvrtak.

"Savezna država La Guaira je prava tragedija, postala je zona katastrofe.“

Kuće su se srušile i u blizini epicentra potresa u Morónu, malom primorskom gradu u saveznoj državi Carabobo, gdje nema ni vode ni struje. Među najmanje osmero poginulih u tom području troje su djeca, rekla je za Reuters načelnica Emily Riera.

U tom su gradu radnici ponovno pokretali petrokemijski kompleks Morón, drugi najveći u Venezueli, rekao je lokalni vatrogasni zapovjednik. Čini se da ostala naftna infrastruktura nije pogođena, nakon što je procijenjena šteta.

"Osjećaj je bio kao da se sve te kuće ruše na nas“, rekla je 29-godišnja Geilin Morales, koja je upravo bila napustila svoj dom sa suprugom i 6-godišnjom kćeri kada ga je potres uništio.

Američki geološki zavod, koristeći prediktivno modeliranje za procjenu broja poginulih, priopćio je da će se najvjerojatnije raditi o tisućama, dok je značajna vjerojatnost da će premašiti i 10.000.

Na web stranici za praćenje nestalih koju su postavili čelnici oporbe, od kojih se mnogi nalaze izvan Venezuele, u 10:40 sati po lokalnom vremenu navela je više od 24.000 nestalih.

Mnogi Venezuelanci bili su kod kuće kada su potresi udarili, na dan državnog praznika.

"Bio je to vrlo glasan tresak. Stvari su padale po kući. Nikad nisam doživio ništa slično", rekao je 56-godišnji Coro Martinez, koji živi u istočnom Caracasu.

Pentagon raspoređuje pomoć u zračnoj luci

Rodriguez je rekla da će spasilačke ekipe iz drugih zemalja uskoro stići, zahvalivši čelnicima, uključujući predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Pozvala je na jedinstvo u Venezueli, gdje su protuvladini prosvjedi zbog godišnje inflacije veće od 500% postali češći otkako je provedena nasilna operacija uhićenja predsjednika Nicolasa Madura u siječnju koju je naredio Trump.

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da su raspoređeni spasilački timovi i da će Pentagon poslati sredstva u oštećenu zračnu luku.

Druga mjesta i gradovi u blizini Caracasa pogođeni potresom, uključujući El Junquito i La Guairu, ostali su bez struje u četvrtak ujutro, što je dodatno otežalo situaciju. Misija UN-a za ljudska prava u Venezueli pozvala je vladu da ukine ograničenja na društvenim mrežama, rekavši da se radi o "pitanju života i smrti". Pristup je postao dostupan u nekim dijelovima zemlje, u kojoj su mobilne usluge ionako nepouzdane.

Šef humanitarne pomoći UN-a Tom Fletcher rekao je da se koordinira brzo raspoređivanje međunarodnih spasilačkih timova, dodajući da će biti potreban "masovni kolektivni napor" u zemlji u kojoj je čak i prije potresa 8 milijuna ljudi bilo u potrebi za humanitarnom pomoći.