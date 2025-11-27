I ministri su ostali iznenađeni velikom Plenkijevom čistkom u državnim tvrtkama! Evo detalja

Prema informacijama 24sata, premijer Andrej Plenković u četvrtak je na zatvorenom dijelu sjednice smijenio predsjednika Uprave HŽ Infrastrukture Ivana Kršića, Andriju Mikulića, glavnog državnog inspektora, Matu Boticu, šefa državne tvrtke Odašiljači i veze d.o.o., Ignacija Čuturu, predsjednika Uprave Hrvatske lutrije te Ivana Čulu, predsjednika Uprave Hrvatske pošte.

- Ovo je velika smjena, nije nitko o tome znao, totalno je nenajavljeno - kaže nam sugovornik iz HDZ-a koji je u nevjerici.

Ni ministri, saznajemo, nisu imali pojma o velikoj smjeni šefova državnih tvrtki.

Vlada je kasnije objavila da je, što se tiče kadrovskih pitanja, donesen Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva HP Hrvatska pošta d.d. opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave toga društva Ivana Čule te imenovanje dr. sc. Ivane Mrkonjić za predsjednicu Uprave. Čulo je u sustavu pošte od 1997. godine prošao gotovo sve pozicije, a na čelu tvrtke je od 2017.

Donesen je i Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva HŽ Infrastruktura d.o.o. opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Ivana Kršića te imenovanje mr. sc. Damira Lončarića za predsjednika Uprave.

Kršićev životopis navodi da je diplomirao 1999. na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega počinje raditi u Institutu građevinarstva Hrvatske. Radio je na izgradnji autoceste Bosiljevo - Sv. Rok, projekt izgradnje tunela Mala Kapela i drugi. Od 2014. je bio predsjednik Uprave Hidroelektra Niskogradnja.

Nadzornom odboru društva ACI d.d. također se zaključkom predlaže opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Kristijana Pavića te imenovanje mr. sc. Ankice Kruljac za predsjednicu Uprave.

Pavić je diplomirao Menadžment u pomorstvu na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku. Radio je u Miamiju na Carnival cruise lineu, a 2006. imenovan Ravnateljem županijske Lučke uprave u Dubrovniku. Četiri godine poslije imenovan je Ravnateljem Lučke uprave Dubrovnik, a kasnije je postao pomoćnik novog ravnatelja. Tu funkciju je obnašao sve do kolovoza 2016., kad je imenovan članom Uprave ACI-ja. Naravno, Pavić je član HDZ-a, a prema imovinskoj kartici ima plaću nešto veću od 4800 eura neto. Ima stan u Dubrovniku procijenjen na 103.000 eura, dva građevinska zemljišta u Čibači i još jedno u Sincu. Vozi automobil Volkswagen T-Cross, a zanimljivo je da u imovinskoj kartici ima naveden i privatni zrakoplov Piper PA-28 vrijednosti 35.000 eura. Ima dionice i štednju od 49.000 eura.

I Hrvatska lutrija d.o.o. opozvat će dosadašnjeg predsjednika Uprave Ignacija Čuturu i na to mjesto imenovati Nikolinu Klaić.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Inače, on je već kažnjen 2024. jer je uz svoju plaću primao i dodatne naknade. Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa je na sjednici ustanovilo kako je uz plaću primao i dodatne naknade. Čutura je inače u Upravu Lutrije kao član došao u prosincu 2018. Prije toga je, prema podacima na Poslovnoj Hrvatskoj, od 2004. do 2010. bio direktor privatne tvrtke, ugašene 2013. Vlada mu je nakon provedenog javnog natječaja u listopadu 2022. povjerila novi mandat predsjednika Uprave, čije je upravljanje privremeno preuzeo u svibnju, nakon iznenadne smjene dotadašnjeg predsjednika Uprave Marija Muse. Imovinska kartica kaže da mu je neto plaća u Lutriji bila 3865,21 euro.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Odašiljači i veze d.o.o. opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Mate Botice te imenovanje Denisa Nikole Kulišića za predsjednika Uprave.

Zagreb: Mate Botica, predsjednik uprave Odašiljaca i veza | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Smijenjeni Botica je prije ove funkcije radio kod privatnog teleoperatera, a prije toga u sustavu nacionalne sigurnosti. Prije sedam godina je proglašen menadžerom godine u kategoriji javnih poduzeća. Na čelu Odašiljača i veza je od 2016. U imovinskoj kartici stoji da mu je neto plaća 4600 eura.

Razriješen je dosadašnji ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Lucian Vukelić, a vršiteljem dužnosti ravnatelja, do imenovanja ravnatelja, postao je Hrvoje Šušković.

Lucian Vukelić je specijalist ortopedske kirurgije, na čelu HZZO-a je od studenoga 2017. Prethodno je bio član Upravnog vijeća KBC Rijeka, prije deset godina je bio i zastupnik u Saboru, na početku karijere je radio kao liječnik. Prije tri godine, kad je Vili Beroš predstavljao zdravstvenu reformu, Hrvate je nazvao "bahatima" jer "misle da je zdravstvo besplatno". U imovinskoj kartici navedena mu je neto plaća od 4156,49 eura.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Pula d.o.o. imenovanje Vildane Megle, Mladena Stepanića i mr. sc. Marina Goloba za članove Nadzornog odbora toga društva do novog izbora, jer im mandat istječe 26. studenoga 2025.

Na osobni zahtjev razriješen je ravnatelj Uprave za otoke u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Dominik Paparić.