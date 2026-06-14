Ide još europskih carina na kinesku robu. Pozdravite se s jeftinom kupnjom

Bliži se kraj jeftine kupnje iz Kine. Početak srpnja donosi ukidanje oslobođenje od carina za pakete vrijednosti ispod 150 eura, a za građane najveća je novost nova carina od tri eura po vrsti proizvoda, piše HRT.

Na primjer - bez obzira sadrži li narudžba jednu, dvije ili tri majice - riječ je o istoj kategoriji i carina iznosi tri eura, ali ako je u pošiljci i jedna maskice za mobitel carina raste na ukupnih šest eura. No, u najavi su i dodatni troškovi.

U tvrtki koja se bavi skladištenjem, pakiranjem i dostavom paketa za web-trgovce, objašnjavaju da trgovci iz Europe očekuju poskupljenje paketa iz trećih zemalja, pa tako i veću potražnju za onim lokalnim.

Za one vjerne paketima iz Kine glavno je pitanje kako će funkcionirati najavljena naplata carine nakon primitka pošiljke

- Mislim da i dalje nije jasno svima, ali mi vjerujemo da će svi veliki web trgovci koji se već dugo bave e-commerce biznisom implementirati sve te metode plaćanja na checkout i da će kupci vrlo jednostavno kupiti tu robu i platiti carinu na web shopu trgovca, objasnio je Matej Javorek, direktor euShipments Croatia.

Jedan od glavnih ciljeva novih carina je stati na kraj umanjivanju carinske vrijednosti pošiljaka i razdvajanju pošiljaka na više paketa kojim platforme iz trećih zemalja zaobilaze prag od 150 eura po paketu. Pravila se krše i kada je riječ sigurnosti proizvoda.

- O kojim je proizvodima riječ? Opasnim igračkama za djecu, malim elektroničkim uređajima bez propisanih oznaka te odjeći i nakitu koji sadrže štetne kemikalije, da navedemo samo neke primjere. Naša je poruka jasna: ako želite pristup našem tržištu od 450 milijuna potrošača, morate poštovati naša pravila - bez iznimke, poručio je Thomas Regnier, glasnogovornik Europske komisije.

Udrugama i centrima za zaštitu potrošača sigurnost proizvoda na prvom je mjestu, no ističu da velik broj ljudi više gleda na cijenu. Ne vjeruju da će zbog novih carina doći do pada broja narudžbi iz Kine.

- Mislim da će se ljudi i dalje odlučivati jer su i dalje cijene kineskih dobavljača povoljnije u odnosu na europske proizvođače, tako da mislim da ovo neće u tom kontekstu uroditi plodom, rekla je Tanja Popović Filipović, predsjednica Centra za edukaciju i informiranje potrošača.

No ova priča neće stati na carini od tri eura. U najavi je i dodatna naknada koja će se plaćati carinskoj službi - naknada za rukovanje.

- Ona će se prema sadašnjim najavama uvesti do kraja ove godine. Najvjerojatnije 1.11., međutim konačna odluka još uvijek nije donesena. Također nemamo ni konačnu odluku o iznosu te naknade. U početku je bila riječ o dva eura po stavci, sada je već govora o četiri eura, navela je Melita Buljan, savjetnica Sektoru za carinski sustav u Carinskoj upravi.

S tim dodatnim troškom popularni kineski paketi postat će sve manje privlačni i onim najvjernijim kupcima.