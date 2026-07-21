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VERBALNI OKRŠAJ

Incident u Zagrebu! Zaposlenik Grada verbalno napao Alku Vuicu: 'Kako vas nije sram?'

Piše 24sata, HINA,
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Incident u Zagrebu! Zaposlenik Grada verbalno napao Alku Vuicu: 'Kako vas nije sram?'
Alka Vukica u društvu snahe na izlaganju Urbanističkog plana uređenja Borovje jug | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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"Apeliramo na našu zelenu vlast i zelenog gradonačelnika da nam ostave posljednju zelenu oazu u Borovju", poručila je Vuica...

Više od tisuću pojedinačnih prigovora na prijedlog Urbanističkog plana uređenja Borovje - zona jug predala je Inicijativa Borovje u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost na Trešnjevci. Protive se gradnji 11 stambenih zgrada na prostoru za kojeg govore da je posljednja velika povezana zelena površina u naselju...

Inicijativa traži obustavu postupka, izradu novog plana te izravno uključivanje stanovnika Borovja u odlučivanje o budućnosti prostora.

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-  Javnu raspravu namjerno su stavili preko ljeta kako bi manje Zagrepčanki i Zagrepčana moglo izraziti nezadovoljstvo, ali svejedno smo skupili više od tisuću prigovora. Apeliramo na našu zelenu vlast i zelenog gradonačelnika da nam ostave posljednju zelenu oazu u Borovju. Uklanjanje posljednjeg zelenila u Borovju bilo bi kao da na Trešnjevci zabetonirate Park Stara Trešnjevka. Plan je možda bio dobar u vrijeme kada je nastao, ali danas zahtijeva dubinske izmjene - rekla je u ime inicijative pjevačica Alka Vuica, javlja Jutarnji list.

''Zahtijevamo da se prije bilo kakvih daljnjih postupanja napravi nekoliko stvari. Prva stvar bi bila adekvatna procjena učinka na okoliš, na prometnu infrastrukturu, obrazovnu infrastrukturu, na komunalne usluge i dr.'', rekao je u izjavi za medije Domagoj Morić iz Inicijative stanara Borovje, uoči predaje prigovora nadležnom Gradskom uredu za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu.

Javna rasprava traje do sutra. Planirani projekt predviđa izgradnju stambenih zgrada za priuštivo stanovanje, no iz inicijative kažu da bi time nestala posljednja zelena oaza u Borovju.

''Nitko se ne protivi priuštivom stanovanju kao takvom. Dapače, smatramo da je takva mjera dobra, međutim getoiziranje i stavljanje jedne skupine u jedno geografsko područje stvara velik problem'', kazao je Morić.

Od gradskih vlasti također traži ''ono za što se zalagala u svojoj kampanji'', a to je da građani budu uključeni u proces donošenja odluka. Morić upozorava i na mogućnosti istrebljenja rijetkih zaštićenih vrsta koje se nalaze u ornitološkom parku u neposrednoj blizini ako bi se krenulo u gradnju.

Prema aktualnom prijedlogu predviđena je gradnja 600 stanova za oko 1700 stanovnika.

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Iz inicijative su najavili pokretanje peticije, organiziranje prosvjeda...

A nakon što su pregovori predani došlo je do verbalnog obračuna između Vuice i muškarca za kojeg Jutarnji piše da je zaposlenik Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje...

- Kako vas nije sram? Na svojoj parceli ste izgradili bazen umjesto vrta, a sada tu zagovarate zelenilo - ljutito je poručio nepoznati muškarac, piše JL.

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Pjevačica ga je nakon toga više puta pitala kako se zove, koja mu je funkcija, zbog čega je osobno napada... Ali on nije odgovarao.

- Licemjerni ste, kakve veze ima to što ste na svojoj parceli gradili, svi onda bi trebali gradit što žele - ironično je pitao zaposlenik na što je Vuica poručila kako za sve građevinske zahvate ima dozvole mjesnog odbora i Grada.

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