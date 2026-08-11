Inicijativa 'Gospić je naš dom': Zaprepašteni smo obraćanjem premijera Plenkovića

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti u Banskim dvorima nakon što je danas putem videoveze sazvao i održao sastanak Užeg kabineta Vlade i parlamentarne većine zbog afere s otpadom u Lici.

Ekološka opasnost nastala je nakon odlaganja golemih količina otpada na više lokacija u Lici, uključujući Gospić, Štikadu i Lički Osik. Plenković je optužio oporbu da slučaj koristi kako za medijsku pažnju.

- Ja u potpunosti razumijem oporbu. Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete, ispitivanja javnog mnijenja, gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bi li ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje - rekao je.

Povodom aktualizacije problema odlaganja otpada, oglasila se građanska inicijativa 'Gospić je naš dom'.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Zaprepašteni smo današnjim obraćanjem predsjednika Vlade, jer je pet dana nakon što je USKOK objavio nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta o Gospiću govorio kao o problemu javne percepcije, a ne kao o onome što taj nalaz doista opisuje.

Razina opasnosti za ljude i okoliš na lokaciji ocijenjena je kao visoka, promjene u tlu vještaci zbog mikroplastike i teških metala (bakra, cinka, olova i antimona) nazivaju djelomično nepovratnima, a u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta utvrđeni su PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije, u koncentraciji dvostruko višoj od vrijednosti propisane za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, dok ih uzvodno od lokacije nema. Jedan uzorak otpada sadrži antimon u količini koja je 700 puta veća od maksimalno dopuštene! 700 PUTA!!!!

Najvažnije od svega, vjerojatnost daljnje štete za podzemne vode ocijenjena je kao visoka ako otpad ostane ondje gdje jest, bez provedene sanacije. Glavni državni odvjetnik sve je to sažeo riječima da je Lika na tom području zagađena.

Umjesto o tome, obraćanje o ekološkoj katastrofi otvoreno je rezultatima turističke sezone, a zatim su slijedili dolasci i noćenja, fiskalizacija, usporavanje inflacije, cijene goriva i mirovine.

Dobili smo, doduše, uvjeravanje da je voda za piće u Gospiću ispravna, no to nitko od nas nije ni osporavao. Gradovi nizvodno od Gospića nisu spomenuti! Otočac, Senj, otoci - Pag, Rab!?

Premijer kao glavni argument navodi mjerenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uz najavu da će Zavod svaka tri do četiri dana izvještavati javnost o kvaliteti vode. Podsjećamo,a i to je lako provjerljivo, da je isti taj Zavod donedavno odgovarao kako u ovaj slučaj nije bio uključen i kako ga zbog toga ne može komentirati, a preporuke građanima izdao je tek na novinarski upit, nakon što su nalazi već bili objavljeni. Institucija koja mjesecima nije sudjelovala u utvrđivanju stanja na terenu preko noći je postala mjerodavan glas o tome ima li razloga za zabrinutost.

Pritom nitko ne spori nadležnost Zavoda, niti tvrdimo da su ta mjerenja netočna, sporimo nešto drugo, a to je da se nalaz Zavoda stavlja iznad vještačenja koje je po nalogu USKOK-a izradio Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu ukojem je sudjelovalo nekoliko laboratorija, iako se te dvije stvari uopće ne bave istim pitanjem.

Vještaci su ispitivali tlo, zrak, vegetaciju i podzemne vode nizvodno od odlagališta i zaključili da je razina opasnosti za ljude i okoliš visoka, a Zavod izvještava o ispravnosti vode u slavinama. Onog trenutka kad Zavod utvrdi PFAS u slavinama, tada je prekasno!!!

Predstavljanje mjerenja vodovoda kao odgovora na vještačenje ili nerazumijevanje onoga što u nalazu piše ili svjesno odvlačenje pažnje s njega.

Zabrinutost ljudi koji ovdje žive nazvana je histerijom i fabriciranom izvanrednom situacijom, pa moramo podsjetiti - Inicijativa, odnosno građani Gospića, u ovoj su komunikaciji od prvog dana nastupali činjenicama, dokumentima, nalazima i zakonskim uporištima.

Na današnje kvalifikacije nećemo odgovoriti histerijom jer nam ona nikada nije trebala, nego onako kako smo navikli, argumentom. Za razliku od države, koja ovu temu smješta u kategoriju političkog nadmetanja, mi smo o njoj razgovarali onako kako se o njoj jedino i može razgovarati – odgovorno!

Inicijativu od objave rezultata vještačenja posljednjih deset dana zovu stručnjaci jer im je jasno o čemu je riječ, dok država u istom razdoblju zove i piše mailove odlagalištima po Europi i raspituje se tko bi ovaj otpad primio, a da pritom nema jasan model po kojem bi se sanacija provela. Struka je oko toga jednoglasna: kod ovako heterogenog otpada nikakav jednosmjeran pristup nije moguć, nego je nužno kombinirati nekoliko modela i različite metode obrade.

Godinu dana slušali smo da se istražuje tržište. Nakon te godine nije poznata ni cijena, ni model, ni postupak, ni način obrade, a prvi natječaj završio je bez ijednog ponuditelja. Nakon svega toga rečeno nam je da aktivnosti idu ubrzano. Ne idu. Nema ubrzanja tamo gdje nakon godinu dana nije definirano ni ono osnovno, a taj manjak plana ne može se nadoknaditi ponavljanjem javnog poziva za najmanji dio otpada (10% od ukupne količine).

Politizirati ovakvu katastrofu, relativizirati ekocid i mjeriti ga anketama i posjećenošću ispod je svake razine ozbiljnosti koju građani ove zemlje imaju pravo očekivati.

Gospić odavno više nije šačica ljudi u zaboravljenoj Lici. Ovdje živi zajednica koja zna što joj je pod nogama, koja je ovo prva prijavila i koja odavde ne odlazi kad sezona završi, a uz nju danas stoji cijela Hrvatska, jer su ljudi u ovoj zemlji prepoznali da se ono što se dogodilo nama može dogoditi

bilo kome.

Zato ćemo, kao inicijativa i kao građani, poduzeti sve nužne korake koji nam stoje na raspolaganju. O konkretnim koracima javnost ćemo pravodobno obavijestiti.