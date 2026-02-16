Iranski šef diplomacije sastao se s čelnikom IAEA-a: Obe strane su spremne na kompromis

Iranski šef diplomacije sastao se s čelnikom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Ujedinjenih naroda u ponedjeljak, uoči nuklearnih pregovora Washingtona i Teherana, pri čemu obje strane pokazuju naznake da su spremne na kompromis usred američkih prijetnji o vojnom djelovanju.

Washington, koji se pridružio Izraelu u njegovom nizu zračnih napada na Iran u lipnju, usred najnovijeg spora s Teheranom je poslao drugi nosač aviona na Bliski istok, gdje su već raspoređeni drugi američki ratni brodovi i borbeni zrakoplovi.

Iran je u ponedjeljak podigao napetosti započevši vojne vježbe u Hormuškom tjesnacu, ključnom međunarodnom plovnom putu i ruti za izvoz nafte iz zaljevskih zemalja, koje pozivaju na diplomaciju radi rješavanja spora.

Sjedinjene Američke Države i Iran su ranije ovog mjeseca obnovili pregovore nadajući se da će riješiti višedesetljetni spor o iranskom nuklearnom programu za koji Washington, druge zapadne zemlje i Izrael vjeruju da mu je svrha razvoj nuklearnog oružja, što Teheran poriče.

Cijene nafte se nisu značajno mijenjale u ponedjeljak dok ulagači razmatraju implikacije nadolazećih američko-iranskih pregovora sa svrhom deeskalacije u vrijeme kada se očekuje povećanje ponude članica Organizacije zemalja-izvoznica nafte.

Proširenje pregovora na pitanje balističkih projektila

Međutim, Washington nastoji proširiti pregovore na nenuklearna pitanja poput iranskih zaliha balističkih projektila. Teheran kaže da je spreman razgovarati isključivo o svom nuklearnom programu u zamjenu za ublažavanje sankcije te da neće prihvatiti zahtjeve za potpunim odbacivanjem obogaćivanja uranija. Također, Iran tvrdi da rasprava o njegovom raketnom naoružanju ne dolazi u obzir.

Američki državni tajnik Marco Rubio je tijekom posjeta Mađarskoj u ponedjeljak rekao da će postizanje dogovora s Teheranom biti teško.

"Mislim da tu postoji prilika da se postigne sporazum koji rješava stvari koje nas zabrinjavaju. Bit ćemo veoma otvoreni spram toga. No, ne želim ni pretjerivati. Bit će teško. Svima je teško postići dogovore s Iranom jer imamo posla s radikalnim šijitskim religijskim vođama koji donose teološke odluke, a ne geopolitičke", rekao je Rubio.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči je rekao da je u Ženevi kako bi "postigao pravedan i ravnopravan dogovor".

"Ono što nije na stolu je podčinjavanje zbog prijetnji", kazao je Arakči na društvenoj platformi X.

Iran je u više navrata zaprijetio da će zatvoriti Hormuški tjesnac kao odgovor na bilo kakav napad, čime bi se poremetio tok petine svjetske nafte, kojoj bi cijena naglo porasla.

Tjesnac spaja najveće proizvođače nafte Perzijskog zaljeva, poput Saudijske Arabije, Irana, Iraka i Ujedinjenih Arapskih Emirata, s Omanskim zaljevom i Arapskim morem.

Iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) je proveo vojnu vježbu u Hormuškom tjesnacu kako bi ispitao spremnost svojih pomorskih jedinica da zaštite plovni put, objavila je iranska novinska agencija Tasnim u ponedjeljak.

"Inteligentno korištenje geopolitičkih prednosti Islamske Republike u Perzijskom i Omanskom zaljevu su neki od glavnih ciljeva ove vježbe", izvijestio je Tasnim.

Iranska civilna zaštita je u posebnoj gospodarskoj zoni Pars (PSEEZ) u ponedjeljak održala vježbu kako bi povećala spremnost na potencijalne kemijske incidente u energetskom čvorištu na jugu Irana.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Madžid Takt-Ravanči je u nedjelju naznačio da je Iran spreman na kompromise kada je riječ o njegovom nuklearnom programu u zamjenu za ublažavanje sankcije, rekavši BBC-ju da je sada na "Americi da dokaže da želi postići dogovor".

Prije nego što se SAD pridružio Izraelu u napadu na iranska nuklearna postrojenja u lipnju, iransko-američki nuklearni pregovori su zastali zbog zahtjeva Washingtona da Teheran odustane od obogaćivanja uranija na svom tlu, koji SAD smatra putem do razvoja iranskog nuklearnog oružja.

Iran tvrdi da je njegov nuklearni program namijenjen isključivo za civilne svrhe te da je spreman umiriti zabrinutosti o nuklearnom oružju "izgradnjom povjerenja" jer je "obogaćivanje (uranija) bilo i ostat će za miroljubive svrhe".

Iransko ministarstvo vanjskih poslova je objavilo da je Arakči raspravljao o suradnji s IAEA-om te o iranskim stavovima o nuklearnim pregovorima sa SAD-om tijekom sastanka s čelnikom organizacije Rafaelom Grossijem.

IAEA traži informacije o obogaćenom uraniju

IAEA mjesecima od Irana traži da ga obavijesti o tome što se dogodilo s iranskim zalihama od 440 kilograma obogaćenog uranija nakon izraelsko-američkih napada te da dozvoli potpun nastavak inspekcija, uključujući na trima ključnim postrojenjima bombardiranim u lipnju prošle godine: Natanz, Fordow i Isfahna.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je u nedjelju rekao da je prošlog tjedna američkog predsjedniku Donaldu Trump kazao da bilo kakav američki sporazum s Iranom morao uključivati uništenje iranske nuklearne infrastrukture, a ne samo zaustavljanje procesa obogaćivanja uranija.

Netanyahu je rekao da je skeptičan glede dogovora, ali da on mora uključivati odlazak obogaćenog materijala iz Irana.

"Ne smije biti nikakve sposobnosti obogaćivanja. Ne treba zaustavljati proces obogaćivanja, već rastaviti opremu i infrastrukturu koja vam omogućuje da uopće obogaćujete (uranij)", poručio je.