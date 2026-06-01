Iran: 'Imamo mnogo prepreka za sporazum sa SAD-om'

Zastoj u diplomatskom procesu za okončanje rata između SAD-a i Irana može se objasniti nedostatkom povjerenja, kontradiktornim stavovima Washingtona i izraelskim napadima na Libanon, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik iranskog ministra vanjskih poslova Esmail Bagej. „Pregovori su započeli usred ozbiljnih sumnji i nepovjerenja, a razmjena poruka odvija se u toj atmosferi“, rekao je Bagej, prenosi Reuters.

„Druga strana stalno mijenja svoja stajališta i iznosi nove ili kontradiktorne zahtjeve. (...) Prirodno je da će ova situacija produžiti pregovore“, rekao je, dodajući da Teheran smatra izraelske operacije u regiji, među kojima i one u Libanonu, neodvojivima od SAD-a.

Bagej je rekao da, ako su kontradiktorne poruke dio američke pregovaračke taktike, one neće funkcionirati s Iranom, ali ako odražavaju nered unutar američke administracije - Washington bi trebao što prije zauzeti jasan i definitivan stav.

Iran je u ponedjeljak potvrdio da je bilo koja inačica sporazuma sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata na Bliskom istoku uvjetovana prekidom vatre u Libanonu, gdje izraelska vojska napada položaje Hezbolaha, saveznika Teherana.

„Inzistiramo na tome da je prekid vatre u Libanonu uvjet za bilo kakav sporazum usmjeren na okončanje rata“ sa Sjedinjenim Državama, rekao je Bagej na konferenciji za novinare u Teheranu, prenosi AFP.

Sukobi između Izraela i Hezbolaha gotovo su svakodnevna pojava unatoč prekidu vatre od 17. travnja, koji nikada nije potpuno ispoštovan.

Konferencija je održava nekoliko sati nakon što je Izrael naredio svojoj vojsci da napadne južna predgrađa Bejruta, uporište Hezbolaha. Tu militantnu skupinu politički, financijski i vojno podržava Iran.

Hezbolah ima snažnu prisutnost u južnim predgrađima libanonskog glavnog grada, kao i na jugu i istoku zemlje.

Izraelska vojska posljednjih je dana napredovala dalje u južni Libanon, nastavljajući svoje zračne napade.

Hezbolah pak nastavlja napade dronovima na izraelske položaje u južnom Libanonu i sjevernom Izraelu.

Glasnogovornik iranske diplomacije također je optužio Sjedinjene Države da nastavljaju kršiti krhko primirje s Iranom, koje je na snazi ​​od 8. travnja.

Američka vojska u nedjelju je objavila da je izvela napade na jugu Irana, ciljajući radarske sustave i sustave za upravljanje dronovima.

"Sjedinjene Države također krše primirje, pa i jutros", rekao je Bagej.

Ovaj američki napad treći je u nešto više od tjedan dana protiv Irana, koji je odgovorio vojnom odmazdom.

Kuvajtska vojska u ponedjeljak je izvijestila o napadu dronovima i raketama, ne navodeći njihovo podrijetlo, dok su vlasti tog emirata uprle prstom u Iran.

Iran je u ponedjeljak ponovio da njegov nuklearni program trenutačno nije na dnevnom redu aktualnih razgovora sa Sjedinjenim Državama usmjerenih na trajni kraj rata na Bliskom istoku.

"Nisu održani nikakvi pregovori o detaljima nuklearnog pitanja. U ovoj fazi naš je prioritet okončati rat", rekao je glasnogovornik Bagej, dok je američki predsjednik Donald Trump ustvrdio da se Iran obvezao da neće nabaviti nuklearno oružje.

Bagej je dodao da Teheran ustrajava na svom ključnom zahtjevu za oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.