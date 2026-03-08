Iran naznačio nasljednika Hameneija: na čelo države dolazi njegov sin Modžtaba

Od početka sukoba na Bliskom istoku jedno pitanje stalno se vraća: hoće li Sjedinjene Američke Države proširiti operaciju protiv Irana i uz zračne napade pokrenuti i kopnenu akciju.

Prema navodima Al Jazeerae, u američkim vojnim krugovima već se razmatra mogućnost slanja vojnika na iranski teritorij. Izvori tvrde da su pojedini odmori otkazani, dio vojnih treninga odgođen, a neki pripadnici vojske prolaze dodatnu obuku za nove zadatke.

Takve pripreme, kako navode, upućuju na to da postoje planovi za slučaj da vrhovni zapovjednik američke vojske, predsjednik Donald Trump, odluči narediti kopnenu intervenciju.

Analitičari spominju dva moguća scenarija. Prvi je velika invazija, klasičan vojni pristup koji bi, prema procjenama, zahtijevao čak oko pola milijuna vojnika na terenu. Ipak, ostaje nejasno mogu li SAD u kratkom roku prebaciti tako veliku vojnu silu u regiju.

Druga opcija bila bi ograničena operacija specijalnih snaga unutar Irana. O toj se mogućnosti, prema istim izvorima, raspravlja već neko vrijeme, a spominjala se i posljednjih dana. U takvom scenariju elitne postrojbe imale bi zadatak osigurati iranske zalihe obogaćenog uranija.

Za sada se takav potez ne očekuje. Razloga je više, među ostalim i činjenica da se nastavljaju zračni napadi na iranske ciljeve.

Situacija na terenu ostaje iznimno složena, no analitičari upozoravaju da bi se kopnena operacija mogla ponovno naći na stolu ako Bijela kuća odluči dodatno proširiti vojnu kampanju.