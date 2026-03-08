Obavijesti

News

NIJE JOŠ SLUŽBENO

Iran naznačio nasljednika Hameneija: na čelo države dolazi njegov sin Modžtaba

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Morteza Nikoubazl

Klerikalno vijeće uskoro bi trebalo objaviti ime novog vrhovnog vođe nakon smrti Ali Khamenei, dok Donald Trump tvrdi da bi Washington trebao imati riječ u izboru.

Admiral

Od početka sukoba na Bliskom istoku jedno pitanje stalno se vraća: hoće li Sjedinjene Američke Države proširiti operaciju protiv Irana i uz zračne napade pokrenuti i kopnenu akciju.

Prema navodima Al Jazeerae, u američkim vojnim krugovima već se razmatra mogućnost slanja vojnika na iranski teritorij. Izvori tvrde da su pojedini odmori otkazani, dio vojnih treninga odgođen, a neki pripadnici vojske prolaze dodatnu obuku za nove zadatke.

MORA GA ODOBRITI Trump prijetio novom iranskom vođi: 'Neće dugo potrajati'
Trump prijetio novom iranskom vođi: 'Neće dugo potrajati'

Takve pripreme, kako navode, upućuju na to da postoje planovi za slučaj da vrhovni zapovjednik američke vojske, predsjednik Donald Trump, odluči narediti kopnenu intervenciju.

Analitičari spominju dva moguća scenarija. Prvi je velika invazija, klasičan vojni pristup koji bi, prema procjenama, zahtijevao čak oko pola milijuna vojnika na terenu. Ipak, ostaje nejasno mogu li SAD u kratkom roku prebaciti tako veliku vojnu silu u regiju.

IZRAVNE POSLJEDICE Zelenski upozorio: Ako rat na Bliskom istoku potraje, Ukrajina bi mogla ostati bez pomoći
Zelenski upozorio: Ako rat na Bliskom istoku potraje, Ukrajina bi mogla ostati bez pomoći

Druga opcija bila bi ograničena operacija specijalnih snaga unutar Irana. O toj se mogućnosti, prema istim izvorima, raspravlja već neko vrijeme, a spominjala se i posljednjih dana. U takvom scenariju elitne postrojbe imale bi zadatak osigurati iranske zalihe obogaćenog uranija.

Za sada se takav potez ne očekuje. Razloga je više, među ostalim i činjenica da se nastavljaju zračni napadi na iranske ciljeve.

POGINULI STRANCI Projektil pogodio stambeno naselje u Saudijskoj Arabiji: Dvoje mrtvih i 12 ozlijeđenih
Projektil pogodio stambeno naselje u Saudijskoj Arabiji: Dvoje mrtvih i 12 ozlijeđenih

Situacija na terenu ostaje iznimno složena, no analitičari upozoravaju da bi se kopnena operacija mogla ponovno naći na stolu ako Bijela kuća odluči dodatno proširiti vojnu kampanju.

Iranci izabrali vrhovnog vođu. Trump: 'Ako ne dobije naše odobrenje, neće dugo potrajati'
IZ MINUTE U MINUTU

Iranci izabrali vrhovnog vođu. Trump: 'Ako ne dobije naše odobrenje, neće dugo potrajati'

Nepoznata naprava eksplodirala je u nedjelju rano ujutro na ulazu u američko veleposlanstvo u Oslu, pri čemu je pričinjena samo materijalna šteta, a ozlijeđen nije nitko.
Uživajte dok traje: Nastavlja se toplo vrijeme, evo kad stiže kiša
VELIKA PROGNOZA

Uživajte dok traje: Nastavlja se toplo vrijeme, evo kad stiže kiša

I u ponedjeljak se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Prolazno više oblaka bit će u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, osobito na jugu zemlje, gdje postoji mala vjerojatnost za malo kiše ili poneki pljusak, ponajprije na otocima.
VIDEO Iranci: Možemo se boriti još mjesecima! Počet ćemo koristiti još naprednije rakete
ESKALACIJA SUKOBA

VIDEO Iranci: Možemo se boriti još mjesecima! Počet ćemo koristiti još naprednije rakete

Revolucionarna garda izjavila je u nedjelju da bi snage Islamske republike mogle voditi "intenzivan rat" šest mjeseci trenutnom brzinom borbi

