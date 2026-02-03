Obavijesti

NEĆE U TURSKU

Iran traži promjene lokacije i opsega pregovora s SAD-om

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Evelyn Hockstein

Iranski diplomatski izvor ranije je rekao da Teheran na pregovore ne gleda ni optimistično ni pesimistično, dodajući kako se o obrambenim sposobnostima Islamske Republike ne može pregovarati.

Iran traži da se ovotjedni pregovori s SAD-om održe u Omanu a ne u Turskoj te da se opseg pregovora suzi isključivo na bilateralne razgovore o nuklearnim pitanjima, rekao je u utorak regionalni izvor, dovodeći u pitanje hoće li se sastanak održati prema planu.

Nastojanja Irana da promijeni mjesto i dnevni red pregovora, koji su zakazani za petak u Istanbulu, dolaze u jeku pojačanih napetosti dok SAD gomila snage na Bliskom istoku. Regionalni akteri zauzimaju se za rješenje zastoja koji je doveo do uzajamnih prijetnji zračnim udarima.

"Žele promijeniti format, žele promijeniti opseg", rekao je regionalni diplomat upoznat s iranskim zahtjevima. "S Amerikancima žele razgovarati samo o nuklearnom dosjeu, a SAD želi uključiti i druge teme poput (balističkih) projektila te aktivnosti iranskih posrednika u regiji."

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je u utorak za Fox News da su razgovori s Iranom i dalje planirani za kraj ovog tjedna.

Izvor upoznat sa situacijom rekao je u utorak da bi na pregovorima trebali sudjelovati Trumpov zet Jared Kushner, posebni američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči. Očekuje se i dolazak ministara iz nekoliko drugih zemalja regije.

Iranski diplomatski izvor ranije je rekao da Teheran na pregovore ne gleda ni optimistično ni pesimistično, dodajući kako se o obrambenim sposobnostima Islamske Republike ne može pregovarati te da su spremni na svaki scenarij. "Tek će se vidjeti namjeravaju li i Sjedinjene Države voditi ozbiljne pregovore usmjerene na rezultate ili ne", rekao je izvor.

Američka vojska u utorak je srušila iransku bespilotnu letjelicu koja se "agresivno" približila nosaču zrakoplova Abraham Lincoln u Arapskom moru, priopćila je vojska SAD-a o incidentu o kojem je prvi izvijestio Reuters. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi se, s obzirom na to da veliki američki ratni brodovi plove prema Iranu, vjerojatno mogle dogoditi "loše stvari" ako se dogovor ne postigne.

