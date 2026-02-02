Obavijesti

ISTRAGA U TIJEKU

Neidentificirani dron pao u Poljskoj, blizu vojnog skladišta

Piše HINA,
Foto: Kuba Stezycki

Poljska vojska istražuje tajanstveni letjelicu koja je ušla u zračni prostor iz smjera Bjelorusije

Poljska vojna policija istražuje pad neidentificirane bespilotne letjelice pored zgrade radio-elektronskog izviđanja, prenosi u ponedjeljak poljski radio. 

Objekt je u četvrtak pao sedamdesetak metara od skladišta naoružanja u bazi smještenoj sjeverno od Varšave, prenosi Radio ZET nakon što je pad potvrdila i vojska. 

Vojna postrojba u Przasnyszu, udaljenom 80 kilometara od prijestolnice, odgovorna je za nadzor radijskih komunikacija na poljskim sjevernim i istočnim granicama.

To uključuje i koridor Suwałki – strateški važno granično područje između Poljske i Litve, članice NATO-a, te Bjelorusije i ruske eksklave Kalinjingrad. Taj se koridor, dug otprilike 65 kilometara, smatra najranjivijom strateškom točkom NATO-a, piše dpa. 

Poljska vojska trenutačno testira sustave za obranu od bespilotnih letjelica, dok analiza upozoravaju da unatoč izgradnji najveće konvencionalne vojske u EU-u ona zaostaje u ključnim tehnologijama dronova i protudronske obrane.

Vojska je u ponedjeljak, kao i ranije, izvijestila da je leteći objekt nalik balonu ušao u poljski zračni prostor iz smjera Bjelorusije.

Poljska granična straža tvrdi da se takvi baloni koriste za krijumčarenje cigareta i druge robe, no ne može se isključiti mogućnost da im je svrha i testiranje reakcija poljskog sustava protuzračne obrane.  

